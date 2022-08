Pelosi trifft Taiwans Präsidentin

Taipeh/Peking - Bei ihrem Taiwan-Besuch sichert die US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen die Unterstützung der USA zu. Ihr Besuch auf der Insel mache unmissverständlich klar, dass die Vereinigten Staaten Taiwan nicht im Stich lassen werden, sagte Pelosi bei einem Treffen mit Tsai am Mittwoch.

Kämpfe um Bachmut in der Ostukraine dauern an

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im ostukrainischen Gebiet Donezk dauern die Kämpfe um die Stadt Bachmut an. Der Feind konzentriere seine Hauptanstrengung in Richtung dieser Stadt, teilte der ukrainische Generalstab am Mittwoch in der Früh mit. Es habe Artilleriebeschuss auf Siedlungen etwa südlich von Bachmut gegeben, "um unsere Einheiten zurückzudrängen". Russische Angriffe seien aber zum Teil abgewehrt worden, hieß es. Diese Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Schröder für Inbetriebnahme von Nord Stream 2

Berlin/Moskau/Kiew (Kyjiw) - Deutschlands früherer Bundeskanzler Gerhard Schröder empfiehlt angesichts der Gaskrise die Inbetriebnahme der Pipeline Nord Stream 2. "Sie ist fertig. Wenn es wirklich eng wird, gibt es diese Pipeline, und mit beiden Nord-Stream-Pipelines gäbe es kein Versorgungsproblem für die deutsche Industrie und die deutschen Haushalte", sagte das SPD-Mitglied in einem Interview mit dem Magazin "Stern" und dem Sender "RTL/ntv" (Mittwoch).

Edtstadler tadelt Justizministerium bei Beschuldigtenrechten

Wien - Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) tritt für eine Stärkung der Beschuldigtenrechte ein. "Wenn ein Beschuldigtenstatus einer zivilen Todesstrafe gleichkommt, dann mache ich mir große Sorgen um Österreich", meinte sie im APA-Interview. Reformbemühungen des Justizministeriums gingen ihr "zu langsam". Sie sei gerne bereit, sich mit ihrer Expertise einzubringen. In Sachen Amtsverschwiegenheit plant sie für den Herbst eine Offensive.

Wähler in Kansas stimmen für Recht auf Abtreibungen

Washington - Im US-Bundesstaat Kansas haben die Wähler für eine Bewahrung des Rechts auf Abtreibungen gestimmt. Bei einem landesweit beachteten Referendum in dem traditionell konservativen Bundesstaat lehnten die Wähler es laut US-Medien am Dienstag mit klarer Mehrheit ab, das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche aus der Landesverfassung zu streichen. Andernfalls hätten Abtreibungen in Kansas erheblich eingeschränkt oder ganz verboten werden können.

13 Bergsteiger wegen Erdrutsch am Matterhorn gerettet

Aosta - Wegen eines Erdrutsches am Matterhorn sind Dienstagabend 13 Bergsteiger in Sicherheit gebracht worden, die sich auf der italienischen Normalroute auf einer Höhe von 3.715 Meter befunden hatten. Der Einsatz zur Rettung der ausländischen Bergsteiger sei kurz vor 21.00 Uhr mit einem Hubschrauber erfolgt, berichtete die alpine Rettung des Aostatal.

