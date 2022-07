Putin warnt USA mit Marine-Doktrin

St. Petersburg - Inmitten beispielloser Spannungen zwischen Russland und dem Westen hat Kremlchef Wladimir Putin eine neue Militärdoktrin für die Kriegsmarine des Landes in Kraft gesetzt. Dort seien auch Russlands Seegrenzen, darunter in der Arktis und im Schwarzen Meer, festgelegt worden. "Den Schutz werden wir hart und mit allen Mitteln gewährleisten", betonte der Kremlchef bei einer Parade mit Kriegsschiffen am Sonntag zum Tag der Marine in seiner Heimatstadt St. Petersburg.

Lufthansa-Piloten machen sich streikbereit

Frankfurt/Frankfurt am Main - Nachdem das Bodenpersonal die deutschen AUA-Muttergesellschaft Lufthansa den Flugverkehr am Mittwoch einen ganzen Tag lahmgelegt hat, rüsten sich nun die Piloten für einen Arbeitskampf. In einer Urabstimmung haben sich die stimmberechtigten Mitglieder der Vereinigung Cockpit (VC) mit einer sehr deutlichen Mehrheit für einen Arbeitskampf ausgesprochen. Das berichtete die Gewerkschaft am Sonntag nach Auszählung der Stimmen.

Bidens Coronatest auch am Sonntag positiv

Washington - Der Coronatest von US-Präsident Joe Biden ist weiter positiv. Der Test habe auch am Sonntag in der Früh angeschlagen, teilte Bidens Arzt Kevin O'Connor mit. Der 79-Jährige fühle sich aber weiterhin wohl und bleibe in Isolation. Schon am Samstag hatte das Weiße Haus über einen positiven Test Bidens informiert und erklärt, der Präsident habe keine Krankheitssymptome.

U-Haft für in Tirol festgenommenen Terrorverdächtigen

Wien/Sellrain - Für den am Samstag in Sellrain in Tirol festgenommenen Terrorverdächtigen ist Untersuchungshaft beantragt worden, wie das Innenministerium am Sonntag der APA mitteilte. Der 18-Jährige zeigte sich demnach teilgeständig und wurde in die Innsbrucker Justizanstalt überstellt. Seine Mutter, die bei der Festnahme versucht haben soll, Beamte des Einsatzkommando Cobra zu überfahren, wurde auf freiem Fuß wegen schwerer Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt.

Kanzleramt empfängt Opposition und Wien zu Energie-Gespräch

Wien/Innsbruck - Das Krisenkabinett der Bundesregierung will am morgigen Montag mit der Opposition, der Stadt Wien, den Sozialpartnern und Experten der Energiewirtschaft über den Status der Energieversorgung in Österreich beraten. "Es ist wichtig, dass alle politisch Handelnden einen gesicherten Informationsstand haben", betonte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Sonntag. Tempo und "effektive Maßnahmen" mahnte indes Tirols ÖVP-Obmann Anton Mattle gegenüber der APA ein.

Demonstranten besetzten irakisches Parlament

Bagdad - Im Irak ist mit der Stürmung des Parlaments ein alter Machtkampf zwischen den politischen Eliten entbrannt. Vor allem Anhänger des einflussreichen schiitischen Geistlichen Muqtada al-Sadr besetzten am Samstag das Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Bagdad. Am Sonntag strömten hunderte weitere Demonstranten aus anderen Landesteilen in die Hochsicherheitszone von Bagdad. Unterdessen wurden immer mehr Sicherheitskräfte in der hoch gesicherten Grünen Zone stationiert.

