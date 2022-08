Ende der Getreideblockade: Erstes Schiff verlässt Odessa

Istanbul - Erstmals seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat wieder ein Schiff mit Getreide den Hafen von Odessa verlassen. Das mit Mais beladene Frachtschiff "Razoni" sei Montag früh in Richtung Libanon aufgebrochen, meldete der Sender CNN Türk unter Berufung auf das türkische Verteidigungsministerium. Weitere Schiffen sollen folgen. Das Frachtschiff "Razoni" fährt unter der Flagge des westafrikanischen Staates Sierra Leone.

Keine Corona-Quarantäne mehr

Wien - Ab Montag muss man nicht mehr in Quarantäne, wenn man ein positives Corona-Testergebnis hat. Stattdessen gelten mit 1. August "Verkehrsbeschränkungen": Wer sich nicht krank fühlt, darf mit FFP2-Maske fast überall hin, im Freien mit zwei Metern Abstand zu anderen Personen darf man sie auch abnehmen. Änderungen gibt es auch für Corona-Kranke mit Symptomen: Für einen Krankenstand muss man sich aktiv beim Arzt melden.

Iran: Können Atombombe bauen - Haben das aber nicht vor

Teheran - Der Iran ist nach eigenen Angaben technisch dazu in der Lage, eine Atombombe zu produzieren. Das Land beabsichtige aber nicht, dies zu tun, zitierte die halbamtliche Nachrichtenagentur FARS den Chef der iranischen Atomenergiebehörde, Mohammad Eslami, am Montag. Der Westen bemüht sich seit längerem, das internationale Atomabkommen von 2015 zu retten.

Österreich hinkt bei LGBTIQ-Rechten vielfach hinterher

Wien - Ehe, Adoption, drittes Geschlecht - in den vergangenen Jahren hat sich die Rechtslage der LGBTIQ-Community in Österreich in vielen Bereichen verbessert. In anderen hinke man aber selbst Ungarn hinterher, kritisiert Rechtsanwalt Helmut Graupner im APA-Gespräch. "Im Familienrecht sind wir an der Spitze der Rechtsentwicklung, in vielen anderen Bereichen herrschen aber noch mittelalterliche Zustände." Allen voran der Diskriminierungsschutz im Privatbereich sei längst überfällig.

Kosovo verschiebt nach Spannungen mit Serbien Einreiseregeln

Prishtina (Pristina) - Nach Spannungen an der Grenze zwischen Serbien und dem Kosovo hat Pristina zugesagt, eine umstrittene Maßnahme zu geplanten Grenzkontrollen vorerst zu verschieben. In Zusammenarbeit mit internationalen Bündnispartnern, verspreche seine Regierung, die Umsetzung der Maßnahmen um 30 Tage auszusetzen, teilte Ministerpräsident Albin Kurti in der Nacht zum Sonntag mit. Voraussetzung sei, dass alle Barrikaden entfernt und eine komplette Freizügigkeit wiederhergestellt würden.

Tory-Mitglieder beginnen Wahl von Johnson-Nachfolger

London - Knapp vier Wochen nach dem angekündigten Rückzug des britischen Premierministers Boris Johnson beginnen die Mitglieder der Konservativen Partei am Montag die Wahl eines Nachfolgers. Zur Abstimmung stehen Außenministerin Liz Truss und Ex-Finanzminister Rishi Sunak. Die beiden setzten sich in mehreren Wahlrunden in der konservativen Parlamentsfraktion durch.

Getreidesilo im Hafen von Beirut eingestürzt

Beirut - Fast zwei Jahre nach der schweren Explosion im Hafen von Beirut ist dort ein seit Wochen brennendes Getreidesilo zusammengestürzt. Medien berichteten am Sonntag von einer Staubwolke und Rauch, die anschließend aufgestiegen seien. Die Behörden hatten für das Feuer fermentiertes Getreide in dem beschädigten Speicher verantwortlich gemacht, das sich in der Sommerhitze entzündet habe.

Gute Kreditnachfrage bescherte Erste Group höheren Gewinn

Wien - Zinserhöhungen und eine steigende Nachfrage nach Krediten brachten der Erste Group im ersten Halbjahr 2022 höhere Zins- und Provisionsüberschüsse sowie mehr Gewinn ein. Unterm Strich erlöste die Bank 1,14 Mrd. Euro, das ist knapp ein Viertel (23,9 Prozent) mehr als in der Vorjahresperiode (918 Mio. Euro). Für das Gesamtjahr wird ein Nettokreditwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Als Dividende für 2022 peilt die Bank 1,9 Euro je Aktie an.

