Pelosi versichert Taiwan volle US-Unterstützung

Taipeh/Peking - Bei ihrem Taiwan-Besuch hat die US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen die volle Unterstützung der USA zugesichert. Ihr Besuch auf der Insel mache unmissverständlich klar, dass die Vereinigten Staaten Taiwan nicht im Stich lassen werden, sagte Pelosi bei einem Treffen mit Tsai am Mittwoch. Der russische Außenminister Sergej Lawrow übte indes scharfe Kritik an dem Besuch, mit dem die USA der Welt ihre "Gesetzlosigkeit" demonstrierten.

Wien meldet nun auch Nebendiagnose Covid in Spitalszahlen

Wien - Nach zweieinhalb Jahren Pandemie gibt es eine Änderung bei den Coronazahlen. Wien meldet seit Mittwoch auch SARS-CoV-2-infizierte Spitalspatientinnen und -patienten, die nicht hauptsächlich wegen Covid-19 behandelt werden. Das bedeutet einen Anstieg um rund 90 Betroffene in Spitalspflege. Dieser Anstieg wird sich ab Donnerstag in den täglich von Innen- und Gesundheitsministerium bekanntgegebenen Hospitalisiertenzahlen für Gesamtösterreich niederschlagen.

London: Angriffe in Cherson unterbrechen russische Routen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Ukrainische Gegenangriffe in der Region Cherson im Südosten der Ukraine bereiten den russischen Besatzern nach Einschätzung britischer Geheimdienste zunehmend Probleme. Ein ukrainischer Angriff auf einen russischen Munitionszug habe vorübergehend eine Nachschubroute von der besetzten Halbinsel Krim unterbrochen, hieß es in einem am Mittwoch veröffentlichten Update des britischen Verteidigungsministeriums.

Schröder für Inbetriebnahme von Nord Stream 2

Berlin/Moskau/Kiew (Kyjiw) - Deutschlands früherer Bundeskanzler Gerhard Schröder empfiehlt angesichts der Gaskrise die Inbetriebnahme der Pipeline Nord Stream 2. "Sie ist fertig. Wenn es wirklich eng wird, gibt es diese Pipeline, und mit beiden Nord-Stream-Pipelines gäbe es kein Versorgungsproblem für die deutsche Industrie und die deutschen Haushalte", sagte das SPD-Mitglied in einem Interview mit dem Magazin "Stern" und dem Sender "RTL/ntv" (Mittwoch).

Drei Tote bei Bluttat in Kindergarten in China

Peking - Bei einem Angriff in einem Kindergarten in Südostchina hat es drei Tote und sechs Verletzte gegeben. Wie die Polizei in Anfu in der Provinz Jiangxi am Mittwoch berichtete, sei der Täter maskiert gewesen und nach der Attacke geflüchtet. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass es sich vermutlich um einen 48-jährigen Mann aus dem Ort handle. Es war zudem von einer "Mordwaffe" die Rede. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Gebührenerhöhung in Wien noch nicht fix

Wien - Die von Bürgermeister Michael Ludwig in den Raum gestellte Anhebung der Wiener Gebühren für Kanal, Müll und Wasser für 2023 ist laut Finanzstadtrat Peter Hanke (beide SPÖ) doch noch nicht fix. Hanke kündigte an, dass eine politische Entscheidung darüber in der zweiten Augusthälfte fallen werde. Man wolle zunächst den Wert für den Verbraucherpreisindex abwarten.

Teuerung bremste Wachstum im Einzelhandel

Wien - Die Teuerung setzte im ersten Halbjahr 2022 dem Umsatzwachstum des österreichischen Einzelhandels zu. Die Branche verbuchte zwar nominell mehr Umsatz, preisbereinigt blieb davon aber nicht viel übrig, schrieb die Statistik Austria am Mittwoch in einer Aussendung. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum erwirtschaftete der Einzelhandel, ohne Handel mit Kfz, aber inklusive Tankstellen, um 7,6 Prozent mehr Umsatz, real entsprach das einem Zuwachs von 0,2 Prozent.

NGOs rufen EU zu Rettungsaktion im Mittelmeer auf

Rom - Die Hilfsorganisationen SOS Mediterranee, Ärzte ohne Grenzen (MSF) und Sea Watch fordern den Start einer Such- und Rettungsaktion unter europäischer Führung im zentralen Mittelmeer, um weitere Todesfälle von Migranten zu verhindern. In fünf Tagen haben die Rettungsschiffe der drei NGOs 16 Migrantenboote aus Seenot gerettet. In der Woche hatte das Rettungsschiff "Sea-Watch 3" fünf Boote mit insgesamt 444 Menschen in Sicherheit gebracht.

