EU-Staaten bringen Gas-Notfallplan auf den Weg

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die EU-Staaten haben das Beschlussverfahren für einen Notfallplan zur Drosselung des Gaskonsums auf den Weg gebracht. Bei einem Sondertreffen der für Energie zuständigen Minister kam am Dienstag in Brüssel die notwendige Mehrheit für den Schritt zusammen - für Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) ein "wichtiges Zeichen". Der Plan soll vor allem die Risiken reduzieren, die sich aus einer vollständigen Unterbrechung russischer Gaslieferungen ergeben könnten.

Kontrollzentrum für Getreide-Exporte eröffnet in Istanbul

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Istanbul - In der Millionenmetropole Istanbul wird am Mittwoch ein Zentrum zur Kontrolle von ukrainischen Getreideausfuhren über das Schwarze Meer eröffnet. An der Feier in der Nationalen Verteidigungsuniversität in Istanbul soll auch der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar teilnehmen. Das Zentrum ist Teil eines am Freitag in Istanbul unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei geschlossenen Abkommens, mit der die Blockade ukrainischer Häfen aufgehoben wurde.

Aus für Corona-Quarantäne fix

Wien - Die Corona-Quarantäne fällt mit August. Das gab Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) nach einem Treffen mit den Landesgesundheitsreferenten in einer Pressekonferenz bekannt. Wer sich nicht krank fühlt, kann demnach auch nach einem positiven Corona-Test das Haus verlassen, ist allerdings Verkehrsbeschränkungen unterworfen. Dies bedeutet, dass FFP2-Maske getragen werden muss, außer man ist im Freien und es sind in zwei Metern Abstand keine anderen Personen unterwegs.

Sommerministerrat mit Corona-Plan und Energiethema

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Bundesregierung trifft sich am Mittwoch in niederösterreichischen Mauerbach zum traditionellen Sommerministerrat. Das Thema Corona-Quarantäne ist vom Tisch, schon am Dienstag haben Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) deren Ende ab August verkündet. Noch zu Beschluss steht der Variantenmanagementplan für den Herbst. Und die Regierung hat Zeit, sich des - mit dem Ukrainekrieg hoch aktuellen - Energiethemas anzunehmen.

Papst feiert Messe vor 50.000 Menschen in Edmonton

Edmonton (Alberta) - Papst Franziskus hat am Dienstag im Stadion von Edmonton im Westen Kanadas vor Zehntausenden Menschen eine große Messe gefeiert. Der 85-Jährige fuhr - von Klängen indigener Musik begleitet - lächelnd und winkend in seinem Papamobil durch die Menge und hielt mehrfach an, um Babys zu küssen, die ihm entgegengestreckt wurden. Die Veranstaltung, an der offiziellen Angaben zufolge rund 50.000 Menschen teilnahmen, erfolgte unter strengen Sicherheitsvorkehrungen.

Macron beklagt "Scheinheiligkeit" in Afrika

Jaunde/Paris - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat am Dienstag eine "Scheinheiligkeit" in Afrika bezüglich des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine beklagt. "Vor allem auf dem afrikanischen Kontinent" werde die "einseitige Aggression" der Ukraine durch Russland nicht beim Namen genannt, sagte Macron am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem kamerunischen Kollegen Paul Biya in Jaunde. Das Verhalten der Afrikaner führte Macron auf "diplomatischen Druck" zurück.

Fortschritte bei Bekämpfung des Waldbrands in Kalifornien

Los Angeles (Kalifornien) - Bei der Bekämpfung des verheerenden Waldbrands im US-Staat Kalifornien haben die rund 3.000 Feuerwehrleute und 24 Löschhubschrauber am Dienstag Fortschritte erzielt. Mehr als ein Viertel des Brandes in der Nähe des Yosemite-Nationalparks sei eingedämmt worden, sagte Feuerwehrsprecher Jonathan Pierce AFP. Die Flammen näherten sich Gebieten, die bereits von den Waldbränden der vergangenen Jahre verwüstet worden waren, was die Eindämmung weiter erleichtern könnte.

Bin Salman zum Auftakt seiner Europa-Reise in Athen

Athen - Bei seinem ersten Besuch in der Europäischen Union seit Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi hat der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman in Athen den griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis getroffen. Man wolle die wirtschaftliche Kooperation zwischen beiden Ländern zementieren und werde wichtige Vereinbarungen unterschreiben, sagte Mitsotakis am Dienstagabend bei der Begrüßung, die vom Staatsfernsehen übertragen wurde.

