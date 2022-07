Credit Suisse tauscht nach neuem Milliardenverlust Chef aus

Zürich - Die Schweizer Großbank Credit Suisse kommt nicht zur Ruhe. Nach einem weiteren Miliarden-Verlust tauscht das Finanzinstitut seinen erst vor zwei Jahren als Sanierer angetretenen Chef Thomas Gottstein aus. Wie das Unternehmen am Mittwoch in der Früh mitteilte, wird Ulrich Körner neuer CS-Chef. Er war bisher Chef der Vermögensverwaltungssparte der Großbank gewesen. Damit wurden Medienberichte vom Vorabend bestätigt.

Rendi-Wagner kritisiert Quarantäne-Ende scharf

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ist strikt gegen das für Anfang August angekündigte Ende der Corona-Quarantäne. Die Regierung habe hier eine "rein politische Entscheidung, ohne Fakten und Evidenz" getroffen. Das sei ein "verantwortungsloses Vorgehen", befand Rendi-Wagner im Vorfeld des Sommerministerrates. Die Grünen hätten auf ganzer Linie enttäuscht und der ÖVP wieder einmal nachgegeben. Deshalb ist für die SPÖ-Chefin "die gesamte Regierung rücktrittsreif".

Erdbeben der Stärke 7,1 erschüttert Philippinen

Manila - Die Philippinen sind am Mittwoch von einem Erdbeben der Stärke 7,1 erschüttert worden. In der nördlichen Provinz Abra wurden zahlreiche Gebäude beschädigt. Ein Spital musste evakuiert werden, nachdem es teilweise eingestürzt war. Das Beben löste dort auch Erdrutsche aus. In der Hauptstadt Manila stellte die U-Bahn inmitten des Frühverkehrs ihren Betrieb ein, Augenzeugen berichteten von schwankenden Gebäuden.

Warnstreiks bei Lufthansa begonnen - Flugzeuge am Boden

Frankfurt - Mit einem Warnstreik des Bodenpersonals hat die Gewerkschaft Verdi den Flugbetrieb der Lufthansa weitgehend lahmgelegt. Streikleiter Marvin Reschinsky bestätigte den Streikbeginn am Mittwoch in der Früh. Lufthansa hat vorsorglich mehr als 1.000 Flüge an den Drehkreuzen Frankfurt und München gestrichen und fürchtet Auswirkungen bis zum Freitag. Betroffen sind auch 19 AUA-Flüge, darunter alle Verbindungen zwischen Wien und Frankfurt sowie München.

Tunesische Verfassung mit großer Mehrheit angenommen

Tunis - Die umstrittene neue Verfassung Tunesiens ist in einem Referendum mit überwältigender Mehrheit angenommen worden. Wie die Wahlkommission in der Nacht auf Mittwoch in Tunis mitteilte, entfielen 94,6 Prozent der abgegebenen Stimmen auf Ja. Die Beteiligung an der Volksabstimmung am Montag erreichte jedoch nur 28 Prozent. Die Opposition hatte das von Präsident Kais Saied zum Ausbau seiner Macht initiierte Votum boykottiert.

Trump trat erstmals wieder in Washington auf

Washington - Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt in der US-Hauptstadt Washington seit dem Ende seiner Amtszeit hat Ex-Präsident Donald Trump der aktuellen US-Regierung Versagen vorgeworfen. "Ganz einfach, wir hatten Amerika wieder groß gemacht", sagte Trump. "Aber jetzt wurde unser Land buchstäblich in die Knie gezwungen - und wer hätte gedacht, dass das passieren könnte", sagte Trump bei einer politischen Grundsatzrede am Dienstagnachmittag (Ortszeit).

Papst segnete bedeutsamen Ureinwohner-See in Kanada

Edmonton (Alberta) - Papst Franziskus hat in Kanada einen für Ureinwohner und Katholiken bedeutenden See gesegnet und für eine Versöhnung mit den Indigenen gebetet. Das Oberhaupt der katholischen Kirche betete am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in seinem Rollstuhl am Ufer des Lac Ste. Anne (See der Heiligen Anna) westlich der Großstadt Edmonton. Häuptlinge der Ureinwohner begleiteten ihn unter dem Jubel zahlreicher Menschen. Ungefähr 10.000 Menschen waren laut Vatikan gekommen.

