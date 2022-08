Erstes ukrainisches Getreideschiff legt in Odessa ab

Istanbul - Erstmals seit Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine hat am Montag ein mit Getreide beladenes Schiff den seit Monaten blockierten Schwarzmeerhafen von Odessa verlassen. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sprach auf Twitter von einem "Tag der Erleichterung für die Welt". "Heute unternimmt die Ukraine zusammen mit ihren Partnern einen weiteren Schritt, um Hunger in der Welt zu verhindern", erklärte der ukrainische Infrastrukturminister Oleksandr Kubrakow.

Zurückgetretener Kreml-Beamter Tschubais auf Intensivstation

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Der nach Beginn des Ukraine-Kriegs zurückgetretene prominente Kreml-Beamte Anatoli Tschubais wird laut italienischer Tageszeitung "La Repubblica" mit schweren gesundheitlichen Problemen in einer Klinik auf der Mittelmeerinsel Sardinien behandelt, wo er zuvor Urlaub gemacht haben soll. Die Umstände der Erkrankung Tschubais führten in sozialen Netzwerken zu Spekulationen, der ehemalige Vertraute von Russlands Präsident Wladimir Putin könnte vergiftet worden sein.

SPÖ und FPÖ pochen vor Energie-Gipfel auf Preisdeckel

Wien - SPÖ und FPÖ urgieren vor der heutigen Sitzung des Energie-Krisenkabinetts die Umsetzung von Preisdeckeln. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch forderte in einer Aussendung abermals Preis-Obergrenzen für Gas, Strom und Sprit sowie die Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel. FPÖ-Klubobmann-Stellvertreterin Dagmar Belakowitsch verwies auf eigene Anträge dazu. Die Regierung hat freilich nicht vor, am Montag neue Maßnahmen zu fixieren, sondern zu informieren.

Tory-Mitglieder beginnen Wahl von Johnson-Nachfolger

London - Zum Auftakt der Mitgliederabstimmung in der Konservativen Partei über die Nachfolge des britischen Premierministers Boris Johnson hat die Favoritin Liz Truss weitere namhafte Unterstützung erhalten. Finanzminister Nadhim Zahawi sprach sich in der Zeitung "The Telegraph" offiziell für die Außenministerin als nächste Parteivorsitzende - und damit als künftige Regierungschefin - aus. Ihr Konkurrent Rishi Sunak kündigte unterdessen eine Senkung der Einkommenssteuer an.

Russen stoßen in Ostukraine weiter in Richtung Bachmut vor

Kiew (Kyjiw) - In der ostukrainischen Region Donezk haben die russischen Truppen Angaben aus Kiew zufolge ihre Angriffe in Richtung der Stadt Bachmut fortgesetzt. "Die Kämpfe dauern an", teilte der ukrainische Generalstab am Montag auf Facebook mit. Auch in der benachbarten Stadt Soledar habe es Vorstöße der Russen gegeben, die aber abgewehrt worden seien. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Verwirrung um telefonische Krankschreibung

Wien - Verwirrung herrscht in der Frage, wie es in der Praxis mit der am Montag wieder eingeführten telefonischen Krankschreibung aussieht: Die Ärztekammer erklärte entgegen ursprünglichen Angaben aus dem Ministerium, dass die telefonische Krankschreibung "bei allen Krankheiten möglich" sei. Das Gesundheitsministerium und die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) beharren allerdings auf APA-Anfrage darauf, dass man sich nur mit Corona telefonisch krankschreiben lassen kann.

