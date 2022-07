Grüne Klubchefin Maurer: SPÖ "Partei des Betons und Benzins"

Wien - Die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer wirft der SPÖ Populismus vor. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner agiere in der Teuerungskrise "wenig staatstragend", kritisierte Maurer im APA-Interview. Entsprechend zurückhaltend ist Maurer, was eine mögliche Ampelkoalition nach der nächsten Wahl betrifft - sei die SPÖ doch auch beim Klimaschutz "eine Partei des Betons und des Benzins". "Nicht nachvollziehbar" ist für Maurer indes auch, dass die ÖVP Viktor Orb�n "den roten Teppich ausrollt".

Stab der Schwarzmeerflotte auf Krim mit Drohne angegriffen

Sewastopol - Auf der von der Ukraine beanspruchten Halbinsel Krim ist nach russischen Angaben in der Stadt Sewastopol der Stab der Schwarzmeerflotte mit einer Drohne angegriffen worden. Fünf Menschen seien dabei am Sonntag verletzt worden, teilte der Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, in seinem Blog im Nachrichtenkanal Telegram mit. Die Drohne sei in einem Hof des Stabquartiers eingeschlagen. Russland hatte die Krim 2014 annektiert.

Libanon setzt Schiff mit ukrainischem Getreide fest

Beirut - Im Libanon ist am Samstag ein Schiff mit Getreide auf Antrag der ukrainischen Botschaft festgesetzt worden. Der Staatsanwalt Ghassan Queidat habe die Polizei mit Ermittlungen zur Ladung der im Hafen von Tripoli eingelaufenen "Laodicea" beauftragt, sagte ein Justizbeamter. Er "ordnete die Beschlagnahme des Schiffes an, bis die Untersuchung abgeschlossen ist". Laut dem ukrainischen Botschafter stammt das Getreide aus von Russland besetzten Gebieten seines Landes.

Selenskyj will Vergeltung nach Tod von Kriegsgefangenen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach der Tötung Dutzender ukrainischer Kriegsgefangener in einem von Russland kontrollierten Lager hat Präsident Wolodymyr Selenskyj Vergeltung angekündigt. Es handle sich um ein vorsätzliches russisches Kriegsverbrechen, sagte der Präsident in einer Videobotschaft. Erneut forderte er die Weltgemeinschaft auf, Russland offiziell als Terrorstaat einzustufen. Angesichts der massiven Angriffe Russlands im Donbass, rief Selenskyj die Bewohner zum Verlassen des Gebiets auf.

Waldbrände an deutsch-tschechischer Grenze wüten weiter

Dresden - Bei dem verheerenden Waldbrand im Nationalpark Sächsische Schweiz in Deutschland ist weiter keine Entspannung in Sicht - und dies könnte noch wochenlang so bleiben. Es habe nur 15 Minuten ergiebig geregnet, sagte der Sprecher des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Thomas Kunz, am Abend der Deutschen Presse-Agentur. Die einzige Wirkung sei gewesen, dass wegen des Niederschlags Rauch aus Glutnestern aufgestiegen sei und diese so sichtbar geworden seien.

Biden erneut positiv auf COVID-19 getestet

Washington - US-Präsident Joe Biden muss sich wieder in häusliche Isolation begeben. Wenige Tage nach dem Ende seiner Corona-Infektion fiel ein Antigen-Test am Samstagmorgen (Ortszeit) erneut positiv aus, wie sein Arzt Kevin O'Connor in einem vom Weißen Haus veröffentlichten Schreiben mitteilte. Zuvor war der 79-Jährige den Angaben nach mehrere Tage negativ getestet worden.

