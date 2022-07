Urteil in Straches Asfinag-Prozess erwartet

Wien - Im bereits zweiten Prozess gegen den ehemaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache wegen Bestechlichkeit wird am Freitag am Wiener Landesgericht ein Urteil erwartet. Laut Anklage soll der Ex-FPÖ-Chef dem ebenfalls angeklagten Unternehmer Siegfried Stieglitz für Spenden an einen FPÖ-nahen Verein einen Aufsichtsratsposten in der Asfinag verschafft haben. Strache wurde bereits vor knapp einem Jahr nicht rechtskräftig zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt worden.

Teuerung beschleunigte sich im Juli weiter auf 9,2 Prozent

Wien - Die Teuerung hat im Juli noch mehr Fahrt aufgenommen. Nach 8,7 Prozent im Juni dürfte die Inflationsrate im Juli auf durchschnittlich 9,2 Prozent gestiegen sein, wie aus Berechnungen der Statistik Austria im Rahmen einer Schnellschätzung hervorgeht. Das ist der höchste Wert seit März 1975.

Kinder- und Jugendhilfe schlägt wegen Personalmangels Alarm

Wien - Der Dachverband der österreichischen Kinder- und Jugendhilfe (DÖJ) schlägt Alarm: Wegen massiven Personalmangels müssten immer mehr Einrichtungen geschlossen werden, die gesamte Kinder- und Jugendhilfe (KJH) werde "selbst als gefährdet gesehen", hieß es am Freitag in einer Aussendung des Dachverbands. "Es ist katastrophal", sagte dessen Obmann Gerald Herowitsch-Trinkl im ORF-Ö1-"Journal um 8".

Wifo: Wachstumsdynamik hat nachgelassen - Haushalte sparen

Wien - Die heimische Wirtschaftsleistung hat im 2. Quartal 2022 gegenüber dem Vorquartal um 0,5 Prozent zugelegt, im Jahresvergleich lag das Plus bei 4,7 Prozent, gegenüber 2019 gab es einen Zuwachs von zwei Prozent. "Gesamtwirtschaftlich betrachtet, kühlte sich die Wachstumsdynamik jedoch im II. Quartal 2022 auf breiter Basis ab", so das Wifo in ihrer Schnellschätzung. Die stärksten Wachstumsimpulse kamen demnach aktuell von den Bereichen Beherbergung und Gaststättenwesen.

Verhaftungswelle in Sri Lanka - Opposition sieht Hexenjagd

Colombo - Nach der Niederschlagung von Massenprotesten im hochverschuldeten Krisenstaat Sri Lanka geht der neue Präsident Ranil Wickremesinghe weiter mit Härte gegen Regierungsgegner vor. Mindestens ein Dutzend Schlüsselfiguren der Protestbewegung seien bereits festgenommen worden, sagte ein Vertreter der Polizei am Freitag der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Colombo. Man habe mindestens 300 weitere Personen identifiziert, aber bisher noch nicht verhaftet.

Straßensperren und Murenabgänge nach Unwettern in Tirol

Jochberg/Neukirchen am Großvenediger/Innsbruck - Starker Regen und Gewitter haben Donnerstagabend in Tirol erneut zu Straßensperren und Murenabgängen geführt. Die Pass-Thurn-Straße (B161) zwischen Salzburg und Tirol sowie die Gerlosstraße (B165) mussten vorübergehend gesperrt werden. Zudem kam es in Wattens (Bezirk Innsbruck-Land) zu einem Felssturz - mehrere große Felsbrocken fielen laut Polizei auf die Landesstraße im Wattental. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Es wurde niemand verletzt.

Mann in Graz durch Messer lebensbedrohlich verletzt

Graz - Ein unbekannter Täter hat einen Mann im Bereich des Grazer Volksgartens mit einem Messer lebensbedrohlich in der Bauchgegend verletzt. Die beiden waren am Donnerstagabend bei einem Imbissstand in Streit geraten, woraufhin das 31-jährige Opfer von seinem Kontrahenten niedergestochen wurde. Der Täter flüchtete zu Fuß, eine eingeleitete Fahndung verlief bisher erfolglos, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

