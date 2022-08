Tote Ärztin Kellermayr wird jetzt doch obduziert

Seewalchen am Attersee/Wels - Die Leiche der oberösterreichischen Ärztin Lisa-Maria Kellermayr, die in der Vorwoche nach Drohungen aus der Impfgegner-Szene Suizid begangen hat, wird nun doch obduziert. Die Staatsanwaltschaft Wels bestätigte der APA einen entsprechenden bericht von "krone.at". Die Obduktion erfolge auf Wunsch von Angehörigen, am Sachverhalt habe sich nichts geändert, sagte ein Sprecher.

Keine genaue Corona-Prognose, aber Spitalsbelag sinkt weiter

Wien - Wegen des Testrückgangs orten Wissenschafter bei den gemeldeten Corona-Fallzahlen in Österreich "zunehmende Verzerrungen" zur tatsächlichen Zahl der Fälle. Die Prognose-Experten im Auftrag des Gesundheitsministeriums verzichteten daher am Mittwoch erstmals auf eine zahlenmäßige Prognose der Neuinfektionen für die kommende Woche. Sowohl bei den gemeldeten als auch bei den tatsächlichen Infektionen dürfte sich aber der Rückgang fortsetzen, ebenso bei den Spitalszahlen.

Zahl der Spitalpatienten mit Corona geht zurück

Wien - Die Zahl der Spitalspatientinnen und -patienten mit einer Corona-Infektion geht weiter zurück. Am Mittwoch lagen 1.464 Menschen mit einer SARS-CoV-2-Ansteckung im Krankenhaus. Das sind um 83 weniger als tags zuvor. Innerhalb einer Woche ist die Zahl um 255 Patienten bzw. 14,8 Prozent zurückgegangen. Intensivmedizinisch mussten 79 Corona-Positive betreut werden. Diese Zahl verringerte sich seit gestern um sieben und ist innerhalb einer Woche um 22 Patienten zurückgegangen.

China droht USA mit "Bestrafung" wegen des Pelosi-Besuchs

Taipeh/Peking - China hat den USA wegen des Taiwan-Besuchs der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi mit "Bestrafung" gedroht. "Diejenigen, die China beleidigen, werden bestraft", sagte Außenminister Wang Yi am Mittwoch am Rande des Außenministertreffens der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN im kambodschanischen Phnom Penh. Während Pelosi nach einem Treffen mit Präsidentin Tsai Ing-wen wieder abreiste, befürchtet das taiwanesische Militär eine See- und Luftblockade durch China.

London: Angriffe in Cherson unterbrechen russische Routen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Ukrainische Gegenangriffe in der Region Cherson im Südosten der Ukraine bereiten den russischen Besatzern nach Einschätzung britischer Geheimdienste zunehmend Probleme. Ein ukrainischer Angriff auf einen russischen Munitionszug habe vorübergehend eine Nachschubroute von der besetzten Halbinsel Krim unterbrochen, hieß es in einem am Mittwoch veröffentlichten Update des britischen Verteidigungsministeriums.

Ukrainischer Getreide-Frachter fährt nach Inspektion weiter

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Istanbul - Der erste mit ukrainischem Getreide beladene Frachter seit Beginn des russischen Angriffskriegs hat nach einer Inspektion in Istanbul die Freigabe zur Weiterfahrt in den Libanon erhalten. Internationale Kontrollore hätten ihre Inspektion beendet, teilte das türkische Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Das Schiff werde in Kürze die durch Istanbul verlaufende Meerenge Bosporus passieren.

Beinschab nun Kronzeugin in ÖVP-Umfragen-Affäre

Wien - Die Meinungsforscherin Sabine Beinschab hat in der ÖVP-Affäre Kronzeugen-Status zugestanden bekommen. Mehrere Medien - darunter "Der Standard", "Die Presse" und die Recherche-Plattform "Dossier"- berichteten am Mittwoch, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) sei in Bezug auf von den ÖVP-Ermittlungen umfasste Studien und Beinschabs Geschäftsbeziehung zu Ex-Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) von der Verfolgung Beinschabs vorläufig zurückgetreten.

Bregenzer Festspiele zur Halbzeit zufrieden: 128.000 Gäste

Bregenz - Die Bregenzer Festspiele haben zur Halbzeit des diesjährigen Festivals zufrieden Bilanz gezogen. Bis inklusive Donnerstag - dann werden die Festspiele ihren 76. Geburtstag feiern - werden etwa 128.000 Gäste die heurigen Inszenierungen gesehen haben. Das Spiel auf dem See - Giacomo Puccinis "Madame Butterfly" - erlebt am Donnerstagabend die 13. von 26 Aufführungen. Nachdem keine Regenabsagen drohen, werden dann rund 88.000 Besucher die Oper mitverfolgt haben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red