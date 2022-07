Ex-CIA-Chef Petraeus: Sieg Kiews "immer wahrscheinlicher"

Washington/Berlin - Der ehemalige Chef des US-Auslandsgeheimdiensts CIA David Petraeus hält die Chancen der Ukraine auf einen Sieg im Krieg gegen Russland nach eigenen Angaben für hoch. Es scheine "immer wahrscheinlicher, dass die ukrainischen Streitkräfte einen Großteil, wenn nicht sogar alle Gebiete zurückerobern könnten, die in den letzten Monaten von den russischen Streitkräften eingenommen wurden", sagte Petraeus der "Bild"-Zeitung (Samstagsausgabe).

Blinken spricht erstmals mit Lawrow seit Kriegsbeginn

Washington/Moskau/Kiew (Kyjiw) - Erstmals seit Beginn des Ukraine-Krieges im Februar haben die Außenminister der USA und Russlands direkt miteinander gesprochen. "Wir hatten ein offenes und direktes Gespräch", erklärte US-Außenminister Antony Blinken am Freitag in Washington. Er habe dem russischen Außenminister Sergej Lawrow gesagt, dass die Welt "niemals" eine Annexion ukrainischer Gebiete akzeptieren werde.

Mindestens 56 Unwettertote im Iran

Teheran - Im Iran ist die Zahl der Toten nach den schweren Unwettern innerhalb von 48 Stunden auf mindestens 56 gestiegen. Das gab ein Sprecher des Roten Halbmonds am Samstag bekannt. In der Hauptstadt Teheran und vier weiteren Provinzen werden noch Dutzende vermisst, so der Sprecher laut Nachrichtenportal "Entekhab". Die Polizei sperrte mehrere Landstraßen, weil in einigen Provinzen die Unwetter auch zu Erdrutschen führten.

Schlagabtausch von Baerbock und Cavusoglu in Istanbul

Istanbul - Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat sich bei ihrem Antrittsbesuch in der Türkei einen offenen Schlagabtausch mit ihrem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu geliefert. Baerbock forderte bei dem Treffen am Freitag in Istanbul unter anderem die Freilassung des inhaftierten Kulturförderers Osman Kavala, außerdem verteidigte sie Griechenland gegen türkische Territorialansprüche. Cavusoglu reagierte gereizt.

LH Drexler will Steiermark als "Klimaschutzvorbild"

Graz - Der seit Anfang Juli amtierende steirische Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) strebt für 2023, spätestens für die nächste Legislaturperiode - gewählt wird 2024 - ein ausgeglichenes Budget an. Außerdem möchte er die Steiermark als Musterregion im europäischen Vergleich sowie als ein Klimaschutzvorbild positionieren - "wozu wir hervorragende Voraussetzungen haben", sagte Drexler im APA-Sommergespräch.

Elon Musk reicht Gegenklage gegen Twitter ein

San Francisco - Im Streit um eine Übernahme von Twitter hat High-Tech-Milliardär Elon Musk mit einer Gegenklage gegen den Kurzbotschaftendienst reagiert. Musk reichte die Klage als "vertraulich" bei dem Gericht im US-Bundesstaat Delaware ein, vor dem Twitter den Gründer des Elektroautobauers Tesla verklagt hat, wie das Gericht am Freitag mitteilte. Die Klage kann deswegen nicht eingesehen werden. Kurz zuvor hatte die zuständige Richterin den Prozessbeginn auf den 17. Oktober festgelegt.

PH-Rektoren warnen davor, Lehramtsstudierende zu "verheizen"

Wien - Geht es nach den Rektoren der Pädagogischen Hochschulen (PH), sollten die Bildungsdirektionen Lehramtsstudierende nicht vor Ende des vierten Semesters anstellen dürfen - und zwar gerade in Zeiten des Lehrermangels. "Wir müssen tatsächlich aufpassen, dass wir die Studierenden nicht zu früh verheizen. Sonst prolongieren wir das Problem", warnt der Vorsitzende der Konferenz der österreichischen PH-Rektorinnen und -Rektoren (RÖPH), Walter Vogel, im Gespräch mit der APA.

Parteizentrale der steirischen FP mit roter Farbe beschmiert

Graz - Die Parteizentrale der FPÖ Steiermark in Graz ist in der Nacht auf Samstag von unbekannten Tätern mit roter Lackfarbe beschmiert worden. Das teilte die Landespolizeidirektion in der Nacht mit. Auch auf dem angrenzenden Gehsteig sei die rote Farbe gelandet. Eine Reinigung sei veranlasst worden. Die Höhe des Sachschadens bezifferte die Polizei in ihrer Aussendung nicht.

