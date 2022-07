Urteil in Straches Asfinag-Prozess erwartet

Wien - Im bereits zweiten Prozess gegen den ehemaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache wegen Bestechlichkeit wird am Freitag am Wiener Landesgericht ein Urteil erwartet. Laut Anklage soll der Ex-FPÖ-Chef dem ebenfalls angeklagten Unternehmer Siegfried Stieglitz für Spenden an einen FPÖ-nahen Verein einen Aufsichtsratsposten in der Asfinag verschafft haben. Strache wurde bereits vor knapp einem Jahr nicht rechtskräftig zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt worden.

Teuerung beschleunigte sich im Juli weiter auf 9,2 Prozent

Wien - Die Teuerung hat im Juli noch mehr Fahrt aufgenommen. Nach 8,7 Prozent im Juni dürfte die Inflationsrate im Juli auf durchschnittlich 9,2 Prozent gestiegen sein, wie aus Berechnungen der Statistik Austria im Rahmen einer Schnellschätzung hervorgeht. Das ist der höchste Wert seit März 1975.

Wifo: Wachstumsdynamik hat nachgelassen - Haushalte sparen

Wien - Die heimische Wirtschaftsleistung hat im 2. Quartal 2022 gegenüber dem Vorquartal um 0,5 Prozent zugelegt, im Jahresvergleich lag das Plus bei 4,7 Prozent, gegenüber 2019 gab es einen Zuwachs von zwei Prozent. "Gesamtwirtschaftlich betrachtet, kühlte sich die Wachstumsdynamik jedoch im II. Quartal 2022 auf breiter Basis ab", so das Wifo in ihrer Schnellschätzung. Die stärksten Wachstumsimpulse kamen demnach aktuell von den Bereichen Beherbergung und Gaststättenwesen.

Energiesorgen: Moldauische Präsidentin besucht Rumänien

Bukarest/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die proeuropäische Staatspräsidentin der Republik Moldau, Maia Sandu, wird am Freitagvormittag in der rumänischen Hauptstadt erwartet. Auf Sandus Programm steht ein Gespräch mit ihrem rumänischen Amtskollegen Klaus Johannis, in dem es nach Angaben des rumänischen Präsidialamtes vor allem um die Energieversorgungssicherheit der bisher weitgehend von russischen Erdgaslieferungen abhängigen Republik Moldau gehen wird.

Nehammer garantiert für den Winter warme Wohnungen

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat den Österreichern im Puls 4-"Sommergespräch" garantiert, dass die Wohnungen trotz Energiekrise auch im Winter warm sein werden. Auf Spekulationen, man könnte die heimischen Energie-Riesen verstaatlichen, reagierte der VP-Chef zurückhaltend. Er hätte nicht gehört, dass der Finanzminister eine Verstaatlichung des Verbunds plane, meinte er auf eine entsprechende Frage.

Schwieriger Doppelbesuch Baerbocks in Athen und Istanbul

Berlin/Athen/Istanbul - Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock führt am Freitag Gespräche mit den Regierungen der NATO-Partner Griechenland und Türkei, deren Konflikte sich zuletzt wieder verschärft haben. In Athen trifft die Grünen-Politikerin zunächst den griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis und Außenminister Nikos Dendias. Anschließend fliegt sie nach Istanbul zu einem Gespräch mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu weiter.

Welt-Aids-Konferenz beginnt in Montreal

Montreal - Hunderte Experten, Interessierte und Betroffene wollen ab Freitag bei der Welt-Aids-Konferenz über Strategien im Kampf gegen HIV diskutieren. Nachdem die Konferenz 2020 wegen der Coronavirus-Pandemie ins Internet verlegt werden musste, findet das Treffen diesmal bis 2. August mit Ansprachen, Diskussions- und Fragerunden zumindest teilweise wieder im kanadischen Montreal statt. Unter den Teilnehmern ist beispielsweise der US-Immunologe Anthony Fauci.

Syrisches Schiff mit ukrainischem Getreide im Libanon

Tripoli/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Ein mit Getreide aus der Ukraine beladenes Schiff ist nach ukrainischen Angaben im Hafen von Tripoli eingelaufen. Der ukrainische Botschafter im Libanon, Igor Ostasch, habe dies dem libanesischen Präsidenten Michel Aoun am Donnerstag mitgeteilt, heißt es auf der Facebook-Seite der Botschaft. Demnach lief das syrische Schiff am Mittwoch dort ein. Die geladene Gerste wurde den Angaben nach aus dem Hafen von Fedossija auf der von Russland annektierten Krim exportiert.

