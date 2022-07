EU-Staaten verständigen sich auf Notfallplan zum Gassparen

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Wenige Stunden vor einem Energieministertreffen haben sich die EU-Staaten in der Nacht auf Dienstag auf einen Notfallplan zum Gassparen geeinigt. Wie Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur bestätigten, sieht der Plan wie von der EU-Kommission vorgeschlagen vor, den nationalen Konsum im Zeitraum vom 1. August 2022 bis zum 31. März 2023 freiwillig um 15 Prozent zu senken. Damit soll die EU auch bei einem kompletten Gaslieferstopp aus Russland durch den Winter kommen.

Wieder Unwetter im Stubaital: Auto mitgerissen

Neustift im Stubaital - Drei Tage nach den schweren Unwettern ist es am Montagabend im Tiroler Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) neuerlich zu mehreren Murenabgängen infolge von Starkregen gekommen. Der Parkplatz der Gletscherbahn wurde überflutet und ein geparktes Auto mitgerissen, teilte die Landespolizeidirektion Tirol am Dienstag in der Früh mit. Personenschäden seien keine gemeldet worden, die Stubaier Gletscherstraße wurde für den gesamten Verkehr gesperrt.

Sozialpartner fordern Vorbereitung auf Corona-Herbstwelle

Wien - Eine rasche Vorbereitung für eine "sehr wahrscheinliche" weitere Corona-Welle im Herbst verlangen die Sozialpartner in einer gemeinsamen Erklärung. Die neuerliche Überlastung des Gesundheitssystems müsse vermieden werden, auch aus wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Gründen, fordern Wirtschafts- und Landwirtschaftskammer, ÖGB, Arbeiterkammer und Industriellenvereinigung die Regierung zu Maßnahmen auf.

Auschwitz-Komitee: Nehammer soll sich zu Orb�n-Rede äußern

Berlin/Wien/Kiew (Kyjiw) - Das Internationale Auschwitz Komitee hat sich "alarmiert und entsetzt" über die rassistischen Ausfälle des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orb�n gezeigt. Komitee-Vizepräsident Christoph Heubner hat diesbezüglich auch Erwartungen an Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), der Orb�n am Donnerstag in Wien empfängt. Nehammer solle ihm mitteilen, "wie seine rassistischen Ausflüge in die Vergangenheit und in die Zukunft Europas innerhalb der Europäischen Union bewertet werden".

Kreml beginnt laut Selenskyj offenen Gas-Krieg mit Europa

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht in der weiteren Drosselung russischer Gaslieferungen nach Europa eine Form von Moskaus "Terror" gegen den Westen. "Und dies ist ein offener Gas-Krieg, den Russland entfacht gegen das vereinte Europa", sagte Selenskyj am Montag in seiner abendlichen Videobotschaft. Russland mache es Europa damit absichtlich schwer, sich auf den Winter vorzubereiten.

Riesiger Hangrutsch verlegt Mölltalstraße

Stall im Mölltal/Reschen - Zwei massive Murenabgänge haben am späten Montagabend die Mölltalstraße (B106) in Oberkärnten verlegt. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Dienstag in der Früh mitteilte, löste sich zwischen Kilometer 37,8 und 39,5 "teilweise der gesamte südseitige Hang oberhalb der Bundesstraße". Drei Autos seien erfasst und teilweise mitgerissen worden, doch konnten sich alle Insassen selbst befreien und blieben unverletzt. Wegen einer Mure war auch der Tiroler Reschenpass gesperrt.

Bitte um Vergebung: Papst trifft in Kanada Ureinwohner

Vatikanstadt/Edmonton (Alberta) - Papst Franziskus will im Rahmen seiner mehrtägigen Kanada-Reise an diesem Dienstag in einem Football-Stadion eine Messe feiern und einen für Katholiken und Ureinwohner bedeutsamen See segnen. Am Vormittag (Ortszeit) steht in Edmonton in der Provinz Alberta die Kirchenfeier im Commonwealth Stadium auf dem Programm, bei der Tausende Besucher erwartet werden. Am Nachmittag will das 85 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche zum nahen See Lac Ste. Anne (Heilige Anna) fahren.

Schwache Beteiligung an tunesischem Verfassungsreferendum

Tunis - Der tunesische Präsident Kais Saied hat nur wenig Rückhalt für seine umstrittene neue Verfassung. Knapp 28 Prozent der neun Millionen Stimmbürger beteiligten sich am Montag an einer Volksabstimmung über das Grundgesetz, teilte die Obere unabhängige Wahlbehörde in der Nacht auf Dienstag mit. Die Opposition hatte zu einem Boykott des Votums aufgerufen, mit dem sich der Präsident mehr Macht auf Kosten von Parlament und Justiz verschaffen will.

