Kontrollzentrum für Getreide-Exporte aus Ukraine eröffnet

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Istanbul - Das von Russland und der Ukraine vereinbarte Kontrollzentrum zur Überwachung von ukrainischen Getreideexporten ist in Istanbul offiziell eröffnet worden. Die Türkei glaube, dass das Zentrum einen wesentlichen Beitrag zur Überwindung der Nahrungsmittelkrise leisten werde, sagte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar am Mittwoch bei der Eröffnungszeremonie. Unterdessen nahmen die drei für die Getreideausfuhr bestimmten Häfen der Ukraine ihre Arbeit wieder auf.

Nehammer verteidigte Ende der Corona-Quarantäne

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer hat das von der Regierung besiegelte Aus der Corona-Quarantäne verteidigt. "Wir sind hier nicht alleine mit diesem Weg", verwies er am Mittwoch nach dem Sommerministerrat auf Länder, die die Isolation ebenfalls abgeschafft haben bzw. abschaffen werden. Zuvor hatte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner scharfe Kritik am Coronakurs der Regierung geübt.

Wieder mehr Spitalspatienten und 27 Corona-Todesopfer

Wien - Die derzeitige Sommer-Coronawelle lässt die Zahl der infizierten Spitalspatientinnen und -patienten weiter ansteigen. Am Mittwoch mussten 1.719 Covid-Kranke in den heimischen Krankenhäusern behandelt werden, auf den Intensivstationen lagen bereits 101 Schwerkranke. Binnen einer Woche sind 215 infizierte Spitalspatienten hinzugekommen. Seit Dienstag wurden 27 Todesopfer registriert. Die Ministerien meldeten am Mittwoch 11.432 Neuinfektionen binnen 24 Stunden.

Symptomlose müssen künftig in Salzburger Spitälern arbeiten

Wien - Exakt 888 Tage nach den ersten bestätigten Corona-Fällen in Österreich endet am Montag die Quarantäne-Pflicht. Insbesondere in den Spitälern ist die Situation bereits jetzt angespannt, teils werden elektive Operationen wieder verschoben. In den Salzburger Spitälern müssen symptomlos infizierte Mitarbeiter, die keinen Kontakt zu Patienten haben, ab Montag mit FFP2-Maske regulär zum Dienst erscheinen. Die anderen Bundesländer wollen kein ansteckendes Personal im Spital haben.

Gewerkschaft zu infizierten Pädagogen skeptisch

Wien - Wie es nach dem am Dienstag verkündeten Ende der Quarantäne an Schulen weitergeht, ist laut dem obersten Lehrervertreter Paul Kimberger noch "völlig unklar". Man habe noch keine schriftlichen Informationen. Sowohl Kimberger als auch Natascha Taslimi, Vorsitzende vom Netzwerk Elementare Bildung, sehen infiziertes Bildungspersonal skeptisch. Sollte es nicht zu deutlichen Personalaufstockungen kommen, drohen massive Kindergartenschließungen, sagte Taslimi.

Tirol-Wahl: Dornauer schließt mögliche Dreierkoalition aus

Innsbruck - Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer hat am Mittwoch mit einer klaren Ansage, was Koalitionsbildungen nach der Landtagswahl am 25. September anbelangt, aufgewartet. Er sprach sich gegen eine mögliche Dreierkoalition unter SPÖ-Beteiligung nach der Wahl aus. Diese sei "nicht sinnstiftend". "Es braucht eine stabile Koalition für das Land Tirol. Wir sind gegen Dreiervarianten", legte sich der rote Frontmann bei der Präsentation der ersten Plakatwelle auf eine Zweierkoalition fest.

Wiener Börse legt im Verlauf klar zu

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwochnachmittag weiterhin fester notiert. Der ATX gewann ein Prozent auf 2.993 Punkte. Europaweit präsentierten sich die Bankenwerte in starker Verfassung und die heimischen Branchenvertreter schlossen sich dieser Entwicklung an. Die Aussicht auf steigende Zinsen dies und jenseits des Atlantiks unterstützt die Titel. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein starkes Plus von 4,3 Prozent verbuchen. Erste Group gewannen 2,3 Prozent.

