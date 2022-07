EU-Staaten verständigen sich auf Notfallplan zum Gassparen

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Wenige Stunden vor einem Energieministertreffen haben sich die EU-Staaten in der Nacht auf Dienstag auf einen Notfallplan zum Gassparen geeinigt. Wie Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur bestätigten, sieht der Plan wie von der EU-Kommission vorgeschlagen vor, den nationalen Konsum im Zeitraum vom 1. August 2022 bis zum 31. März 2023 freiwillig um 15 Prozent zu senken. Damit soll die EU auch bei einem kompletten Gaslieferstopp aus Russland durch den Winter kommen.

Gewessler warnt vor Verwässerung von EU-Gasnotfallplan

Brüssel/Wien - Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat vor einer Abmilderung des von der EU-Kommission vorgelegten Notfallplans zum Gassparen gewarnt. Der Vorschlag dürfe nicht weiter verwässert werden, sondern es müsse ein "starkes Signal der gemeinsamen Sparanstrengung" geben, so Gewessler am Dienstag in Brüssel. "Wir müssen ohnehin sparen", wenn das "alle gemeinsam tun, fällt es für Österreich und Europa insgesamt leichter, die Abhängigkeit" von russischem Gas zu reduzieren.

Positive Entwicklung am Arbeitsmarkt dauert an

Wien - Die Zahl der Arbeitslosen in Österreich bewegt sich weiter auf relativ niedrigem Niveau. Aktuell sind 296.353 Personen beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet, um 325 mehr als in der Vorwoche. Einen ebenso niedrigen Wert wies das Arbeitsministerium am Dienstag bei der Kurzarbeit aus, die kaum noch in Anspruch genommen wird. Vorangemeldet sind derzeit 5.898 Personen, was seit Jahresbeginn einen Rückgang von rund 97 Prozent bedeutet.

Wieder russische Angriffe auf ukrainische Schwarzmeerregion

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland setzt nach ukrainischen Angaben seine Angriffe auf den Süden des Landes fort. Russische Truppen hätten die Infrastruktur des Hafens der Region Mykolajiw angegriffen, sagte der Bürgermeister der Stadt, Olexandr Senkewitsch, am Dienstag. "Ein massiver Raketenangriff auf den Süden der Ukraine wurde aus Richtung des Schwarzen Meeres und unter Einsatz der Luftwaffe gestartet." Auch die Region Odessa sei erneut angegriffen worden, sagte ein Sprecher der Militärverwaltung.

Riesiger Hangrutsch verlegt Mölltalstraße

Stall im Mölltal/Reschen - Zwei massive Murenabgänge haben am späten Montagabend die Mölltalstraße (B106) in Oberkärnten verlegt. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Dienstag in der Früh mitteilte, löste sich zwischen Kilometer 37,8 und 39,5 "teilweise der gesamte südseitige Hang oberhalb der Bundesstraße". Drei Autos seien erfasst und teilweise mitgerissen worden, doch konnten sich alle Insassen selbst befreien und blieben unverletzt. Wegen einer Mure war auch der Tiroler Reschenpass gesperrt.

Papst besucht wichtige Pilgerstätte in Kanada

Vatikanstadt/Edmonton (Alberta) - Papst Franziskus will im Rahmen seiner mehrtägigen Kanada-Reise an diesem Dienstag in einem Football-Stadion eine Messe feiern und einen für Katholiken und Ureinwohner bedeutsamen See segnen. Am Vormittag (Ortszeit) steht in Edmonton in der Provinz Alberta die Kirchenfeier im Commonwealth Stadium auf dem Programm, bei der Tausende Besucher erwartet werden. Am Nachmittag will das 85 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche zum nahen See Lac Ste. Anne (Heilige Anna) fahren.

Unwetter im Stubaital: Nach Muren keine Suche nach Pfarrer

Neustift im Stubaital/Finkenberg/Schönberg - Drei Tage nach den schweren Unwettern ist es Montagabend im Tiroler Stubaital neuerlich zu mehreren Murenabgängen infolge von Starkregen gekommen. Der Parkplatz der Gletscherbahn wurde überflutet und ein geparktes Auto mitgerissen, teilte die Polizei Dienstagfrüh mit. Personenschäden seien keine gemeldet worden, die Stubaier Gletscherstraße wurde für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Suche nach dem seit Freitag vermissten Pfarrer ist laut Wasserrettung derzeit unmöglich.

Bisher schon 2,5 Mrd. aus Arbeitnehmerveranlagung gezahlt

Wien - Bei der Arbeitnehmerveranlagung hat es laut einer Aussendung des Finanzministeriums erneut Rekordwerte gegeben. Bis Jahresmitte wurden demnach im Vergleich zu den Vorjahren deutlich mehr Anträge bearbeitet (2020, vor Umstellung der Finanzverwaltung: 3,2 Mio., 2022: 3,45 Mio.) Außerdem wurden im ersten Halbjahr bisher 2,5 Mrd. Euro Gutschriften aus der Arbeitnehmerveranlagung ausbezahlt (2020: 1,9 Mrd.).

