Grüne Klubchefin Maurer: SPÖ "Partei des Betons und Benzins"

Wien - Die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer wirft der SPÖ Populismus vor. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner agiere in der Teuerungskrise "wenig staatstragend", kritisierte Maurer im APA-Interview. Entsprechend zurückhaltend ist Maurer, was eine mögliche Ampelkoalition nach der nächsten Wahl betrifft - sei die SPÖ doch auch beim Klimaschutz "eine Partei des Betons und des Benzins". "Nicht nachvollziehbar" ist für Maurer indes auch, dass die ÖVP Viktor Orb�n "den roten Teppich ausrollt".

Schwerer Verkehrsunfall in NÖ mit Todesopfer und Verletzten

Wolkersdorf - Bei einem Verkehrsunfall auf der A5 bei Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach) ist Sonntagfrüh ein Mann gestorben. Vier Personen wurden schwer verletzt. Wie der ÖAMTC berichtete, ist ein mit fünf Personen besetzter Kleinbus mit polnischem Kennzeichen bei einer Autobahnbrücke von der Fahrbahn abgekommen und auf die darunterliegende Straße gestürzt. Er kam dort seitlich auf einer Böschung zum Liegen.

Telefonische Krankschreibung nur für Covid-Kranke

Wien - Die wiederbelebte telefonische Krankschreibung gilt nur für Corona-Kranke und nicht für andere Krankheiten. Das Gesundheitsministerium bestätigte am Sonntag gegenüber der APA einen entsprechenden Bericht des ORF-Radio. Die Ärztekammer forderte unterdessen die Möglichkeit, auch Corona-Infizierte ohne Symptome krankschreiben zu können.

Putin: Neue Marine-Doktrin - Parade mit Kriegsschiffen

Moskau/Ankara - Russlands Präsident Wladimir Putin hat zum Tag der Seestreitkräfte in St. Petersburg eine neue Marinedoktrin in Kraft gesetzt. Dort seien auch Russlands Seegrenzen, darunter in der Arktis und im Schwarzen Meer festgelegt worden. "Den Schutz werden wir hart und mit allen Mitteln gewährleisten", betonte der Kremlchef bei einer Parade mit Kriegsschiffen am Sonntag. Nach russischen Angaben griff die Ukraine den Stab der Schwarzmeerflotte auf der Krim an.

Aus Syrien stammender Autor Turjman tödlich verunglückt

Salzburg - Der aus Syrien stammende und seit 2015 in Österreich lebende Schriftsteller Jad Turjman ist tot. Das meldeten am Sonntag mehrere heimische Medien. Demnach handelt es sich dabei um jenen 32-jährigen Bergsteiger, der Freitagabend beim Abstieg vom Hohen Göll in den Berchtesgardener Alpen in Bayern tödlich verunglückt war, wie der Residenz Verlag bekannt gab.

Kinderleiche in Donau: Kripo in Bayern prüft Vermisstenfälle

München - Rund zweieinhalb Monate nach der Entdeckung einer Kinderleiche in der Donau hat die Kripo in Bayern weiterhin keine heiße Spur zu einem möglichen Täter, die Identität des Buben ist ungeklärt. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um ein etwa vier bis sechs Jahre altes Vorschulkind. Nach Angaben des Ingolstädter Polizeipräsidiums werden immer noch zahlreiche Vermisstenfälle im In- und Ausland untersucht, um so vielleicht einen Hinweis auf das tote Kind zu erhalten.

Lufthansa: Pilotengewerkschaft lässt über Streik abstimmen

Frankfurt/Frankfurt am Main - Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) gibt am Sonntag bekannt, ob die Piloten der deutschen AUA-Mutter Lufthansa im Streit um höhere Gehälter in den Streik treten wollen. VC veröffentlicht zu Mittag das Ergebnis einer entsprechenden Abstimmung unter ihren Mitgliedern. Gewerkschaftsvertreter rechnen mit einem Votum für den Arbeitskampf. In den bisherigen sechs Tarifrunden habe sich "leider nichts getan", sagte VC-Sprecher Matthias Baier im Vorfeld.

Terrormiliz Al-Shabaab richtete sieben Menschen hin

Mogadischu - Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab hat nach eigenen Angaben sieben Menschen in Somalia hingerichtet. Sechs von ihnen seien Spione für amerikanische und somalische Geheimdienste gewesen, teilte die Gruppe am Sonntag über den Radiosender Andalus mit. Die Männer, die durch ein Erschießungskommando in der Region Bay unweit der Hauptstadt Mogadischu getötet wurden, seien aufgrund von Spionage für den Tod hochrangiger Al-Shabaab-Mitglieder verantwortlich gewesen, hieß es.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red