EU-Kommission genehmigt Impfstoff gegen Affenpocken

EU-weit/Brüssel/Wien - Die EU-Kommission hat den Impfstoff Imvanex gegen Affenpocken zugelassen. Wie ein Sprecher der EU-Kommission bestätigte, folgte die Behörde am Montag einer Empfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde und genehmigte das Präparat des Unternehmens Bavarian Nordic zum Schutz von Erwachsenen gegen die Affenpocken.

Bund und Länder ringen um Quarantäne-Aus

Wien - Die Bundesregierung und die Landeshauptleute beraten heute Nachmittag über ein Ende der Quarantäne für Coronainfizierte. Die SPÖ-regierten Länder Wien, Kärnten und das Burgenland zeigten sich im Vorfeld skeptisch und kritisierten, dass sie zum wiederholten Mal von der schwarz-grünen Regierung nicht informiert wurden und aus den Medien vom geplanten Ende der Quarantäne erfahren haben. Laut Gesundheitsministerium ist die Entscheidung noch nicht gefallen.

Urteilsaufhebung in Schadenersatzprozess zur Causa Ischgl

Ischgl/Wien - Das Wiener Oberlandesgericht (OLG) hat ein erstinstanzliches Urteil aufgehoben, mit dem das auf Schmerzengeld, Heilungs- und Pflegekosten sowie Verdienstentgang gerichtete Klagsbegehren eines mutmaßlich in Ischgl mit Corona infizierten deutschen Urlaubers abgewiesen worden war. Das Ersturteil war laut OLG mit Feststellungsmängeln behaftet. Die Rechtssache wurde daher zur Verfahrensergänzung und neuerlichen Entscheidung ans Landesgericht für Zivilrechtssachen zurückverwiesen.

In Österreich erst 11.854 Novavax-Impfdosen verabreicht

Wien - Der Proteinimpfstoff Nuvaxovid des US-Herstellers Novavax ist seit Ende Februar in Österreich verfügbar und sollte insbesondere jene Menschen, die eine Corona-Schutzimpfung bisher verweigert haben, ansprechen. Er erwies sich nun als Ladenhüter. Bis Sonntag wurden österreichweit nur 11.854 Novavax-Impfdosen verabreicht. Mehr als 2,6 Millionen Dosen wurden nach Österreich geliefert. Sollte die Haltbarkeit nicht verlängert werden, laufen 2,5 Millionen Dosen Ende August ab.

Jeder vierte Österreicher hat Migrationshintergrund

Wien - Bereits jede vierte Person hat Migrationshintergrund. Das zeigt das statistische Jahrbuch zum Thema Integration, das am Montag gemeinsam mit dem Integrationsbericht präsentiert wurde. Besonders stark angestiegen ist seit 2015 die Zahl von Syrern und Afghanen, aber auch von Rumänen, Bulgaren und Ungarn. Herausforderungen bestehen am Arbeitsmarkt und im Gesundheitsbereich, wo Personen mit Migrationshintergrund weniger Vorsorge und Impfungen in Anspruch nehmen.

Erste Todesurteile seit Jahrzehnten in Myanmar vollstreckt

Naypyidaw - Die Junta in Myanmar hat trotz internationaler Proteste erstmals seit Jahrzehnten wieder Todesurteile vollstreckt. Vier im Jänner verurteilte Dissidenten seien hingerichtet worden, darunter der frühere Parlamentsabgeordnete und Hip-Hop-Künstler Phyo Zeya Thaw (41) und der prominente Demokratieaktivist Kyaw Min Yu (53), auch bekannt unter dem Namen Jimmy. Dies berichtete die staatliche Zeitung "Global New Light of Myanmar" am Montag.

Gewerkschaft ruft Lufthansa-Bodenpersonal zu Warnstreik auf

Frankfurt/Berlin - Am kommenden Mittwoch (27. Juli) müssen sich Passagiere der deutschen AUA-Mutter Lufthansa auf verstärkte Flugausfälle und Verspätungen einrichten. In den laufenden Tarifverhandlungen für rund 20.000 Beschäftigte des Bodenpersonals hat die Gewerkschaft Verdi zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Zum Bodenpersonal gehören unter anderem Techniker und Logistiker, ohne deren Dienstleistungen die Flugzeuge nicht abheben können.

Neusiedler See - Tourismus bleibt trotz allem optimistisch

Neusiedl am See/Eisenstadt - Surfen, Schwimmen, Stand-up-Paddeln oder den Sonnenuntergang genießen - alles auch bei niedrigem Wasserstand am Neusiedler See möglich: Der Geschäftsführer des Burgenland Tourismus Didi Tunkel zeigt sich für die Sommersaison trotz jüngster Hiobsmeldungen wie das Fischsterben optimistisch. "Die apokalyptische Berichterstattung schadet dem Tourismus mehr als der niedrige Wasserstand an sich", meinte er im Gespräch mit der APA.

