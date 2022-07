Ungarns Ministerpräsident Orb�n in Wien

Budapest/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) empfängt den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orb�n am Donnerstag zu einem offiziellen Besuch. Schwerpunktthemen des Treffens sind laut Bundeskanzleramt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und seine Folgen sowie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Kampf gegen die illegale Migration. Nehammer will mit Orb�n auch über dessen umstrittene Aussagen zu "Rassenvermischung" und Gaskammern sprechen.

Weiter Kämpfe im Donbass, ukrainische Offensive im Süden

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im Donbass nähern sich die Kämpfe zwischen den Truppen Kiews und Moskaus den Städten Bachmut und Soledar. Bei Werschyna, etwa zehn Kilometer südöstlich von Bachmut, habe der Gegner Teilerfolge erzielt, teilte der ukrainische Generalstab am Donnerstag mit. Andere Angriffe im Raum Bachmut und auch beim benachbarten Soledar seien hingegen abgewehrt worden. Auch nördlich von Slowjansk seien russische Attacken gescheitert. Im Süden steht die Ukraine indes vor einer Gegenoffensive.

Wettbewerbshüter zitieren Strabag erneut vor Kartellgericht

Wien - Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) arbeitet ein Baukartell auf, in das sämtliche Branchengrößen involviert waren - nun wackelt der Kronzeugenstatus des Bauriesen Strabag. Sie wurde 2021 wegen illegaler Preis- und Marktabsprachen vom Kartellgericht zunächst zu einer Geldbuße von 45,37 Mio. Euro verdonnert. "Aufgrund neuer Tatsachen ist es aus Sicht der BWB notwendig, dem Kartellgericht eine nochmalige Prüfung in dieser Sache zu ermöglichen", so die Behörde am Donnerstag.

OMV-Chef: Können Kunden versorgen und Gas einspeichern

Wien - Obwohl der russische Gazprom-Konzern derzeit nicht die vertraglich vereinbarten Gasmengen liefert, "sind wir in der jetzigen Situation vollständig in der Lage, unsere Kunden zu versorgen und weiterhin einzuspeichern", betont OMV-Chef Alfred Stern. Für das nächste Gasjahr habe man sich nicht nur Leitungskapazitäten gesichert, sondern auch Gas, um diese Leitungen zu füllen, sagte Stern am Donnerstag zur APA. Die Reparatur der Raffinerie Schwechat soll bis Oktober fertig sein.

Lufthansa fliegt nach Warnstreik wieder im Normalbetrieb

Frankfurt - Nach dem Warnstreik des Bodenpersonals mit über 1.000 Flugabsagen ist die AUA-Mutter Lufthansa wieder in den Normalbetrieb zurückgekehrt. Es fänden nahezu alle Flüge statt, sagte am Donnerstag eine Unternehmenssprecherin. Am Drehkreuz Frankfurt hatte es in der Früh einige wenige Flugstreichungen gegeben. Längere Passagierschlangen bildeten sich am Vormittag an den Personenkontrollen und nicht mehr an den Lufthansa-Check-In-Schaltern.

Mehr Verkehrstote im ersten Quartal des Jahres

Wien - Von Jänner bis März 2022 kamen 77 Personen bei Verkehrsunfällen in Österreich ums Leben. Damit war die Zahl der Verkehrstoten nicht nur um 60 Prozent höher als im ersten Quartal 2021 (48 Getötete), sondern auch um 20 Prozent höher als im Vor-Pandemiequartal 2019 (64 Getötete). Besonders auffallend war der hohe Anteil der Alkoholunfälle an den Gesamtunfällen, der mit 8,5 Prozent den höchsten Wert seit Beginn der digitalen Aufzeichnung 1992 darstellt.

Im ersten Halbjahr haben 31.050 Menschen Asyl beantragt

Wien - Österreich ist mit einem starken Anstieg an Asylanträgen konfrontiert. Im ersten Halbjahr haben 31.050 Menschen Asyl beantragt, die meisten Antragsteller waren Männer aus Afghanistan und Syrien. Nicht in dieser Asylstatistik enthalten sind die Kriegsvertriebenen aus der Ukraine. Sie fallen unter die EU-Richtlinie "Temporärer Schutz". Derzeit halten sich rund 65.000 Ukrainer in Österreich auf.

Weniger Corona-Spitalspatienten und 17 weitere Tote

Wien - Vier Tage vor dem Ende der Corona-Quarantänepflicht hat es am Donnerstag einen leichten Rückgang bei infizierten Spitalspatientinnen und Patienten gegeben. Laut den Ministerien mussten 57 Infizierte weniger als am Mittwoch in den Krankenhäusern behandelt werden, insgesamt 1.662 Personen benötigten eine Spitalsbehandlung. Im Wochenvergleich sind das jedoch 192 mehr als vorigen Donnerstag. Außerdem wurden 17 weitere Todesopfer seit Mittwoch gemeldet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red