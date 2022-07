Erdbeben der Stärke 7 erschüttert Philippinen

Manila - Der Norden der Philippinen ist am Mittwoch von einem heftigen Erdbeben erschüttert worden. Mindestens ein Mensch wurde getötet. Der 25-jährige Bauarbeiter sei von einem einstürzenden Gebäude begraben worden, an dem gerade Arbeiten stattfanden, teilte der Katastrophenschutz mit. Das Epizentrum befand sich in dem Ort Lagangilang in der Provinz Abra. Die Region liegt im Norden der Insel Luzon, 335 Kilometer nördlich der Hauptstadt Manila.

Tunesische Verfassung mit großer Mehrheit angenommen

Tunis - Die umstrittene neue Verfassung Tunesiens ist in einem Referendum mit überwältigender Mehrheit angenommen worden. Wie die Wahlkommission in der Nacht auf Mittwoch in Tunis mitteilte, entfielen 94,6 Prozent der abgegebenen Stimmen auf Ja. Die Beteiligung an der Volksabstimmung am Montag erreichte jedoch nur 28 Prozent. Die Opposition hatte das von Präsident Kais Saied zum Ausbau seiner Macht initiierte Votum boykottiert.

Rendi-Wagner kritisiert Quarantäne-Ende scharf

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ist strikt gegen das für Anfang August angekündigte Ende der Corona-Quarantäne. Die Regierung habe hier eine "rein politische Entscheidung, ohne Fakten und Evidenz" getroffen. Das sei ein "verantwortungsloses Vorgehen", befand Rendi-Wagner im Vorfeld des Sommerministerrates. Die Grünen hätten auf ganzer Linie enttäuscht und der ÖVP wieder einmal nachgegeben. Deshalb ist für die SPÖ-Chefin "die gesamte Regierung rücktrittsreif".

Tiermarkt in Wuhan laut Studien Pandemie-Ausgangspunkt

Washington - Zwei neue Studien haben einen Tiermarkt im chinesischen Wuhan als Ausgangspunkt der Corona-Pandemie ausgemacht - und die These eines Laborunfalls als Ursache entkräftet. Die Untersuchungen hätten gezeigt, "dass es einfach nicht plausibel ist, dass dieses Virus auf eine andere Weise als durch den Handel mit Wildtieren auf dem Markt von Wuhan eingeschleppt wurde", sagte einer der Autoren der Studien, der Virologe Michael Worobey von der University of Arizona, am Dienstag.

Sommerministerrat mit Corona-Plan und Energiethema

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Bundesregierung trifft sich am Mittwoch im niederösterreichischen Mauerbach zum traditionellen Sommerministerrat. Das Thema Corona-Quarantäne ist vom Tisch, schon am Dienstag haben Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) deren Ende ab August verkündet. Noch zu Beschluss steht der Variantenmanagementplan für den Herbst. Und die Regierung hat Zeit, sich des - mit dem Ukrainekrieg hoch aktuellen - Energiethemas anzunehmen.

Credit Suisse tauscht nach neuem Milliardenverlust Chef aus

Zürich - Die krisengeplagte Credit Suisse wechselt nach einem weiteren Milliardenverlust den Konzernchef aus. Auf Thomas Gottstein folgt am 1. August Ulrich Körner, wie die Schweizer Großbank am Mittwoch mitteilte. Gleichzeitig gab die Credit Suisse den dritten Quartalsverlust in Folge bekannt.

red