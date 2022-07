Offenbar neue russische Raketenangriffe auf Region Odessa

Odessa - Die Ukraine hat Russland Raketenangriffe auf die Schwarzmeer-Region Odessa vorgeworfen. Der Stadtrat von Odessa teilte am Sonntag unter Berufung auf das Kommando Süd der ukrainischen Armee mit, zwei russische Raketen vom Typ "Iskander" seien von der Halbinsel Krim aus abgeschossen worden. Laut der Gebietsverwaltung schlugen die Geschosse in einem Steinbruch ein. Zu möglichen Opfern wurden keine Angaben gemacht.

Lufthansa-Piloten machen sich streikbereit

Frankfurt/Frankfurt am Main - Nachdem das Bodenpersonal die deutschen AUA-Muttergesellschaft Lufthansa den Flugverkehr am Mittwoch einen ganzen Tag lahmgelegt hat, rüsten sich nun die Piloten für einen Arbeitskampf. In einer Urabstimmung haben sich die stimmberechtigten Mitglieder der Vereinigung Cockpit (VC) mit einer sehr deutlichen Mehrheit für einen Arbeitskampf ausgesprochen. Das berichtete die Gewerkschaft am Sonntag nach Auszählung der Stimmen.

"Lieutenant Uhura" Nichelle Nichols mit 89 Jahren gestorben

Hollywood - "Lieutenant Uhura" ist tot: Die aus der Kultserie "Raumschiff Enterprise" bekannte US-Schauspielerin und Sängerin Nichelle Nichols ist in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) gestorben. Sie sei eines "natürlichen Todes" gestorben, teilte ihr Sohn Kyle Johnson auf der offiziellen Facebook-Seite der Schauspielerin mit. Nichols gehörte der legendären ersten Besatzung von "Star Trek" an, angeführt von William Shatner alias Captain Kirk.

Tory-Mitglieder beginnen Wahl von Johnson-Nachfolger

London - Knapp vier Wochen nach dem angekündigten Rückzug des britischen Premierministers Boris Johnson beginnen die Mitglieder der Konservativen Partei am Montag die Wahl eines Nachfolgers. Zur Abstimmung stehen Außenministerin Liz Truss und Ex-Finanzminister Rishi Sunak. Die beiden setzten sich in mehreren Wahlrunden in der konservativen Parlamentsfraktion durch.

Keine Corona-Quarantäne mehr

Wien - Ab Montag muss man nicht mehr in Quarantäne, wenn man ein positives Corona-Testergebnis hat. Stattdessen gelten mit 1. August "Verkehrsbeschränkungen": Wer sich nicht krank fühlt, darf mit FFP2-Maske fast überall hin, im Freien mit zwei Metern Abstand zu anderen Personen darf man sie auch abnehmen. Änderungen gibt es auch für Corona-Kranke mit Symptomen: Für einen Krankenstand muss man sich aktiv beim Arzt melden.

Kanzleramt empfängt Opposition und Wien zu Energie-Gespräch

Wien/Innsbruck - Das Krisenkabinett der Bundesregierung will am morgigen Montag mit der Opposition, der Stadt Wien, den Sozialpartnern und Experten der Energiewirtschaft über den Status der Energieversorgung in Österreich beraten. "Es ist wichtig, dass alle politisch Handelnden einen gesicherten Informationsstand haben", betonte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Sonntag. Tempo und "effektive Maßnahmen" mahnte indes Tirols ÖVP-Obmann Anton Mattle gegenüber der APA ein.

Bidens Coronatest auch am Sonntag positiv

Washington - Der Coronatest von US-Präsident Joe Biden ist weiter positiv. Der Test habe auch am Sonntag in der Früh angeschlagen, teilte Bidens Arzt Kevin O'Connor mit. Der 79-Jährige fühle sich aber weiterhin wohl und bleibe in Isolation. Schon am Samstag hatte das Weiße Haus über einen positiven Test Bidens informiert und erklärt, der Präsident habe keine Krankheitssymptome.

U-Haft für in Tirol festgenommenen Terrorverdächtigen

Wien/Sellrain - Für den am Samstag in Sellrain in Tirol festgenommenen Terrorverdächtigen ist Untersuchungshaft beantragt worden, wie das Innenministerium am Sonntag der APA mitteilte. Der 18-Jährige zeigte sich demnach teilgeständig und wurde in die Innsbrucker Justizanstalt überstellt. Seine Mutter, die bei der Festnahme versucht haben soll, Beamte des Einsatzkommando Cobra zu überfahren, wurde auf freiem Fuß wegen schwerer Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt.

