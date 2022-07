Stadt Wien verärgert über Quarantäne-Aus des Bundes

Wien - Bund und Länder haben Montagnachmittag über die aktuelle Corona-Situation beraten und unter anderem ein Ende der Quarantäne für Infizierte diskutiert. Entscheidungen sind erwartungsgemäß keine gefallen, es wird damit gerechnet, dass die Bundesregierung beim Ministerrat am Mittwoch eine Lockerung beziehungsweise das Ende der Quarantäne verkündet. Das diesbezügliche Vorgehen der Regierung sorgte bei den SPÖ-regierten Ländern für großen Ärger.

Gazprom senkt Lieferung durch Nord Stream 1 auf 20 Prozent

Moskau - Nur wenige Tage nach der Wiederaufnahme der Gaslieferungen durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 hat die russische Gazprom eine Halbierung der Liefermenge angekündigt. Der russische Staatskonzern teilte am Montag mit, die Gaslieferungen würden auf 33 Mio. Kubikmeter pro Tag von mehr als 160 Mio. Kubikmetern bei voller Kapazität verringert. Dies werde ab Mittwoch gelten. Dies entspräche einer Pipeline-Auslastung von etwa 20 Prozent. Derzeit läuft sie mit etwa 40 Prozent.

Nach Unwettern im Stubaital: Suche nach Pfarrer erfolglos

Neustift im Stubaital - Nach schweren Unwettern im Tiroler Stubaital Freitagabend ist eine Montagnachmittag durchgeführte Suche der Wasserrettung nach einem vermissten Pfarrer vorerst weiter erfolglos geblieben. Dies bestätigte ein Polizeisprecher der APA. Abgesucht wurde das Bachbett der Ruetz, wobei erneut nur Fahrzeugteile gefunden wurden. Unterdessen waren die Aufräumarbeiten erneut in vollem Gange. Es galt, die Geschiebebecken zu räumen, um wieder "größtmögliches Fassungsvermögen zu schaffen".

Schüsse und "mehrere Opfer" in kanadischer Stadt Langley

Ottawa - Bei Schüssen in der westkanadischen Stadt Langley hat es nach Polizeiangaben "mehrere Opfer" gegeben. Die Schüsse seien am frühen Montagmorgen an mehreren Orten in der Stadt mit rund 25.000 Einwohnern nahe der Metropole Vancouver gefallen, teilte die zuständige Polizei mit. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden - der Mann habe nach ersten Informationen wohl alleine gehandelt.

Tödlicher Unfall auf Bahnübergang im Waldviertel

Hirschbach - Auf einem Bahnübergang in Stölzles in der Gemeinde Hirschbach (Bezirk Gmünd) hat sich am späten Montagvormittag ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Auto mit einer 80 Jahre alten Frau am Steuer war mit einem Personenzug kollidiert, berichteten Polizei und Feuerwehr. Für die Lenkerin aus dem Bezirk Gmünd gab es keine Hilfe mehr.

Tunesien stimmt über umstrittenen Verfassungsentwurf ab

Tunis - In Tunesien haben Montag früh die ersten Wähler über eine neue Verfassung abgestimmt. Der Verfassungsentwurf gilt als äußerst umstritten, weil der Präsident künftig mehr Macht erhalten soll - zulasten von Parlament und Justiz. Die Einführung einer neuen Verfassung ist Teil eines von Präsident Kais Saied vorangetriebenen politischen Umbaus. In den Wahllokalen der Hauptstadt Tunis war am Morgen zunächst wenig los. Umfragen deuteten auf eine geringe Wahlbeteiligung hin.

Wiener Börse schließt klar im Plus, ATX gewinnt 1,08%

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Montag mit Gewinnen aus dem Handel verabschiedet. Der ATX steigerte sich bis Handelsschluss um 1,08 Prozent auf 2.975,45 Einheiten. Im Späthandel wurde bekannt, dass die russische Gazprom ihre Gasliefermenge über Nord Stream 1 erneut reduzieren wird. OMV-Aktien stiegen um knapp 1 Prozent. Gesucht waren am heutigen Handelstag zudem Banken, so gewannen Raiffeisen-Titel 4 Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red