Regierung gab "Startschuss" für Familien-Unterstützung

Wien - Die ÖVP-Regierungsmitglieder Susanne Raab und Magnus Brunner haben am Dienstag neuerlich auf die nun beginnende Auszahlung der Sonder-Familienbehilfe in Höhe von 180 Euro pro Kind hingewiesen. "Wir haben ein Anti-Teuerungspaket geschnürt, wo wir speziell die Familien entlasten", sagte die Familienministerin auf einer Pressekonferenz im Kanzleramt. "Wir wollen den Startschuss geben für die Unterstützung der Familien", so Raab.

Kultur-Lockdown wegen Kirchen-Ausnahmen gleichheitswidrig

Wien - Das coronabedingte Betretungsverbot für Kultureinrichtungen im Herbst 2021 war laut Verfassungsgerichtshof (VfGH) gleichheitswidrig. Grund dafür ist die Ausnahme für Kirchen und Religionsgemeinschaften, wie die Verfassungsrichter in einer am Dienstag veröffentlichten Entscheidung feststellen. Gegen das Betretungsverbot für Kultureinrichtungen an sich gab es aber keine verfassungsrechtlichen Bedenken.

Weniger als 100.000 laborbestätigt aktiv Infizierte

Wien - Am Tag zwei nach dem Ende der Quarantäne-Pflicht für Corona-Positive ist die Zahl der laborbestätigten aktiv Infizierten erstmals seit Ende Juni wieder unter 100.000 gesunken. Exakt 96.555 Menschen galten am Dienstag nach einem PCR-Test als aktive Fälle. Bei den Spitalspatientinnen und -patienten gab es einen leichten Rückgang. Die Ministerien meldeten jedoch 22 Todesopfer in den vergangenen 24 Stunden. Seit Montag wurden 6.638 Neuinfektionen registriert.

Nehammer ortet "Sommerlochdebatte" über mögliche Ablöse

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sieht in mehreren Medienberichten über angebliche parteiinterne Diskussionen über seine Ablöse eine "offensichtliche mediale Sommerlochdebatte". Die Regierung arbeite mit der Energiekrise und der Teuerung an ernsthaften Problemen. "Dem widme ich zu 100 Prozent meine Energie", so Nehammer bei einer Pressekonferenz nach dem Energie-Krisenkabinett am Montagabend. Auch der als Nachfolger genannte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) winkt ab.

Trotz Warnungen aus Peking an USA: Pelosi in Taiwan erwartet

Taipeh/Washington/Peking - In den Spannungen um Taiwan wird die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, nach Angaben aus dem Parlament in Taipeh schon am Dienstag in der demokratischen Inselrepublik erwartet. Es wäre der ranghöchste Besuch eines US-Politikers seit einem Vierteljahrhundert in Taiwan, das die kommunistische Pekinger Führung als Teil der Volksrepublik China ansieht. China droht mit militärischen Gegenmaßnahmen. Taiwan reagiert seinerseits mit militärischen Drohgebärden.

Asow-Regiment für russische Justiz "terroristisch"

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Oberste Gerichtshof Russlands hat das ukrainische Asow-Regiment als "terroristische Organisation" eingestuft. Die paramilitärischen Asow-Einheiten würden als "terroristische Organisation" eingestuft und deren Aktivitäten in Russland verboten, sagte eine Richterin des Gerichtshofs der russischen Nachrichtenagentur Tass am Dienstag. Für die von Russland gefangen genommenen Mitglieder des Asow-Regiments könnte die Entscheidung eine sehr harte Bestrafung nach sich ziehen.

