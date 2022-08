Ende der Getreide-Blockade - Erstes Schiff verlässt Ukraine

Istanbul - Erstmals seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat wieder ein Schiff mit Getreide den Hafen von Odessa verlassen. Das Frachtschiff "Razoni" brach am Montag früh über das Schwarze Meer in Richtung Libanon auf. Es hat nach offiziellen Angaben rund 26.000 Tonnen Mais geladen. Die unter der Flagge von Sierra Leone fahrende "Razoni" wird am Dienstag gegen 14.00 Uhr MESZ in Istanbul erwartet, wo sie vor der Weiterfahrt inspiziert werden soll.

SPÖ und FPÖ pochen vor Energie-Gipfel auf Preisdeckel

Wien - SPÖ und FPÖ urgieren vor der heutigen Sitzung des Energie-Krisenkabinetts die Umsetzung von Preisdeckeln. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch forderte in einer Aussendung abermals Preis-Obergrenzen für Gas, Strom und Sprit sowie die Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel. FPÖ-Klubobmann-Stellvertreterin Dagmar Belakowitsch verwies auf eigene Anträge dazu. Die Regierung hat freilich nicht vor, am Montag neue Maßnahmen zu fixieren, sondern zu informieren.

Russen stoßen in Ostukraine weiter in Richtung Bachmut vor

Kiew (Kyjiw) - In der ostukrainischen Region Donezk haben die russischen Truppen Angaben aus Kiew zufolge ihre Angriffe in Richtung der Stadt Bachmut fortgesetzt. "Die Kämpfe dauern an", teilte der ukrainische Generalstab am Montag auf Facebook mit. Auch in der benachbarten Stadt Soledar habe es Vorstöße der Russen gegeben, die aber abgewehrt worden seien. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Keine Quarantäne für 101.174 bestätigte Corona-Infizierte

Wien - Für die derzeit 101.174 laborbestätigt aktiv mit Corona infizierten Österreicher gibt es ab heute keine Quarantäne mehr. Stattdessen gilt nun eine Verkehrsbeschränkung, Infizierte dürfen mit FFP2-Maske fast überall hin, im Freien mit zwei Metern Abstand zu Anderen darf die Maske abgenommen werden. 4.205 Menschen haben sich seit Sonntag neu angesteckt - bei viel weniger Tests. In den Spitälern wurden weniger Infizierte behandelt, allerdings gab es zwölf Tote binnen 24 Stunden.

Erster Affenpocken-Todesfall in Indien

Kochi - Indien hat den ersten Affenpocken-Todesfall gemeldet. Ein 22-jähriger Mann, der Ende Juli in den Vereinigten Arabischen Emiraten positiv getestet worden sei, sei am Samstag in dem südlichen Bundesstaat Kerala an den Folgen der Erkrankung gestorben, teilte ein Minister der Regionalregierung am Montag mit. 21 Personen befänden sich nach engem Kontakt mit dem Verstorbenen in Isolation. Die Kontaktpersonen zeigten aber keine Symptome, es gebe keinen Grund für Panik.

Massiver Personalmangel in Kinder- und Jugendeinrichtungen

Wien - Vergangene Woche hat der Dachverband der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen in Österreich wegen akuten Personalmangels Alarm geschlagen. In drei Bundesländern wurden deshalb sogenannte Gefährdungsmeldungen an die Landesregierungen geschrieben - in Wien, der Steiermark und Salzburg. Mehrere Kinderkrisenzentren waren zuletzt geschlossen. Ein APA-Rundruf in den Bundesländern bestätigte den zunehmenden Fachkräftemangel im Sozialbereich. Eine Ausnahme bildet nur das Burgenland.

