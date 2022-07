Grüne Klubchefin Maurer: SPÖ "Partei des Betons und Benzins"

Wien - Die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer wirft der SPÖ Populismus vor. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner agiere in der Teuerungskrise "wenig staatstragend", kritisierte Maurer im APA-Interview. Entsprechend zurückhaltend ist Maurer, was eine mögliche Ampelkoalition nach der nächsten Wahl betrifft - sei die SPÖ doch auch beim Klimaschutz "eine Partei des Betons und des Benzins". "Nicht nachvollziehbar" ist für Maurer indes auch, dass die ÖVP Viktor Orb�n "den roten Teppich ausrollt".

Schwerer Verkehrsunfall in NÖ mit Todesopfer und Verletzten

Wolkersdorf - Bei einem Verkehrsunfall auf der A5 bei Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach) ist Sonntagfrüh ein Mann gestorben. Vier Personen wurden schwer verletzt. Wie der ÖAMTC berichtete, ist ein mit fünf Personen besetzter Kleinbus mit polnischem Kennzeichen bei einer Autobahnbrücke von der Fahrbahn abgekommen und auf die darunterliegende Straße gestürzt. Er kam dort seitlich auf einer Böschung zum Liegen.

Telefonische Krankschreibung nur für Covid-Kranke

Wien - Die wiederbelebte telefonische Krankschreibung gilt nur für Corona-Kranke und nicht für andere Krankheiten. Das Gesundheitsministerium bestätigte am Sonntag gegenüber der APA einen entsprechenden Bericht des ORF-Radio. Die Ärztekammer forderte unterdessen die Möglichkeit, auch Corona-Infizierte ohne Symptome krankschreiben zu können.

Stab der Schwarzmeerflotte auf Krim mit Drohne angegriffen

Sewastopol - Auf der von der Ukraine beanspruchten Halbinsel Krim ist nach russischen Angaben in der Stadt Sewastopol der Stab der Schwarzmeerflotte mit einer Drohne angegriffen worden. Fünf Menschen seien dabei am Sonntag verletzt worden, teilte der Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, in seinem Blog im Nachrichtenkanal Telegram mit. Ukrainische Behörden bestritten den Angriff.

Libanon setzt Schiff mit ukrainischem Getreide fest

Beirut - Im Libanon ist am Samstag ein Schiff mit Getreide auf Antrag der ukrainischen Botschaft festgesetzt worden. Der Staatsanwalt Ghassan Queidat habe die Polizei mit Ermittlungen zur Ladung der im Hafen von Tripoli eingelaufenen "Laodicea" beauftragt, sagte ein Justizbeamter. Er "ordnete die Beschlagnahme des Schiffes an, bis die Untersuchung abgeschlossen ist". Laut dem ukrainischen Botschafter stammt das Getreide aus von Russland besetzten Gebieten seines Landes.

Lufthansa: Pilotengewerkschaft lässt über Streik abstimmen

Frankfurt/Frankfurt am Main - Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) gibt am Sonntag bekannt, ob die Piloten der deutschen AUA-Mutter Lufthansa im Streit um höhere Gehälter in den Streik treten wollen. VC veröffentlicht zu Mittag das Ergebnis einer entsprechenden Abstimmung unter ihren Mitgliedern. Gewerkschaftsvertreter rechnen mit einem Votum für den Arbeitskampf. In den bisherigen sechs Tarifrunden habe sich "leider nichts getan", sagte VC-Sprecher Matthias Baier im Vorfeld.

Terrormiliz Al-Shabaab richtete sieben Menschen hin

Mogadischu - Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab hat nach eigenen Angaben sieben Menschen in Somalia hingerichtet. Sechs von ihnen seien Spione für amerikanische und somalische Geheimdienste gewesen, teilte die Gruppe am Sonntag über den Radiosender Andalus mit. Die Männer, die durch ein Erschießungskommando in der Region Bay unweit der Hauptstadt Mogadischu getötet wurden, seien aufgrund von Spionage für den Tod hochrangiger Al-Shabaab-Mitglieder verantwortlich gewesen, hieß es.

102-jähriger Italiener verlängerte Führerschein

Rom - Ein 102-jähriger Italiener hat eine Prüfung für die Verlängerung seines Führerscheins bestanden. Der am 6. Mai 1920 geborene Mario Bonetti aus der toskanischen Badeortschaft Viareggio darf weiterhin seinen Fiat Panda steuern, weil er fit ist und immer noch gut sieht und hört. Den Führerschein hatte Bonetti vor über 80 Jahren bekommen, als Italien noch eine Monarchie war.

