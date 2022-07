US-Notenbank Fed hebt Leitzins um 0,75 Prozentpunkte an

Washington - Angesichts der hohen Inflationsrate erhöht die US-Notenbank in einem außergewöhnlichen Schritt ihren Leitzins zum zweiten Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte. Damit liegt er nun in der Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent, wie die Federal Reserve (Fed) am Mittwoch mitteilte. Mit dieser Maßnahme will die Notenbank der größten Volkswirtschaft der Welt die hohen Verbraucherpreise in den Griff bekommen. Der Schritt war zwar erwartet worden - ist aber dennoch bemerkenswert.

Ungarns Ministerpräsident Orb�n kommt nach Wien

Budapest/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) empfängt den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orb�n am Donnerstag zu einem offiziellen Besuch. Schwerpunktthemen des Treffens sind laut Bundeskanzleramt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und seine Folgen sowie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Kampf gegen die illegale Migration. Nehammer will mit Orb�n auch über dessen umstrittene Aussagen zu "Rassenvermischung" und Gaskammern sprechen.

Warnstreiks legen Lufthansa lahm - Rund 1.000 Flugausfälle

Frankfurt/Wien - Mitten in der Ferienzeit hat die Gewerkschaft Verdi mit einem Warnstreik des Bodenpersonals die Lufthansa lahmgelegt. Nach der Absage von mehr als 1.000 Flügen ging am Mittwoch an den Drehkreuzen Frankfurt und München fast gar nichts mehr, rund 134.000 Passagiere mussten ihre Reisepläne ändern. Auch 19 Flüge der Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA) sind betroffen. Für morgen rechnet die AUA aber wieder mit einem regulären Betrieb, teilte eine Sprecherin der APA mit.

Vizekanzler Kogler hält an CO2-Bepreisung ab Oktober fest

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Grünen-Chef Werner Kogler hält im Sommergespräch von Puls 24 trotz Vorstößen aus Teilen der ÖVP, die CO2-Steuer zu verschieben, an einer Einführung mit Oktober fest. "Das Gesetz ist da und ich gehe davon aus, dass es in Kraft tritt", betonte er in dem Interview, das am Mittwoch um 20.15 auf Puls 4 ausgestrahlt wurde. Immerhin wäre es schade für die Menschen, wenn der Klimabonus - diesmal einheitlich 250 Euro plus 250 Euro Inflationsabgeltung - nicht ausbezahlt würde.

Für Biden geht es nach Corona zurück ins Oval Office

Washington - US-Präsident Joe Biden hat fünf Tage nach Bekanntwerden seiner Corona-Infektion seine häusliche Isolation beendet. Bei einer Ansprache im Garten des Weißen Hauses sagte Biden am Mittwoch: "Meine Symptome waren mild. Ich habe mich schnell erholt und mir geht es prima." Während der gesamten Zeit der Isolation habe er arbeiten und seine Aufgaben erledigen können. "Und nun geht es für mich zurück in das Oval Office", so der 79-Jährige mit Blick auf sein offizielles Arbeitszimmer.

Bei Unfall in oö. Klettersteig vier Jugendliche verletzt

Rosenau - Bei einer Klettertour in Rosenau am Hengstpass (Bezirk Kirchdorf) sind am Mittwoch vier Jugendliche aus Niederösterreich zum Teil schwer verletzt worden. Ein 15-jähriges Mädchen und ein 16-jähriger Bub wurden mit Rettungshubschraubern in Spitäler geflogen, bestätigte die Bergrettung Windischgarsten einen Bericht im ORF OÖ am Abend. Ersten Informationen der Polizei zufolge, dürfte eine Stahlrutsche im sogenannten Hexenkessel-Klettersteig überlastet gewesen sein.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red