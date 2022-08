China droht USA mit "Bestrafung" wegen des Pelosi-Besuchs

Taipeh/Peking - China hat den USA wegen des Taiwan-Besuchs der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi mit "Bestrafung" gedroht. "Diejenigen, die China beleidigen, werden bestraft", sagte Außenminister Wang Yi am Mittwoch am Rande des Außenministertreffens der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN im kambodschanischen Phnom Penh. Während Pelosi am Mittwoch die taiwanesische Präsidentin Tsai Ing-wen traf, befürchtet das taiwanesische Militär eine See- und Luftblockade durch China.

Zahl der Spitalpatienten mit Corona geht zurück

Wien - Die Zahl der Spitalspatientinnen und -patienten mit einer Corona-Infektion geht weiter zurück. Am Mittwoch lagen 1.464 Menschen mit einer SARS-CoV-2-Ansteckung im Krankenhaus. Das sind um 83 weniger als tags zuvor. Innerhalb einer Woche ist die Zahl um 255 Patienten bzw. 14,8 Prozent zurückgegangen. Intensivmedizinisch mussten 79 Corona-Positive betreut werden. Diese Zahl verringerte sich seit gestern um sieben und ist innerhalb einer Woche um 22 Patienten zurückgegangen.

Beinschab nun Kronzeugin in ÖVP-Umfragen-Affäre

Wien - Die Meinungsforscherin Sabine Beinschab hat in der ÖVP-Affäre Kronzeugen-Status zugestanden bekommen. Mehrere Medien - darunter "Der Standard", "Die Presse" und die Recherche-Plattform "Dossier"- berichteten am Mittwoch, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) sei in Bezug auf von den ÖVP-Ermittlungen umfasste Studien und Beinschabs Geschäftsbeziehung zu Ex-Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) von der Verfolgung Beinschabs vorläufig zurückgetreten.

London: Angriffe in Cherson unterbrechen russische Routen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Ukrainische Gegenangriffe in der Region Cherson im Südosten der Ukraine bereiten den russischen Besatzern nach Einschätzung britischer Geheimdienste zunehmend Probleme. Ein ukrainischer Angriff auf einen russischen Munitionszug habe vorübergehend eine Nachschubroute von der besetzten Halbinsel Krim unterbrochen, hieß es in einem am Mittwoch veröffentlichten Update des britischen Verteidigungsministeriums.

Schröder für Inbetriebnahme von Nord Stream 2

Berlin/Moskau/Kiew (Kyjiw) - Deutschlands früherer Bundeskanzler Gerhard Schröder empfiehlt angesichts der Gaskrise die Inbetriebnahme der Pipeline Nord Stream 2. "Sie ist fertig. Wenn es wirklich eng wird, gibt es diese Pipeline, und mit beiden Nord-Stream-Pipelines gäbe es kein Versorgungsproblem für die deutsche Industrie und die deutschen Haushalte", sagte das SPD-Mitglied in einem Interview mit dem Magazin "Stern" und dem Sender "RTL/ntv" (Mittwoch).

Ukrainischer Getreide-Frachter fährt nach Inspektion weiter

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Istanbul - Der erste mit ukrainischem Getreide beladene Frachter seit Beginn des russischen Angriffskriegs hat nach einer Inspektion in Istanbul die Freigabe zur Weiterfahrt in den Libanon erhalten. Internationale Kontrollore hätten ihre Inspektion beendet, teilte das türkische Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Das Schiff werde in Kürze die durch Istanbul verlaufende Meerenge Bosporus passieren.

Drei Tote bei Bluttat in Kindergarten in China

Peking - Bei einem Angriff in einem Kindergarten in Südostchina hat es drei Tote und sechs Verletzte gegeben. Wie die Polizei in Anfu in der Provinz Jiangxi am Mittwoch berichtete, sei der Täter maskiert gewesen und nach der Attacke geflüchtet. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass es sich vermutlich um einen 48-jährigen Mann aus dem Ort handle. Es war zudem von einer "Mordwaffe" die Rede. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Einzelhandelswachstum stagniert - Verband fordert Entlastung

Wien - Die Teuerung setzte im ersten Halbjahr 2022 dem Umsatzwachstum des österreichischen Einzelhandels zu. Die Branche verbuchte zwar nominell mehr Umsatz, preisbereinigt blieb davon aber nicht viel übrig, schrieb die Statistik Austria am Mittwoch in einer Aussendung. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum erwirtschaftete der Einzelhandel, ohne Handel mit Kfz, aber inklusive Tankstellen, um 7,6 Prozent mehr Umsatz, real entsprach das einem Zuwachs von 0,2 Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red