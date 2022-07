Russland warnt vor Scheitern des Getreideabkommens

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Istanbul - Das russische Außenministerium hat vor einem Scheitern des erst kürzlich vereinbarten Getreideabkommens gewarnt. Der Export von Getreide aus Russland und der Ukraine müsse gleichzeitig beginnen, forderte der stellvertretende russische Außenminister Andrej Rudenko der Agentur Interfax zufolge. Daher müssten die Hindernisse zum Export russischen Getreides schnell beseitigt werden. Indes nahmen die für die Getreideausfuhr bestimmten Häfen in der Ukraine ihre Arbeit wieder auf.

Regierung bastelt an "Strompreisbremse"

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Bundesregierung will aufgrund der enormen Teuerung eine "Strompreisbremse" einführen. Wie diese konkret arbeiten soll, werde über den Sommer ausgearbeitet, ab Herbst werde sie dann wirksam, hieß es am Mittwoch nach dem Sommerministerrat im niederösterreichischen Mauerbach. Als Basis sollen die Vorschläge von WIFO-Direktor Gabriel Felbermayr dienen.

Ukrainisches Militär erobert Ortschaft im Süden zurück

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Dnipro (Dnipropetrowsk) - Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben die kleine Ortschaft Andrijiwka im Gebiet Cherson im Süden des Landes vollständig erobert. "Andrijiwka ist befreit und endgültig von den russischen Okkupationstruppen gesäubert", sagte der Sprecher der Kommandozentrale "Süd" der ukrainischen Truppen, Wladyslaw Nasarow, am Dienstagabend in einer Videobotschaft. Bei ihrer Gegenoffensive bombardierte die ukrainische Armee in Cherson auch eine strategisch wichtige Brücke.

Symptomlose müssen künftig in Salzburger Spitälern arbeiten

Wien - Exakt 888 Tage nach den ersten bestätigten Corona-Fällen in Österreich endet am Montag die Quarantäne-Pflicht. Insbesondere in den Spitälern ist die Situation bereits jetzt angespannt, teils werden elektive Operationen wieder verschoben. In den Salzburger Spitälern müssen symptomlos infizierte Mitarbeiter, die keinen Kontakt zu Patienten haben, ab Montag mit FFP2-Maske regulär zum Dienst erscheinen. Die anderen Bundesländer wollen kein ansteckendes Personal im Spital haben.

Nehammer verteidigte Ende der Corona-Quarantäne

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer hat das von der Regierung besiegelte Aus der Corona-Quarantäne verteidigt. "Wir sind hier nicht alleine mit diesem Weg", verwies er am Mittwoch nach dem Sommerministerrat auf Länder, die die Isolation ebenfalls abgeschafft haben bzw. abschaffen werden. Zuvor hatte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner scharfe Kritik am Coronakurs der Regierung geübt.

Wieder mehr Spitalspatienten und 27 Corona-Todesopfer

Wien - Die derzeitige Sommer-Coronawelle lässt die Zahl der infizierten Spitalspatientinnen und -patienten weiter ansteigen. Am Mittwoch mussten 1.719 Covid-Kranke in den heimischen Krankenhäusern behandelt werden, auf den Intensivstationen lagen bereits 101 Schwerkranke. Binnen einer Woche sind 215 infizierte Spitalspatienten hinzugekommen. Seit Dienstag wurden 27 Todesopfer registriert. Die Ministerien meldeten am Mittwoch 11.432 Neuinfektionen binnen 24 Stunden.

Sommerurlaub in Österreich fast so gefragt wie vor Corona

Wien - Urlaub in Österreich ist zum Start in den Sommer gut gebucht und schon wieder nahezu so gefragt wie vor der Pandemie. Die Beherbergungsbetriebe haben heuer von Mai bis Juni rund 19,2 Millionen Nächtigungen verzeichnet, wie aus vorläufigen Daten der Statistik Austria von heute, Mittwoch, hervorgeht. Das war den Angaben zufolge um lediglich 4,5 Prozent weniger als im selben Zeitraum 2019 (20,1 Millionen) und bewegte sich nur knapp unter dem Niveau von 2018 (19,3 Millionen).

Erdüberlastungstag am 28. Juli: Ressourcen schon verbraucht

Berlin/Wien - Bereits an diesem Donnerstag (28. Juli) hat die Menschheit die für dieses Jahr verfügbaren natürlichen Ressourcen der Erde verbraucht. Der sogenannte Earth Overshoot Day (Erdüberlastungstag) liegt damit etwas früher als im Vorjahr, wie aus Berechnungen des Global Footprint Networks mit Sitz in den USA und der Schweiz hervorgeht. Um die bis Donnerstag verbrauchten Ressourcen zu erneuern, bräuchten die Ökosysteme demnach etwa ein Jahr.

