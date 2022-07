Bund und Länder ringen um Quarantäne-Aus

Wien - Bund und Länder haben Montagnachmittag über die aktuelle Corona-Situation beraten und unter anderem ein Ende der Quarantäne für Infizierte diskutiert. Entscheidungen sind erwartungsgemäß keine gefallen, es wird damit gerechnet, dass die Bundesregierung beim Ministerrat am Mittwoch eine Lockerung beziehungsweise das Ende der Quarantäne verkündet. Die diesbezüglichen Überlegungen sorgten bei den SPÖ-regierten Ländern im Vorfeld für Ärger.

Urteilsaufhebung in Schadenersatzprozess zur Causa Ischgl

Ischgl/Wien - Das Wiener Oberlandesgericht (OLG) hat ein erstinstanzliches Urteil aufgehoben, mit dem das auf Schmerzengeld, Heilungs- und Pflegekosten sowie Verdienstentgang gerichtete Klagsbegehren eines mutmaßlich in Ischgl mit Corona infizierten deutschen Urlaubers abgewiesen worden war. Das Ersturteil war laut OLG mit Feststellungsmängeln behaftet. Die Rechtssache wurde daher zur Verfahrensergänzung und neuerlichen Entscheidung ans Landesgericht für Zivilrechtssachen zurückverwiesen.

EU-Kommission genehmigt Impfstoff gegen Affenpocken

EU-weit/Brüssel/Wien - Die EU-Kommission hat den Impfstoff Imvanex gegen Affenpocken zugelassen. Wie ein Sprecher der EU-Kommission bestätigte, folgte die Behörde am Montag einer Empfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde und genehmigte das Präparat des Unternehmens Bavarian Nordic zum Schutz von Erwachsenen gegen die Affenpocken.

Gewerkschaft ruft Lufthansa-Bodenpersonal zu Warnstreik auf

Frankfurt/Berlin - Ausgerechnet in der Hauptreisezeit droht Urlaubern an deutschen Flughäfen noch mehr Chaos als ohnehin: Die deutsche Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal der AUA-Mutter Lufthansa zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Der Ausstand solle von 3.45 Uhr am Mittwoch bis 6 Uhr am Donnerstag an allen Lufthansa-Standorten stattfinden, kündigte die Gewerkschaft am Montag an.

Großbritannien richtet statt der Ukraine den ESC 2023 aus

Wien/London - Der Eurovision Song Contest 2023 findet in Großbritannien statt und nicht im heurigen Siegerland Ukraine. Das gab die European Broadcasting Union (EBU) am Montag offiziell bekannt. Die BBC übernimmt für den Rundfunksender des vom russischen Angriffskrieg betroffenen Landes, UA:PBC. Noch diese Woche starte der Wettbewerb zwischen den möglichen Ausrichterstädten in Großbritannien, so die EBU.

Tunesien stimmt über umstrittenen Verfassungsentwurf ab

Tunis - In Tunesien haben Montag früh die ersten Wähler über eine neue Verfassung abgestimmt. Der Verfassungsentwurf gilt als äußerst umstritten, weil der Präsident künftig mehr Macht erhalten soll - zulasten von Parlament und Justiz. Die Einführung einer neuen Verfassung ist Teil eines von Präsident Kais Saied vorangetriebenen politischen Umbaus. In den Wahllokalen der Hauptstadt Tunis war am Morgen zunächst wenig los. Umfragen deuteten auf eine geringe Wahlbeteiligung hin.

"Ocean Viking" sucht Landehafen für 307 Migranten

Rom - Das Rettungsschiff "Ocean Viking" sucht einen Landehafen für 307 Migranten, die bei drei verschiedenen Einsätzen gerettet wurden. In der Nacht auf Montag wurden 73 Personen an Bord eines seeuntauglichen Schlauchbootes 37 Seemeilen von der libyschen Küste entfernt in Sicherheit gebracht, twitterte die NGO SOS Mediterranee, Betreiberin der "Ocean Viking".

Tödlicher Unfall auf Bahnübergang im Waldviertel

Hirschbach - Auf einem Bahnübergang in Stölzles in der Gemeinde Hirschbach (Bezirk Gmünd) hat sich am späten Montagvormittag nach Feuerwehrangaben ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Auto mit einer 80 Jahre alten Frau am Steuer war mit einem Personenzug kollidiert. Für die Lenkerin gab es keine Hilfe mehr.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red