Putin warnt USA mit Marine-Doktrin

St. Petersburg - Inmitten beispielloser Spannungen zwischen Russland und dem Westen hat Kremlchef Wladimir Putin eine neue Militärdoktrin für die Kriegsmarine des Landes in Kraft gesetzt. Dort seien auch Russlands Seegrenzen, darunter in der Arktis und im Schwarzen Meer, festgelegt worden. "Den Schutz werden wir hart und mit allen Mitteln gewährleisten", betonte der Kremlchef bei einer Parade mit Kriegsschiffen am Sonntag zum Tag der Marine in seiner Heimatstadt St. Petersburg.

Grüne Klubchefin Maurer: SPÖ "Partei des Betons und Benzins"

Wien - Die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer wirft der SPÖ Populismus vor. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner agiere in der Teuerungskrise "wenig staatstragend", kritisierte Maurer im APA-Interview. Entsprechend zurückhaltend ist Maurer, was eine mögliche Ampelkoalition nach der nächsten Wahl betrifft - sei die SPÖ doch auch beim Klimaschutz "eine Partei des Betons und des Benzins". "Nicht nachvollziehbar" ist für Maurer indes auch, dass die ÖVP Viktor Orb�n "den roten Teppich ausrollt".

Kanzleramt empfängt Opposition und Wien zu Energie-Gespräch

Wien - Das Krisenkabinett der Bundesregierung will am morgigen Montag mit der Opposition, der Stadt Wien, den Sozialpartnern und Experten der Energiewirtschaft über den Status der Energieversorgung in Österreich beraten. "Es ist wichtig, dass alle politisch Handelnden einen gesicherten Informationsstand haben", betonte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Sonntag.

Lufthansa-Piloten machen sich streikbereit

Frankfurt/Frankfurt am Main - Nachdem das Bodenpersonal die deutschen AUA-Muttergesellschaft Lufthansa den Flugverkehr am Mittwoch einen ganzen Tag lahmgelegt hat, rüsten sich nun die Piloten für einen Arbeitskampf. In einer Urabstimmung haben sich die stimmberechtigten Mitglieder der Vereinigung Cockpit (VC) mit einer sehr deutlichen Mehrheit für einen Arbeitskampf ausgesprochen. Das berichtete die Gewerkschaft am Sonntag nach Auszählung der Stimmen.

Zahl der Unwettertoten im Iran auf 69 gestiegen

Teheran - Im Iran ist die Zahl der Toten nach den schweren Unwettern der letzten drei Tage auf mindestens 69 gestiegen. Das gab das iranische Innenministerium am Sonntag laut Nachrichtenagentur Isna bekannt. Landesweit suchten Rettungskräfte weiterhin verzweifelt nach Vermissten. Bisher wurden über 40 Schwerverletzte und 37.000 Obdachlose gemeldet, mehr als 20.000 Häuser wurden den Angaben zufolge schwer beschädigt.

Schwerer Verkehrsunfall in NÖ mit Todesopfer und Verletzten

Wolkersdorf - Bei einem Verkehrsunfall auf der A5 bei Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach) ist Sonntagfrüh ein Mann gestorben. Vier Personen wurden schwer verletzt. Wie der ÖAMTC berichtete, ist ein mit fünf Personen besetzter Kleinbus mit polnischem Kennzeichen bei einer Autobahnbrücke von der Fahrbahn abgekommen und auf die darunterliegende Straße gestürzt. Er kam dort seitlich auf einer Böschung zum Liegen.

1.600 mit Corona infizierte Personen in Spitalsbehandlung

Wien - 1.600 mit dem Coronavirus infizierte Personen haben sich am Sonntag in Spitalsbehandlung befunden, das sind zwar um 21 weniger als am Vortag, der Anstieg innerhalb einer Woche beläuft sich jedoch auf 105 Personen und damit rund sieben Prozent. 88 dieser Personen werden auf Intensivstationen betreut, hier blieb die Zahl nahezu unverändert (plus eins). Ebenso wurden von den Ministerien 5.714 Neuinfektionen und elf weitere Todesfälle in Österreich gemeldet.

Telefonische Krankschreibung nur für Covid-Kranke

Wien - Die wiederbelebte telefonische Krankschreibung gilt nur für Corona-Kranke und nicht für andere Krankheiten. Das Gesundheitsministerium bestätigte am Sonntag gegenüber der APA einen entsprechenden Bericht des ORF-Radio. Die Ärztekammer forderte unterdessen die Möglichkeit, auch Corona-Infizierte ohne Symptome krankschreiben zu können.

