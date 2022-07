Gazprom senkt Lieferung durch Nord Stream 1 auf 20 Prozent

Moskau/Berlin/Wien - Nur sechs Tage nach der Wiederaufnahme der Gasversorgung aus Russland durch die Pipeline Nord Stream 1 soll die Liefermenge halbiert werden. Der russische Konzern Gazprom will die Gasmenge an diesem Mittwoch von 40 Prozent auf 20 Prozent der maximalen Kapazität senken. Es sollen dann nur noch 33 Mio. Kubikmeter Gas täglich durch die wichtigste Versorgungsleitung nach Deutschland fließen, hieß es am Montag mit. Als Grund wurde die Reparatur einer weiteren Turbine angegeben.

Bund und rote Länder im Clinch über Quarantäne-Aus

Wien - Bund und Länder haben Montagnachmittag über die aktuelle Corona-Situation beraten und unter anderem ein Ende der Quarantäne für Infizierte diskutiert. Entscheidungen sind erwartungsgemäß keine gefallen, es wird damit gerechnet, dass die Bundesregierung beim Ministerrat am Mittwoch eine Lockerung beziehungsweise das Ende der Quarantäne verkündet. Das diesbezügliche Vorgehen der Regierung sorgte bei den SPÖ-regierten Ländern für großen Ärger.

Nach Unwettern im Stubaital: Suche nach Pfarrer erfolglos

Neustift im Stubaital - Nach schweren Unwettern im Tiroler Stubaital Freitagabend ist eine Montagnachmittag durchgeführte Suche der Wasserrettung nach einem vermissten Pfarrer vorerst weiter erfolglos geblieben. Dies bestätigte ein Polizeisprecher der APA. Abgesucht wurde das Bachbett der Ruetz, wobei erneut nur Fahrzeugteile gefunden wurden. Unterdessen waren die Aufräumarbeiten erneut in vollem Gange. Es galt, die Geschiebebecken zu räumen, um wieder "größtmögliches Fassungsvermögen zu schaffen".

Schüsse und "mehrere Opfer" in kanadischer Stadt Langley

Ottawa - Bei Schüssen in der westkanadischen Stadt Langley hat es nach Polizeiangaben "mehrere Opfer" gegeben. Die Schüsse seien am frühen Montagmorgen an mehreren Orten in der Stadt mit rund 25.000 Einwohnern nahe der Metropole Vancouver gefallen, teilte die zuständige Polizei mit. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden - der Mann habe nach ersten Informationen wohl alleine gehandelt.

Tödlicher Unfall auf Bahnübergang im Waldviertel

Hirschbach - Auf einem Bahnübergang in Stölzles in der Gemeinde Hirschbach (Bezirk Gmünd) hat sich am späten Montagvormittag ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Auto mit einer 80 Jahre alten Frau am Steuer war mit einem Personenzug kollidiert, berichteten Polizei und Feuerwehr. Für die Lenkerin aus dem Bezirk Gmünd gab es keine Hilfe mehr.

Tunesien stimmt über umstrittenen Verfassungsentwurf ab

Tunis - In Tunesien haben Montag früh die ersten Wähler über eine neue Verfassung abgestimmt. Der Verfassungsentwurf gilt als äußerst umstritten, weil der Präsident künftig mehr Macht erhalten soll - zulasten von Parlament und Justiz. Die Einführung einer neuen Verfassung ist Teil eines von Präsident Kais Saied vorangetriebenen politischen Umbaus. In den Wahllokalen der Hauptstadt Tunis war am Morgen zunächst wenig los. Umfragen deuteten auf eine geringe Wahlbeteiligung hin.

"Ocean Viking" sucht Landehafen für 307 Migranten

Rom - Das Rettungsschiff "Ocean Viking" sucht einen Landehafen für 307 Migranten, die bei drei verschiedenen Einsätzen gerettet wurden. In der Nacht auf Montag wurden 73 Personen an Bord eines seeuntauglichen Schlauchbootes 37 Seemeilen von der libyschen Küste entfernt in Sicherheit gebracht, twitterte die NGO SOS Mediterranee, Betreiberin der "Ocean Viking".

