Selenskyj: Kampf für nationale Einheit vorrangige Aufgabe

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Bewahrung der nationalen Einheit ist nach Ansicht von Präsident Wolodymyr Selenskyj wichtigste Aufgabe der Ukrainer, um den Krieg zu gewinnen und Mitglied der EU zu werden. "Jetzt die Einheit zu bewahren, gemeinsam für den Sieg zu arbeiten, ist die wichtigste nationale Aufgabe, die wir zusammen bewältigen müssen", sagte Selenskyj am Sonntag in seiner täglichen Videoansprache. Wenn die Ukrainer dies schafften, werde ihnen gelingen, was Generationen vorher misslungen sei.

Von der Leyen warnt Kritiker von Gas-Notfallplänen

Brüssel - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dringt darauf, dass sich auch Länder mit geringer Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen an Einsparanstrengungen beteiligen. "Auch Mitgliedstaaten, die kaum russisches Gas beziehen, können sich den Folgen eines möglichen Lieferstopps in unserem Binnenmarkt nicht entziehen", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur (dpa) kurz vor einem Sondertreffen der Energieminister an diesem Dienstag.

Papst Franziskus trifft am Montag Ureinwohner in Kanada

Edmonton/Vatikanstadt - Papst Franziskus will an diesem Montag auf seiner Kanada-Reise Ureinwohner der First Nations, M�tis und Inuit treffen. Der 85-Jährige wird am Vormittag (Ortszeit) in Maskwacis, 100 Kilometer südlich von Edmonton, in einer Pfarrgemeinde erwartet. Es wird damit gerechnet, dass Franziskus bei den Vertretern der indigenen Gruppen um Vergebung für Gewalt bittet, die in einst von der katholischen Kirche geführten Internaten an der indigenen Bevölkerung begangen wurde.

Erste Todesurteile seit Jahrzehnten in Myanmar vollstreckt

Yangon (Rangun) - Die in Myanmar regierende Militärjunta hat erstmals seit Jahrzehnten wieder Todesurteile vollstreckt. Vier Gefangene seien wegen ihrer Verantwortung für "brutale und unmenschliche Terrorakte" hingerichtet worden, berichtete die staatliche Zeitung "Global New Light of Myanmar" am Montag. Unter den Getöteten war demnach ein früherer Abgeordneter der Partei der entmachteten De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi sowie ein weiterer bekannter Demokratie-Aktivist.

Feuer nahe US-Nationalpark Yosemite weiter nicht eingedämmt

Washington - Die Feuerwehr im US-Bundesstaat Kalifornien hat den Brand nahe dem Nationalpark Yosemite bisher nicht eindämmen können. Das teilte die zuständige Behörde Cal Fire am Sonntagabend (Ortszeit) bei einer Informationsveranstaltung für Anrainer in Mariposa mit. Demnach hat sich das sogenannte Oak Fire, das am Freitagnachmittag aus noch unbekannten Gründen ausgebrochen war, bereits auf einer Fläche von mehr als 63 Quadratkilometern ausgebreitet.

Macron startet erste Afrika-Reise seit seiner Wiederwahl

Jaunde - Der französische Präsident Emmanuel Macron beginnt am Montag seine erste Afrika-Reise seit seiner Wiederwahl mit Stationen in Kamerun, Benin und Guinea-Bissau. Gespräche über die Nahrungsmittelversorgung werden besonders wichtig sein. Wegen der russischen Invasion in der Ukraine befürchten die afrikanischen Staaten Versorgungsengpässe. Daneben geht es um Sicherheitsfragen, da alle Länder der Region Westafrika mit islamistischen Aufständen zu tun haben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red