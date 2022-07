Ungarns Ministerpräsident Orb�n kommt nach Wien

Budapest/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) empfängt den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orb�n am Donnerstag zu einem offiziellen Besuch. Schwerpunktthemen des Treffens sind laut Bundeskanzleramt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und seine Folgen sowie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Kampf gegen die illegale Migration. Nehammer will mit Orb�n auch über dessen umstrittene Aussagen zu "Rassenvermischung" und Gaskammern sprechen.

US-Notenbank Fed hebt Leitzins um 0,75 Prozentpunkte an

Washington - Angesichts der hohen Inflationsrate erhöht die US-Notenbank in einem außergewöhnlichen Schritt ihren Leitzins zum zweiten Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte. Damit liegt er nun in der Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent, wie die Federal Reserve (Fed) am Mittwoch mitteilte. Mit dieser Maßnahme will die Notenbank der größten Volkswirtschaft der Welt die hohen Verbraucherpreise in den Griff bekommen. Der Schritt war zwar erwartet worden - ist aber dennoch bemerkenswert.

Heute ist Erdüberlastungstag: Ressourcen schon verbraucht

Berlin/Wien - Mit dem heutigen Donnerstag hat die Welt die für dieses Jahr eigentlich vorhandenen natürlichen Ressourcen verbraucht. Der sogenannte Earth Overshoot Day (Erdüberlastungstag) liegt damit etwas früher als im Vorjahr, wie aus Berechnungen des Global Footprint Networks mit Sitz in den USA und der Schweiz hervorgeht. Um die bis Donnerstag verbrauchten Ressourcen zu erneuern, bräuchten die Ökosysteme demnach etwa ein Jahr.

Selenskyj will der EU in Energiekrise mit Strom helfen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will der EU in der Energiekrise mit zusätzlichen Stromlieferungen aus seinem Land helfen. "Wir bereiten uns auf die Erhöhung unseres Stromexports für die Verbraucher in der Europäischen Union vor", sagte der Staatschef am Mittwochabend in Kiew in seiner abendlichen Videobotschaft. "Unser Export erlaubt es uns nicht nur, Devisen einzunehmen, sondern auch unseren Partnern, dem russischen Energiedruck zu widerstehen."

Vizekanzler Kogler hält an CO2-Bepreisung ab Oktober fest

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Grünen-Chef Werner Kogler hält im Sommergespräch von Puls 24 trotz Vorstößen aus Teilen der ÖVP, die CO2-Steuer zu verschieben, an einer Einführung mit Oktober fest. "Das Gesetz ist da und ich gehe davon aus, dass es in Kraft tritt", betonte er in dem Interview, das am Mittwoch um 20.15 auf Puls 4 ausgestrahlt wurde. Immerhin wäre es schade für die Menschen, wenn der Klimabonus - diesmal einheitlich 250 Euro plus 250 Euro Inflationsabgeltung - nicht ausbezahlt würde.

Virologin gegen Einsatz Infizierter in Krankenpflege

Wien - Die Virologin Dorothea van Laer hält den - mit dem Quarantäne-Ende möglichen - Einsatz Corona-infizierter Krankenschwestern in der Pflege vulnerabler Menschen "aus medizinischer Sicht nicht für verantwortbar". Die für positiv Getestete im Umgang mit anderen vorgeschriebenen FFP2-Masken würden nur einen "gewissen Schutz" bieten, betonte sie Mittwoch in der "ZiB2". Und hob hervor, dass Corona-Inifzierte zwei bis drei Tage bevor Symptome ausbrechen besonders ansteckend sind.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red