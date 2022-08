Pelosi in Taiwan eingetroffen - China schickt Kampfjets

Taipeh/Washington/Peking - Mit einem Besuch in Taiwan hat US-Parlamentspräsidentin Nancy Pelosi eine Reihe militärischer Drohgebärden Chinas ausgelöst. Schon kurze Zeit vor dem Eintreffen Pelosis in Taipeh schickte Peking mehrere Kampfjets über die Straße von Taiwan. Laut Taipeh drangen 21 chinesische Kampfjets in den Luftraum Taiwans ein. Das chinesische Verteidigungsministerium drohte mit"gezielten militärischen Aktionen" und kündigte mehrere Militärmanöver rund um die Insel an.

Kultur-Lockdown wegen Kirchen-Ausnahmen gleichheitswidrig

Wien - Das coronabedingte Betretungsverbot für Kultureinrichtungen im Herbst 2021 war laut Verfassungsgerichtshof (VfGH) gleichheitswidrig. Grund dafür ist die Ausnahme für Kirchen und Religionsgemeinschaften, wie die Verfassungsrichter in einer am Dienstag veröffentlichten Entscheidung feststellen. Gegen das Betretungsverbot für Kultureinrichtungen an sich gab es aber keine verfassungsrechtlichen Bedenken.

Getreide-Frachter aus Ukraine vor türkischer Küste gesichtet

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Istanbul - Der erste Schiffstransport von Getreide aus der Ukraine nach monatelanger russischer Blockade ist vor der türkischen Küste gesichtet worden. Die mit rund 26.000 Tonnen Mais aus der Ukraine beladene "Razoni" hatte am Montag als erstes Schiff im Rahmen des von der Ukraine und Russland unterzeichneten Getreide-Abkommens den ukrainischen Hafen Odessa verlassen und sollte nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums gegen 21.00 Uhr lokaler Zeit Istanbul erreichen.

Asow-Regiment für russische Justiz "terroristisch"

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Oberste Gerichtshof Russlands hat das ukrainische Asow-Regiment als "terroristische Organisation" eingestuft. Die paramilitärischen Asow-Einheiten würden als "terroristische Organisation" eingestuft und deren Aktivitäten in Russland verboten, sagte eine Richterin des Gerichtshofs der russischen Nachrichtenagentur TASS am Dienstag. Die Entscheidung ist ab sofort rechtskräftig.

Tiroler ÖVP schlägt Nehammer Wahlkampftür nicht zu

Innsbruck/Wien - Die im Landtagswahlkamp befindliche Tiroler ÖVP ist weiterhin bemüht zu betonen, dass Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Karl Nehammer keineswegs ein nicht gern gesehener Gast auf Tiroler Wahlkampfboden ist. Nehammer sei "selbstverständlich und zu jeder Zeit in Tirol herzlich willkommen", hieß es am Dienstag aus der Partei gegenüber der APA. So werde der Kanzler unter anderem Ende August beim Europäischen Forum Alpbach dabei sein.

Kansas stimmt über Abtreibungsverbot ab

Kansas City (Kansas)/Washington - Die Wahlberechtigten im US-Staat Kansas entscheiden am Dienstag, ob das Recht auf Abtreibung aus der Verfassung des traditionell konservativen Staates gestrichen werden soll. Das Referendum in dem Bundesstaat im Mittleren Westen ist das erste Votum zu dem Thema, seit der Oberste Gerichtshof der USA am 24. Juni das landesweite Recht auf Abtreibung gekippt hat.

Van der Bellen erinnert an Gedenktag für Sinti und Roma

Erfurt - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat an die Hunderttausenden Sinti und Roma erinnert, die einst von den Nationalsozialisten in Europa ermordet wurden. "Eine halbe Million Sinti und Roma wurden Opfer des größten Verbrechens in der Menschheitsgeschichte. Lange Zeit wurde ihr Schicksal verdrängt, verschwiegen, vergessen", schrieb Van der Bellen am Dienstag auf Twitter.

