Keine Corona-Quarantäne mehr

Wien - Ab Montag muss man nicht mehr in Quarantäne, wenn man ein positives Corona-Testergebnis hat. Stattdessen gelten mit 1. August "Verkehrsbeschränkungen": Wer sich nicht krank fühlt, darf mit FFP2-Maske fast überall hin, im Freien mit zwei Metern Abstand zu anderen Personen darf man sie auch abnehmen. Änderungen gibt es auch für Corona-Kranke mit Symptomen: Für einen Krankenstand muss man sich aktiv beim Arzt melden.

Türkei: Erstes Schiff mit Mais verlässt Ukraine Montag früh

Istanbul - Nach einem Abkommen zum Ende der Getreideblockade verlässt das erste mit Mais beladene Schiff nach Angaben der Türkei noch Montag früh den Hafen von Odessa. Das unter der Flagge von Sierra Leone fahrende Frachtschiff "Razoni" werde den ukrainischen Hafen um 7.30 Uhr MESZ Richtung Libanon verlassen, so das türkische Verteidigungsministerium am Montag. Die Getreidelieferung erfolge im Rahmen des am 22. Juli geschlossenen Abkommens, weitere Exporte sollen folgen.

Österreich hinkt bei LGBTIQ-Rechten vielfach hinterher

Wien - Ehe, Adoption, drittes Geschlecht - in den vergangenen Jahren hat sich die Rechtslage der LGBTIQ-Community in Österreich in vielen Bereichen verbessert. In anderen hinke man aber selbst Ungarn hinterher, kritisiert Rechtsanwalt Helmut Graupner im APA-Gespräch. "Im Familienrecht sind wir an der Spitze der Rechtsentwicklung, in vielen anderen Bereichen herrschen aber noch mittelalterliche Zustände." Allen voran der Diskriminierungsschutz im Privatbereich sei längst überfällig.

Kosovo verschiebt nach Spannungen mit Serbien Einreiseregeln

Prishtina (Pristina) - Nach Spannungen an der Grenze zwischen Serbien und dem Kosovo hat Pristina zugesagt, eine umstrittene Maßnahme zu geplanten Grenzkontrollen vorerst zu verschieben. In Zusammenarbeit mit internationalen Bündnispartnern, verspreche seine Regierung, die Umsetzung der Maßnahmen um 30 Tage auszusetzen, teilte Ministerpräsident Albin Kurti in der Nacht zum Sonntag mit. Voraussetzung sei, dass alle Barrikaden entfernt und eine komplette Freizügigkeit wiederhergestellt würden.

Getreidesilo im Hafen von Beirut eingestürzt

Beirut - Fast zwei Jahre nach der schweren Explosion im Hafen von Beirut ist dort ein seit Wochen brennendes Getreidesilo zusammengestürzt. Medien berichteten am Sonntag von einer Staubwolke und Rauch, die anschließend aufgestiegen seien. Die Behörden hatten für das Feuer fermentiertes Getreide in dem beschädigten Speicher verantwortlich gemacht, das sich in der Sommerhitze entzündet habe.

Tory-Mitglieder beginnen Wahl von Johnson-Nachfolger

London - Knapp vier Wochen nach dem angekündigten Rückzug des britischen Premierministers Boris Johnson beginnen die Mitglieder der Konservativen Partei am Montag die Wahl eines Nachfolgers. Zur Abstimmung stehen Außenministerin Liz Truss und Ex-Finanzminister Rishi Sunak. Die beiden setzten sich in mehreren Wahlrunden in der konservativen Parlamentsfraktion durch.

Elefanten stürzten über Wasserfall in Thailand in den Tod

Bangkok - Die thailändischen Behörden haben einen berühmten Wasserfall im Nationalpark Khao Yai geschlossen, nachdem dort zwei Elefanten in den Tod gestürzt sind. Der Wasserfall Haew Narok (Höllenschlucht) bleibe bis zum 30. September für Besucher gesperrt, zitierten Thai Medien den Leiter des Parks, Chaiya Huaihongthong. Dies sei unter anderem nötig, um die beiden Tierkadaver zu bergen. Nach heftigen Regenfällen sollen die Dickhäuter 150 Meter in die Tiefe gestürzt sein.

Demonstranten besetzten irakisches Parlament

Bagdad - Im Irak ist mit der Stürmung des Parlaments ein alter Machtkampf zwischen den politischen Eliten entbrannt. Vor allem Anhänger des einflussreichen schiitischen Geistlichen Muqtada al-Sadr besetzten am Samstag das Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Bagdad. Am Sonntag strömten hunderte weitere Demonstranten aus anderen Landesteilen in die Hochsicherheitszone von Bagdad. Unterdessen wurden immer mehr Sicherheitskräfte in der hoch gesicherten Grünen Zone stationiert.

