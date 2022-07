Bund und Länder ringen um Quarantäne-Aus

Wien - Regierung und Landeshauptleute beraten am Nachmittag über ein Ende der Quarantäne für Coronainfizierte. Die SPÖ-regierten Länder Wien, Kärnten und das Burgenland zeigten sich im Vorfeld skeptisch und kritisierten, dass sie zum wiederholten Mal von der schwarz-grünen Regierung nicht informiert wurden und aus den Medien vom geplanten Ende der Quarantäne erfahren haben. Laut Gesundheitsministerium ist die Entscheidung noch nicht gefallen. Betroffen wären über 100.000 Menschen.

Urteilsaufhebung in Schadenersatzprozess zur Causa Ischgl

Ischgl/Wien - Das Wiener Oberlandesgericht (OLG) hat ein erstinstanzliches Urteil aufgehoben, mit dem das auf Schmerzengeld, Heilungs- und Pflegekosten sowie Verdienstentgang gerichtete Klagsbegehren eines mutmaßlich in Ischgl mit Corona infizierten deutschen Urlaubers abgewiesen worden war. Das Ersturteil war laut OLG mit Feststellungsmängeln behaftet. Die Rechtssache wurde daher zur Verfahrensergänzung und neuerlichen Entscheidung ans Landesgericht für Zivilrechtssachen zurückverwiesen.

EU-Kommission genehmigt Impfstoff gegen Affenpocken

EU-weit/Brüssel/Wien - Die EU-Kommission hat den Impfstoff Imvanex gegen Affenpocken zugelassen. Wie ein Sprecher der EU-Kommission bestätigte, folgte die Behörde am Montag einer Empfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde und genehmigte das Präparat des Unternehmens Bavarian Nordic zum Schutz von Erwachsenen gegen die Affenpocken.

Gewerkschaft ruft Lufthansa-Bodenpersonal zu Warnstreik auf

Frankfurt/Berlin - Ausgerechnet in der Hauptreisezeit droht Urlaubern an deutschen Flughäfen noch mehr Chaos als ohnehin: Die deutsche Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal der AUA-Mutter Lufthansa zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Der Ausstand solle von 3.45 Uhr am Mittwoch bis 6 Uhr am Donnerstag an allen Lufthansa-Standorten stattfinden, kündigte die Gewerkschaft am Montag an.

Jeder vierte Österreicher hat Migrationshintergrund

Wien - Bereits jede vierte Person hat Migrationshintergrund. Das zeigt das statistische Jahrbuch zum Thema Integration, das am Montag gemeinsam mit dem Integrationsbericht präsentiert wurde. Besonders stark angestiegen ist seit 2015 die Zahl von Syrern und Afghanen, aber auch von Rumänen, Bulgaren und Ungarn. Herausforderungen bestehen am Arbeitsmarkt und im Gesundheitsbereich, wo Personen mit Migrationshintergrund weniger Vorsorge und Impfungen in Anspruch nehmen.

Großbritannien richtet statt der Ukraine den ESC 2023 aus

Wien/London - Der Eurovision Song Contest 2023 findet in Großbritannien statt und nicht im heurigen Siegerland Ukraine. Das gab die European Broadcasting Union (EBU) am Montag offiziell bekannt. Die BBC übernimmt für den Rundfunksender des vom russischen Angriffskrieg betroffenen Landes, UA:PBC. Noch diese Woche starte der Wettbewerb zwischen den möglichen Ausrichterstädten in Großbritannien, so die EBU.

Tunesien stimmt über umstrittenen Verfassungsentwurf ab

Tunis - In Tunesien haben Montag früh die ersten Wähler über eine neue Verfassung abgestimmt. Der Verfassungsentwurf gilt als äußerst umstritten, weil der Präsident künftig mehr Macht erhalten soll - zulasten von Parlament und Justiz. Die Einführung einer neuen Verfassung ist Teil eines von Präsident Kais Saied vorangetriebenen politischen Umbaus. In den Wahllokalen der Hauptstadt Tunis war am Morgen zunächst wenig los. Umfragen deuteten auf eine geringe Wahlbeteiligung hin.

"Ocean Viking" sucht Landehafen für 307 Migranten

Rom - Das Rettungsschiff "Ocean Viking" sucht einen Landehafen für 307 Migranten, die bei drei verschiedenen Einsätzen gerettet wurden. In der Nacht auf Montag wurden 73 Personen an Bord eines seeuntauglichen Schlauchbootes 37 Seemeilen von der libyschen Küste entfernt in Sicherheit gebracht, twitterte die NGO SOS Mediterranee, Betreiberin der "Ocean Viking".

Wiener Börse im Verlauf sehr fest, ATX mit plus 1,8 Prozent

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Montag im Verlauf mit klaren Gewinnen gezeigt. Der ATX steigerte sich gegen 14.10 Uhr um 1,78 Prozent auf 2.995,89 Einheiten. Gestützt hatten bis zuletzt Kursgewinne bei den Bluechips am heimischen Markt. So verteuerten sich im wichtigen Bankensektor die Aktien der Raiffeisen Bank International um satte 5,2 Prozent. Erste Group stiegen um 3,9 Prozent.

