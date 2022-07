Strache und Stieglitz im Zweifel freigesprochen

Wien - Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache ist am Freitag am Wiener Landesgericht vom Vorwurf der Bestechlichkeit freigesprochen worden, ebenso der mitangeklagte Unternehmer Siegfried Stieglitz. Strache war vorgeworfen worden, für Spenden an einen FPÖ-nahen Verein Stieglitz einen Aufsichtsratsposten in der Asfinag verschafft zu haben. Für das Gericht reichte die Beweislage nicht aus, weswegen ein Freispruch im Zweifel erfolgte. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

Selenskyj: Getreideexporte per Schiff "heute oder morgen"

Tripoli/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine ist laut Präsident Wolodymyr Selenskyj bereit für die ersten Getreidetransporte über das Schwarze Meer seit Kriegsbeginn. Gewartet werde auf Startsignale von der Türkei und den Vereinten Nationen (UN), die Lieferungen könnten seitens der Ukraine "heute oder morgen" beginnen, sagte Selenskyj nach einem Besuch am Schwarzmeerhafen Tschornomorsk am Freitag. 17 Schiffe mit fast 600.000 Tonnen Getreide an Bord stünden bereit zur Ausfahrt, hieß es aus dem Präsidialamt.

Dutzende ukrainische Kriegsgefangene durch Raketen getötet

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Dutzende ukrainischer Kriegsgefangener sollen bei einem Raketenangriff auf ein Gefängnis unter Kontrolle der prorussischen Separatisten in der Ostukraine getötet worden sein. Die russische und die ukrainische Seite machten sich am Freitag gegenseitig für den Tod der Gefangenen in dem Ort Oleniwka bei Donezk verantwortlich. Bis zum Nachmittag stieg nach Angaben der Separatisten die Zahl der Toten auf 53, weitere 75 Menschen seien verletzt worden.

Kinder- und Jugendhilfe schlägt wegen Personalmangels Alarm

Wien - Der Dachverband der österreichischen Kinder- und Jugendhilfe (DÖJ) schlägt Alarm: Wegen massiven Personalmangels müssten immer mehr Einrichtungen geschlossen werden, die gesamte Kinder- und Jugendhilfe (KJH) werde "selbst als gefährdet gesehen", hieß es am Freitag in einer Aussendung des Dachverbands. "Es ist katastrophal", sagte dessen Obmann Gerald Herowitsch-Trinkl im ORF-Ö1-"Journal um 8".

Bedrohte oö. Ärztin tot in Ordination gefunden

Vöcklabruck/Wien - Die oberösterreichische Ärztin Lisa-Maria Kellermayr, die zuletzt wegen Morddrohungen ihre Praxis geschlossen hat, ist am Freitag tot in ihrer Ordination im Bezirk Vöcklabruck gefunden worden. Das berichteten die "Oö. Nachrichten" am Freitag online. Die Staatsanwaltschaft Wels bestätigte einen Suizid. Es seien Abschiedsbriefe gefunden worden, zu deren Inhalt man nichts sagen wollte. Es wurde keine Obduktion angeordnet. Am Montag ist eine Gedenkveranstaltung in Wien geplant.

15 Tote nach Überflutungen in Kentucky

Frankfort (Kentucky) - Bei Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen sind im US-Bundesstaat Kentucky mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben des Gouverneurs Andy Beshear werden noch viele weitere Betroffene der Katastrophe vermisst, vielerorts erschweren starke Strömungen die Rettungsaktionen und die Suche nach Überlebenden. Es handle sich um die schlimmste Überschwemmungskatastrophe, die er in dem südöstlichen Bundesstaat je erlebt habe.

100 Delfine sterben bei Treibjagd auf den Färöern-Inseln

Torshavn - Auf den Färöer-Inseln sind Medienberichten und Tierschützern zufolge rund 100 Delfine getötet worden. Die Tiere seien am Freitag im Sk�lafjord gesichtet und in den Morgenstunden getötet worden, berichtete der färöische Rundfunk, die Tötung sei reibungslos verlaufen. Für die Meeresschutzorganisation OceanCare war die Treibjagd auf die Tiere eine "weitere Eskalationsstufe" auf dieser Inselgruppe. Die Großen Tümmler seien an den Strand getrieben und brutal getötet worden.

Badeverbot an der Adria wegen Fäkal-Bakterien aufgehoben

Rimini - Weil vermehrt Fäkal-Bakterien im Meer schwimmen, ist an einigen Strandabschnitten in der norditalienischen Adria-Region Emilia Romagna vorübergehend ein Badeverbot verhängt worden. Strandurlauber an 22 Strandabschnitten durften von Donnerstag bis Freitagnachmittag nicht ins Meer. Grund für die Sperre waren die heftigen Regenfälle Anfang dieser Woche, dadurch war Abwasser ins Meer gelangt. Das Verbot wurde am Freitagnachmittag wieder aufgehoben,

Wiener Börse legt deutlich zu, Andritz nach Zahlen stark gesucht

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitag mit starken Gewinnen geschlossen. Der ATX stieg um 2,18 Prozent auf 3.028,13 Punkte. Stark gesucht waren nach Meldung gut ausgefallener Halbjahreszahlen die Aktien von Andritz (plus 7,4 Prozent) und von Palfinger (plus 4,5 Prozent). Auch an anderen Börsen in Europa ging es zum Wochenschluss nach oben. Für gute Börsenstimmung sorgten die überraschend gut ausgefallenen Quartalsberichte der US-Schwergewichte Amazon und Apple vom Vorabend.

