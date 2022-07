Strache und Stieglitz im Zweifel freigesprochen

Wien - Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache ist am Freitag am Wiener Landesgericht vom Vorwurf der Bestechlichkeit freigesprochen worden, ebenso der mitangeklagte Unternehmer Siegfried Stieglitz. Strache war vorgeworfen worden, für Spenden an einen FPÖ-nahen Verein Stieglitz einen Aufsichtsratsposten in der Asfinag verschafft zu haben. Für das Gericht reichte die Beweislage nicht aus, weswegen ein Freispruch im Zweifel erfolgte. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

Teuerung beschleunigte sich im Juli weiter auf 9,2 Prozent

Wien - Die Teuerung hat im Juli noch mehr Fahrt aufgenommen. Nach 8,7 Prozent im Juni dürfte die Inflationsrate im Juli auf durchschnittlich 9,2 Prozent gestiegen sein, wie aus Berechnungen der Statistik Austria im Rahmen einer Schnellschätzung hervorgeht. Das ist der höchste Wert seit März 1975.

Vertrauensindex gut für Polizei, schlecht für Politik

Wien - Während die Image-Werte der Politiker in den Keller rasseln, ist die Reputation der Institutionen in Österreich weiter eine gute. Das zeigt der aktuelle APA/OGM-Vertrauensindex. Einzig politische Ebenen wie Bundesregierung, Parlament und Landesregierungen mussten im Vergleich zur Vorjahreserhebung deutliche Einbußen hinnehmen. Stabil an der Spitze steht die Polizei vor dem Bundesheer, das deutlich an Anerkennung gewonnen hat.

Syrisches Schiff mit ukrainischem Getreide im Libanon

Tripoli/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Ein Schiff mit Getreide aus besetzten Gebieten in der Ukraine ist nach Angaben aus Kiew in den libanesischen Hafen Tripoli eingelaufen. Die geladene Gerste wurde demnach über den Hafen von Fedossija auf der von Russland annektierten Krim exportiert. Kiew vermutet Getreidediebstahl.

Separatisten: 40 Gefangene bei ukrainischem Angriff getötet

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach Angaben Russlands und prorussischer Separatisten sind mindestens 40 ukrainische Kriegsgefangene durch Artilleriefeuer der Kiewer Truppen ums Leben gekommen. "Volltreffer in einer Baracke mit Kriegsgefangenen", teilte am Freitag ein Vertreter der Separatistenführung in Donezk der Agentur Interfax zufolge mit. Aus Kiew gibt es keine Bestätigung für den Beschuss. Unabhängig können die Angaben nicht überprüft werden.

Weiter Rückgang bei den Corona-Spitalspatienten

Wien - Die Zahl der corona-infizierten Spitalspatientinnen und -patienten ist weiter zurückgegangen. Von Donnerstag auf Freitag meldeten die Ministerien einen leichten Rückgang von acht Personen. Auf den Intensivstationen, wo derzeit 91 Menschen mit einer Ansteckung behandelt werden müssen, ging die Zahl innerhalb eines Tages um sieben und innerhalb einer Woche um elf Personen zurück. Auf die ganze Woche gesehen gab es bei der Spitalsbelegung allerdings ein Plus von 10,6 Prozent.

Pensionen steigen wohl um mehr als sechs Prozent

Wien - Angesichts der Teuerung steht den Österreichern eine saftige Pensionserhöhung bevor. Mit den Inflationszahlen vom Juli steht an sich der Anpassungsfaktor für das kommende Jahr fest, wobei die Politik aber auch darüber hinausgehende Zuwendungen beschließen könnte. Genau das fordert der Pensionistenverband. Zumindest dürfte es ein Plus von rund 5,8 Prozent geben.

