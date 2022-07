Waldbrände an deutsch-tschechischer Grenze wüten weiter

Dresden - Bei dem verheerenden Waldbrand im Nationalpark Sächsische Schweiz in Deutschland ist weiter keine Entspannung in Sicht - und dies könnte noch wochenlang so bleiben. Es habe nur 15 Minuten ergiebig geregnet, sagte der Sprecher des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Thomas Kunz, am Abend der Deutschen Presse-Agentur. Die einzige Wirkung sei gewesen, dass wegen des Niederschlags Rauch aus Glutnestern aufgestiegen sei und diese so sichtbar geworden seien.

Biden erneut positiv auf COVID-19 getestet

Washington - US-Präsident Joe Biden hat sich nach einem erneuten positiven Corona-Test zuversichtlich gezeigt. "Leute, heute wurde ich wieder positiv auf Covid getestet. Das passiert bei einer kleinen Minderheit von Leuten. Ich habe keine Symptome, aber ich werde mich zur Sicherheit aller um mich herum isolieren", schrieb Biden am Samstag auf Twitter. Er arbeite aber weiter und werde bald wieder zurück sein.

Einzelgewinner bei US-Lotterie erhält 1,34 Milliarden Dollar

Washington - In den USA wartet ein Lotteriegewinn von 1,34 Milliarden Dollar (umgerechnet 1,31 Milliarden Euro) auf einen einzelnen Gewinner. Der Inhaber oder die Inhaberin des Gewinnscheins, dessen Kauf zwei Dollar kostete, hatte bei der Ziehung am Freitag alle sechs Zahlen richtig. Die Lotterieveranstalter erklärten am Samstag, der Gewinnschein für den Mega-Jackpot sei im Bundesstaat Illinois verkauft worden. Wer gewonnen habe, sei noch nicht bekannt.

Selenskyj will Vergeltung nach Tod von Kriegsgefangenen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach der Tötung Dutzender ukrainischer Kriegsgefangener in einem von Russland kontrollierten Lager hat Präsident Wolodymyr Selenskyj Vergeltung angekündigt. Es handle sich um ein vorsätzliches russisches Kriegsverbrechen, sagte der Präsident in einer Videobotschaft. Erneut forderte er die Weltgemeinschaft auf, Russland offiziell als Terrorstaat einzustufen.

Affenpocken: Todesfälle in Europa - Notstand in New York

New York - In Spanien sind die ersten europäischen Todesfälle nach einer Affenpocken-Infektion bekannt geworden. Die beiden Männer starben am Freitag und am Samstag in Krankenhäusern in der Region Valencia und in C�rdoba, wie spanische Gesundheitsbehörden mitteilten. Ein weiterer möglicher Todesfall wurde aus Brasilien bekannt. Angesichts der sich ausbreitenden Affenpocken rief die Gouverneurin des Bundesstaates New York den Notstand aus.

Terrorverdächtiger festgenommen: Mutter verletzte Polizisten

Wien/Sellrain - Die Polizei hat am Samstag in Sellrain in Tirol einen 18-jährigen Terrorverdächtigen festgenommen. Bei der Festnahme soll die Mutter versucht haben, zwei Beamte des Einsatzkommando Cobra zu überfahren, teilte das Innenministerium der APA mit. Ein Elitepolizist wurde dabei schwer, einer leicht verletzt. Die Frau und ihr Sohn konnten überwältigt werden. Weitere Ermittlungen in Österreich und im Ausland seien im Laufen, hieß es.

Machtkampf im Irak - Demonstranten im Parlament

Bagdad - In der irakischen Hauptstadt Bagdad haben Demonstranten das Parlament gestürmt und einen Sitzstreik begonnen. Dies berichtete die staatliche Nachrichtenagentur INA am Samstag. Es ist bereits das zweite Mal innerhalb weniger Tage, dass Anhänger des einflussreichen schiitischen Geistlichen Muqtada al-Sadr in das Parlamentsgebäude eindrangen.

Neunjährige in England getötet: Verdächtiger festgenommen

London - Nach der Tötung eines neunjährigen Mädchens in England hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 22-Jährige sei in einem Park der ostenglischen Hafenstadt Boston gefasst worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Zuvor hatte sie mit Aufnahmen von Überwachungskameras nach einem Mann gesucht.

