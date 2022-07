Salzburger "Zauberflöte" gewinnt im Director's Cut

Salzburg - Schluss mit dem Zirkus! 2018 sorgte Lydia Steier mit ihrer Inszenierung von Mozarts "Zauberflöte" bei den Salzburger Festspielen für veritablen Widerspruch, nicht zuletzt dank einer überfrachteten zirzensischen Ästhetik. Erst vier Jahre ist dies her - und erscheint doch wie aus einer anderen Welt, vor Krieg, vor Pandemie. Nun hat Festspiel-Intendant Markus Hinterhäuser Steier die Chance gegeben, ihre Regie zu überarbeiten. Und seit Samstagabend ist klar: Es hat sich gelohnt.

Grüne Klubchefin Maurer: SPÖ "Partei des Betons und Benzins"

Wien - Die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer wirft der SPÖ Populismus vor. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner agiere in der Teuerungskrise "wenig staatstragend", kritisierte Maurer im APA-Interview. Entsprechend zurückhaltend ist Maurer, was eine mögliche Ampelkoalition nach der nächsten Wahl betrifft - sei die SPÖ doch auch beim Klimaschutz "eine Partei des Betons und des Benzins". "Nicht nachvollziehbar" ist für Maurer indes auch, dass die ÖVP Viktor Orb�n "den roten Teppich ausrollt".

Mehr als 80 Tote bei Überschwemmungen im Iran

Teheran - Bei den Überschwemmungen im Iran sind nach jüngsten Angaben mehr als 80 Menschen ums Leben gekommen. 30 weitere Menschen würden nach starken Niederschlägen und Überflutungen vermisst, teilte der iranische Rote Halbmond am Samstag laut der Nachrichtenagentur Irna mit. Die Überschwemmungen hatten vor rund einer Woche begonnen.

Selenskyj will Vergeltung nach Tod von Kriegsgefangenen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach der Tötung Dutzender ukrainischer Kriegsgefangener in einem von Russland kontrollierten Lager hat Präsident Wolodymyr Selenskyj Vergeltung angekündigt. Es handle sich um ein vorsätzliches russisches Kriegsverbrechen, sagte der Präsident in einer Videobotschaft. Erneut forderte er die Weltgemeinschaft auf, Russland offiziell als Terrorstaat einzustufen. Angesichts der massiven Angriffe Russlands im Donbass, rief Selenskyj die Bewohner zum Verlassen des Gebiets auf.

Waldbrände an deutsch-tschechischer Grenze wüten weiter

Dresden - Bei dem verheerenden Waldbrand im Nationalpark Sächsische Schweiz in Deutschland ist weiter keine Entspannung in Sicht - und dies könnte noch wochenlang so bleiben. Es habe nur 15 Minuten ergiebig geregnet, sagte der Sprecher des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Thomas Kunz, am Abend der Deutschen Presse-Agentur. Die einzige Wirkung sei gewesen, dass wegen des Niederschlags Rauch aus Glutnestern aufgestiegen sei und diese so sichtbar geworden seien.

Biden erneut positiv auf COVID-19 getestet

Washington - US-Präsident Joe Biden muss sich wieder in häusliche Isolation begeben. Wenige Tage nach dem Ende seiner Corona-Infektion fiel ein Antigen-Test am Samstagmorgen (Ortszeit) erneut positiv aus, wie sein Arzt Kevin O'Connor in einem vom Weißen Haus veröffentlichten Schreiben mitteilte. Zuvor war der 79-Jährige den Angaben nach mehrere Tage negativ getestet worden.

Einzelgewinner bei US-Lotterie erhält 1,34 Milliarden Dollar

Washington - In den USA wartet ein Lotteriegewinn von 1,34 Milliarden Dollar (umgerechnet 1,31 Milliarden Euro) auf einen einzelnen Gewinner. Der Inhaber oder die Inhaberin des Gewinnscheins, dessen Kauf zwei Dollar kostete, hatte bei der Ziehung am Freitag alle sechs Zahlen richtig. Die Lotterieveranstalter erklärten am Samstag, der Gewinnschein für den Mega-Jackpot sei im Bundesstaat Illinois verkauft worden. Wer gewonnen habe, sei noch nicht bekannt.

Machtkampf im Irak - Demonstranten im Parlament

Bagdad - In der irakischen Hauptstadt Bagdad haben Demonstranten das Parlament gestürmt und einen Sitzstreik begonnen. Dies berichtete die staatliche Nachrichtenagentur INA am Samstag. Es ist bereits das zweite Mal innerhalb weniger Tage, dass Anhänger des einflussreichen schiitischen Geistlichen Muqtada al-Sadr in das Parlamentsgebäude eindrangen.

