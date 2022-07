Regierung bastelt an "Strompreisbremse"

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Bundesregierung will aufgrund der enormen Teuerung eine "Strompreisbremse" einführen. Wie diese konkret arbeiten soll, werde über den Sommer ausgearbeitet, ab Herbst werde sie dann wirksam, hieß es am Mittwoch nach dem Sommerministerrat im niederösterreichischen Mauerbach. Als Basis sollen die Vorschläge von WIFO-Direktor Gabriel Felbermayr dienen.

Russland warnt vor Scheitern des Getreideabkommens

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Istanbul - Das russische Außenministerium hat vor einem Scheitern des erst kürzlich vereinbarten Getreideabkommens gewarnt. Der Export von Getreide aus Russland und der Ukraine müsse gleichzeitig beginnen, forderte der stellvertretende russische Außenminister Andrej Rudenko der Agentur Interfax zufolge. Daher müssten die Hindernisse zum Export russischen Getreides schnell beseitigt werden. In Istanbul wird am Mittwoch ein Zentrum zur Koordination ukrainischer Getreideexporte eröffnet.

Ukrainisches Militär erobert Ortschaft im Süden zurück

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Dnipro (Dnipropetrowsk) - Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben die kleine Ortschaft Andrijiwka im Gebiet Cherson im Süden des Landes vollständig erobert. "Andrijiwka ist befreit und endgültig von den russischen Okkupationstruppen gesäubert", sagte der Sprecher der Kommandozentrale "Süd" der ukrainischen Truppen, Wladyslaw Nasarow, am Dienstagabend in einer Videobotschaft. Bei ihrer Gegenoffensive bombardierte die ukrainische Armee in Cherson auch eine strategisch wichtige Brücke.

Tirol-Wahl: Dornauer schließt mögliche Dreierkoalition aus

Innsbruck - Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer hat am Mittwoch mit einer klaren Ansage, was Koalitionsbildungen nach der Landtagswahl am 25. September anbelangt, aufgewartet. Er sprach sich gegen eine mögliche Dreierkoalition unter SPÖ-Beteiligung nach der Wahl aus. Diese sei "nicht sinnstiftend". "Es braucht eine stabile Koalition für das Land Tirol. Wir sind gegen Dreiervarianten", legte sich der rote Frontmann bei der Präsentation der ersten Plakatwelle auf eine Zweierkoalition fest.

Erdbeben der Stärke 7 erschüttert Philippinen

Manila - Der Norden der Philippinen ist am Mittwoch von einem heftigen Erdbeben erschüttert worden. Mindestens vier Menschen wurden getötet. Bei einem Opfer handelte es sich um einen 25-jährigen Bauarbeiter, der von einem einstürzenden Gebäude begraben worden war, an dem gerade Arbeiten stattfanden, teilte der Katastrophenschutz mit. Mindestens 60 Menschen wurden durch einstürzende Gebäude und Erdrutsche verletzt.

Sommerurlaub in Österreich fast so gefragt wie vor Corona

Wien - Urlaub in Österreich ist zum Start in den Sommer gut gebucht und schon wieder nahezu so gefragt wie vor der Pandemie. Die Beherbergungsbetriebe haben heuer von Mai bis Juni rund 19,2 Millionen Nächtigungen verzeichnet, wie aus vorläufigen Daten der Statistik Austria von heute, Mittwoch, hervorgeht. Das war den Angaben zufolge um lediglich 4,5 Prozent weniger als im selben Zeitraum 2019 (20,1 Millionen) und bewegte sich nur knapp unter dem Niveau von 2018 (19,3 Millionen).

Rund 1.000 Flugausfälle wegen Warnstreiks bei Lufthansa

Frankfurt/Wien - Der Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals im Streit um höhere Löhne hat am Mittwoch mitten in der Ferienzeit zur Streichung von rund 1.000 Flügen der Lufthansa geführt. Betroffen sind auch 19 AUA-Flüge, darunter alle Verbindungen zwischen Wien und Frankfurt sowie München. An den betroffenen Flughäfen sei es aber ruhig, weil Reisende im Voraus informiert worden und deshalb gar nicht erst angereist seien, sagte eine Lufthansa-Sprecherin.

Erdüberlastungstag am 28. Juli: Ressourcen schon verbraucht

Berlin/Wien - Bereits an diesem Donnerstag (28. Juli) hat die Menschheit die für dieses Jahr verfügbaren natürlichen Ressourcen der Erde verbraucht. Der sogenannte Earth Overshoot Day (Erdüberlastungstag) liegt damit etwas früher als im Vorjahr, wie aus Berechnungen des Global Footprint Networks mit Sitz in den USA und der Schweiz hervorgeht. Um die bis Donnerstag verbrauchten Ressourcen zu erneuern, bräuchten die Ökosysteme demnach etwa ein Jahr.

