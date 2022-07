Kontrollzentrum für Getreide-Exporte aus Ukraine eröffnet

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Istanbul - Das von Russland und der Ukraine vereinbarte Kontrollzentrum zur Überwachung von ukrainischen Getreideexporten ist in Istanbul offiziell eröffnet worden. Die Türkei glaube, dass das Zentrum einen wesentlichen Beitrag zur Überwindung der Nahrungsmittelkrise leisten werde, sagte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar am Mittwoch bei der Eröffnungszeremonie. Unterdessen nahmen die drei für die Getreideausfuhr bestimmten Häfen der Ukraine ihre Arbeit wieder auf.

Regierung bastelt an "Strompreisbremse"

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Bundesregierung will aufgrund der enormen Teuerung eine "Strompreisbremse" einführen. Wie diese konkret arbeiten soll, werde über den Sommer ausgearbeitet, ab Herbst werde sie dann wirksam, hieß es am Mittwoch nach dem Sommerministerrat im niederösterreichischen Mauerbach. Als Basis sollen die Vorschläge von WIFO-Direktor Gabriel Felbermayr dienen.

Wieder mehr Spitalspatienten und 27 Corona-Todesopfer

Wien - Die derzeitige Sommer-Coronawelle lässt die Zahl der infizierten Spitalspatientinnen und -patienten weiter ansteigen. Am Mittwoch mussten 1.719 Covid-Kranke in den heimischen Krankenhäusern behandelt werden, auf den Intensivstationen lagen bereits 101 Schwerkranke. Binnen einer Woche sind 215 infizierte Spitalspatienten hinzugekommen. Seit Dienstag wurden 27 Todesopfer registriert. Die Ministerien meldeten am Mittwoch 11.432 Neuinfektionen binnen 24 Stunden.

Nehammer verteidigte Ende der Corona-Quarantäne

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer hat das von der Regierung besiegelte Aus der Corona-Quarantäne verteidigt. "Wir sind hier nicht alleine mit diesem Weg", verwies er am Mittwoch nach dem Sommerministerrat auf Länder, die die Isolation ebenfalls abgeschafft haben bzw. abschaffen werden. Zuvor hatte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner scharfe Kritik am Coronakurs der Regierung geübt.

Symptomlose müssen künftig in Salzburger Spitälern arbeiten

Wien - Exakt 888 Tage nach den ersten bestätigten Corona-Fällen in Österreich endet am Montag die Quarantäne-Pflicht. Insbesondere in den Spitälern ist die Situation bereits jetzt angespannt, teils werden elektive Operationen wieder verschoben. In den Salzburger Spitälern müssen symptomlos infizierte Mitarbeiter, die keinen Kontakt zu Patienten haben, ab Montag mit FFP2-Maske regulär zum Dienst erscheinen. Die anderen Bundesländer wollen kein ansteckendes Personal im Spital haben.

Im Tourismus sind mehr als 22.000 Stellen unbesetzt

Wien - Von den Buchungen her ist der Sommertourismus im Juni kräftig angesprungen. Allerdings kämpft die Branche mit akutem Personalmangel, wie auch eine Sonderauswertung des Arbeitsmarktservice (AMS) für die APA verdeutlicht. Tausende Jobs sind zu vergeben - in Summe waren per Ende Juni 22.286 Stellen im heimischen Hotel- und Gaststättenwesen unbesetzt. Das waren um 36 Prozent oder 5.894 mehr als noch vor einem Jahr. Dringend gesucht sind vor allem Kellnerinnen und Köchinnen.

Warnstreiks legen Lufthansa lahm - Rund 1.000 Flugausfälle

Frankfurt/Wien - Mitten in der Ferienzeit hat die Gewerkschaft Verdi mit einem Warnstreik des Bodenpersonals die Lufthansa lahmgelegt. Nach der Absage von mehr als 1.000 Flügen ging am Mittwoch an den Drehkreuzen Frankfurt und München fast gar nichts mehr, rund 134.000 Passagiere mussten ihre Reisepläne ändern. Auch 19 Flüge der Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) sind betroffen. Für morgen rechnet die AUA aber wieder mit einem regulären Betrieb, teilte eine Sprecherin der APA mit.

Nehammer will Orban auf rassistische Aussagen ansprechen

Budapest/Wien/Brüssel - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) will Ungarns Premier Viktor Orb�n bei dessen Wien-Besuch am morgigen Donnerstag auf dessen viel kritisierten Aussagen ansprechen. "Jeder, der mich kennt weiß, dass ich das direkte Gespräch nicht scheue", sagte er am Mittwoch nach dem Sommerministerrat. Orb�n hatte zuletzt mit rassistischen Aussagen und einem verstörenden Gas-Witz für Aufsehen gesorgt. Orb�n selbst rechtfertigte indes seine Äußerungen.

