Anklage zu Terror-Anschlag in Wien eingebracht

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat beim Landesgericht für Strafsachen im Zusammenhang mit dem Terror-Anschlag in Wien eine Anklage gegen sechs Männer im Alter zwischen 21 und 32 Jahren eingebracht. Das bestätigte die Sprecherin der Anklagebehörde, Nina Bussek, am Mittwochabend der APA. Die Anklage ist noch nicht rechtswirksam, die Verteidiger der Angeklagten haben die Möglichkeit, dagegen Einspruch zu erheben.

Im Fall Kellermayr wird nun in Deutschland ermittelt

Seewalchen am Attersee/Wels/Linz - Die mit Morddrohungen aus der Impfgegner-Szene konfrontierte Ärztin Lisa-Maria Kellermayr, die sich am Freitag das Leben genommen hat, ist am Mittwoch auf Wunsch von Angehörigen doch obduziert worden. Nach dem vorläufigen Ergebnis geht die Staatsanwaltschaft Wels weiter von einem Suizid aus. Gegen einen möglichen Verfasser der Drohungen ermittelt derzeit die Staatsanwaltschaft München. Mittlerweile schlägt der Fall internationale Wellen und ist auch in der Politik angekommen.

Strom- und Gaspreis bei Wien Energie und EVN steigt

Wien/St. Pölten/Eisenstadt - Die Energieallianz Austria (EAA) erhöht per 1.9. die Preise für Strom und Gas in Wien und Niederösterreich. Die Indexanpassung in den Standardtarifen der Wien Energie und der EVN als Teil der EAA wird aufgrund der Marktsituation von 1.1.2023 vorgezogen. Die "dramatischen Preisanstiege" erforderten das Vorziehen der Anpassung, so die EAA am Mittwoch. Wien Energie und EVN wollen die Steigerungen mit Aktionen abfedern. Indexanpassungen gibt es künftig zwei Mal jährlich.

Beinschab nun Kronzeugin in ÖVP-Umfragen-Affäre

Wien - Die Meinungsforscherin Sabine Beinschab hat in der ÖVP-Affäre Kronzeugen-Status zugestanden bekommen. Aus einem Schreiben der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) an die Rechtsvertreterin Beinschabs, das der APA vorliegt, geht hervor, dass die Behörde in Bezug auf von den ÖVP-Ermittlungen umfasste Beinschab-Studien und deren Geschäftsbeziehung zu Ex-Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) von der Verfolgung Beinschabs vorläufig zurückgetreten ist.

China droht USA wegen Besuchs - 27 Jets in Taiwans Luftraum

Taipeh/Peking - China hat den USA wegen des Taiwan-Besuchs der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi mit "Bestrafung" gedroht. "Diejenigen, die China beleidigen, werden bestraft", sagte Außenminister Wang Yi am Mittwoch am Rande des ASEAN-Außenministertreffens im kambodschanischen Phnom Penh. Erneut drangen am Mittwoch 27 chinesische Kampfjets in die Luftverteidigungszone von Taiwan ein.

Bergsteiger müssen für Zugang zum Mont Blanc Kaution zahlen

Aosta - Der Bürgermeister der Gemeinde Saint-Gervais auf der französischen Seite des Mont Blanc hat die Einführung einer Kaution in Höhe von 15.000 Euro für Bergsteiger beschlossen, die die Bergspitze erklimmen wollen. Der Bürgermeister, Jean-Marc Pelleix, beklagte, dass Dutzende von "Pseudo-Bergsteigern" die Empfehlung ignorieren würden, den Mont Blanc wegen der großen dürrebedingten Felsstürze nicht über die französische Normalroute aus zu besteigen.

36 Passagiere aus Dachstein-Seilbahn geborgen

Obertraun - Nachdem offenbar ein Fahrgast die Notbremse gezogen hatte, mussten am Mittwoch 36 Personen aus zwei Gondeln der Krippenstein-Selbahn in Oberösterreich geborgen werden. Durch den abrupten Stillstand der Bahn war es zu einem Zugseilüberwurf gekommen, teilte die Bergbahn Dachstein Krippenstein via Aussendung mit. Verletzt wurde niemand.

Iranische Delegation kommt für Atomverhandlungen nach Wien

Wien - Eine iranische Delegation will für eine Fortsetzung der Atomverhandlungen nach Wien aufbrechen. Chefunterhändler Ali Bagheri und sein Team werden sich innerhalb der nächsten Stunden auf den Weg machen, wie die Regierung am Mittwoch mitteilte. Auch EU-Koordinator Enrique Mora, der in den Gesprächen als Vermittler auftritt, kündigte auf Twitter eine Reise nach Wien an.

