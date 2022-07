Ukrainisches Militär erobert Ortschaft im Süden zurück

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Dnipro (Dnipropetrowsk) - Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben die kleine Ortschaft Andrijiwka im Gebiet Cherson im Süden des Landes vollständig erobert. "Andrijiwka ist befreit und endgültig von den russischen Okkupationstruppen gesäubert", sagte der Sprecher der Kommandozentrale "Süd" der ukrainischen Truppen, Wladyslaw Nasarow, am Dienstagabend in einer Videobotschaft. Unabhängig sind die Angaben nicht zu überprüfen.

Gazprom drosselte Lieferungen durch Nord Stream 1

Berlin/Moskau - Der russische Gasriese Gazprom liefert wie angekündigt seit Mittwoch weniger Gas durch die Pipeline Nord Stream 1. Der Chef der deutschen Bundesnetzagentur, Klaus Müller, sagte im Deutschlandfunk, "zur Zeit sehen wir die nominierte Drosselung". Gazprom liefert demnach 20 Prozent der Kapazität. "Wir werden im Laufe des Tages sehen, ob es dabei bleibt", sagte Müller weiter.

Erdbeben der Stärke 7 erschüttert Philippinen

Manila - Der Norden der Philippinen ist am Mittwoch von einem heftigen Erdbeben erschüttert worden. Mindestens ein Mensch wurde getötet. Der 25-jährige Bauarbeiter sei von einem einstürzenden Gebäude begraben worden, an dem gerade Arbeiten stattfanden, teilte der Katastrophenschutz mit. Das Epizentrum befand sich in dem Ort Lagangilang in der Provinz Abra. Die Region liegt im Norden der Insel Luzon, 335 Kilometer nördlich der Hauptstadt Manila.

Warnstreiks bei Lufthansa begonnen - Flugzeuge am Boden

Frankfurt - Mit einem Warnstreik des Bodenpersonals hat die Gewerkschaft Verdi den Flugbetrieb der Lufthansa weitgehend lahmgelegt. Streikleiter Marvin Reschinsky bestätigte den Streikbeginn am Mittwoch in der Früh. Lufthansa hat vorsorglich mehr als 1.000 Flüge an den Drehkreuzen Frankfurt und München gestrichen und fürchtet Auswirkungen bis zum Freitag. Betroffen sind auch 19 AUA-Flüge, darunter alle Verbindungen zwischen Wien und Frankfurt sowie München.

Rendi-Wagner kritisiert Quarantäne-Ende scharf

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ist strikt gegen das für Anfang August angekündigte Ende der Corona-Quarantäne. Die Regierung habe hier eine "rein politische Entscheidung, ohne Fakten und Evidenz" getroffen. Das sei ein "verantwortungsloses Vorgehen", befand Rendi-Wagner im Vorfeld des Sommerministerrates. Die Grünen hätten auf ganzer Linie enttäuscht und der ÖVP wieder einmal nachgegeben. Deshalb ist für die SPÖ-Chefin "die gesamte Regierung rücktrittsreif".

Experten erwarten leichten Anstieg der Spitalspatienten

Wien - Das Covid-Prognosekonsortium rechnet mit einem weiteren leichten Anstieg der Coronapatientinnen und Patienten in den Spitälern. Das Quarantäne-Aus am kommenden Montag wird das Testverhalten in der Prognoseperiode zusätzlich beeinflussen. Wir gehen daher weiterhin davon aus, dass derzeit die gemeldeten Fallzahlen die Infektionsdynamik nicht akkurat widerspiegeln, schreiben die Experten in ihrer vierwöchigen Prognose. In zwei Wochen werden knapp 1.600 Normalpatienten erwartet.

Änderung bei Einreisebeschränkungen aus Risikoländern

Wien - Die Verordnung zu den Corona-Einreisebeschränkungen nach Österreich ist am Dienstag per Novelle überarbeitet worden und tritt mit 1. August in Kraft. Demnach werden Impfzertifikate von unter 18-Jährigen kein Ablaufdatum mehr haben. Für Erwachsene ändert sich in der Gesetzesnovelle nichts, die Gültigkeit der vollständigen Immunisierung verfällt weiterhin nach 270 Tagen.

Flugzeug nach Wien saß wegen Bombendrohung in Venedig fest

Venedig - Eine Maschine der Fluggesellschaft Ryanair, die am Dienstagabend von Venedig nach Wien hätte starten sollen, hat wegen einer Bombendrohung den Flughafen "Marco Polo" nicht planmäßig verlassen. An Bord befanden sich 157 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder. Sie mussten die Maschine verlassen und wurden ins Terminal gebracht. Das Bombenentschärfungskommando und die Feuerwehr führten Kontrollen durch, fanden jedoch keinen Sprengstoff.

