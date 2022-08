China startete angekündigte Militärmanöver nahe Taiwan

Taipeh/Peking - China hat seine angekündigten Militärmanöver nahe Taiwan begonnen. Das chinesische Militär teilte am Donnerstag mit, es habe als Teil geplanter Übungen mehrere konventionelle Raketen auf Gewässer vor der Ostküste Taiwans abgefeuert. Vergleichbares gab es zuletzt 1996. Wie das taiwanesische Verteidigungsministerium meldete, habe China 11 Dongfeng-Mittelstreckenraketen nahe der Nord-, Süd- und Ostküste Taiwans in mehreren Wellen zwischen 13:56 und 16:00 Ortszeit abgefeuert.

Omikron lässt Hospitalisierungsrate weiter sinken

Wien - Die milderen Omikron-Infektionen haben die Hospitalisierungsrate in der Coronakrise weiter sinken lassen. Von Pandemiebeginn bis Ende April 2022 wurden in Österreich insgesamt 2,3 Prozent der positiv Getesteten hospitalisiert. Bis Ende Jänner 2022 waren es gesamt noch 3,9 Prozent gewesen. Heuer landeten aber anteilsmäßig weniger Infizierte in Krankenhäusern, von Jänner bis April war es nur ein Prozent, geht aus Daten der Gesundheit Österreich GmbH von Donnerstag (GÖG) hervor.

Lebensmittelhandel lässt auch Infizierte arbeiten

Wien - Etwa 19.000 Stellen sind im gesamten Handel derzeit unbesetzt. Das Quarantäne-Aus für Coronapositive seit Montag bringt für die Branche eine Erleichterung. Derzeit werde jede Hand gebraucht, um den laufenden Betrieb aufrecht zu erhalten, räumte die Supermarktkette Spar diese Woche laut einem "Ö1"-Journalbeitrag ein. Die meisten Lebensmittelhändler lassen Covid-Infizierte arbeiten, sofern sie nicht erkrankt sind. Die Gewerkschaft findet die neue Regel nicht praxistauglich.

Brand im Berliner Grunewald breitet sich aus

Berlin - Rauchsäulen über dem Berliner Grunewald, Großeinsatz für die Hauptstadtfeuerwehr: Donnerstagfrüh ist im Südwesten der deutschen Hauptstadt ein Feuer auf einem Sprengplatz der Polizei ausgebrochen - mitten im knochentrockenen Wald. Auf der Autobahn Avus, wo sich sonst im morgendlichen Berufsverkehr normalerweise Wagen an Wagen reiht, herrschte gähnende Leere. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt. Das Feuer breitete sich am Vormittag weiter unkontrolliert aus.

Schwere Kämpfe bei Donezk in der Ostukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Vor der Großstadt Donezk im Osten der Ukraine liefern sich Ukrainer und Russen schwere Kämpfe. Moskautreue Truppen versuchen, das ukrainische Militär aus ihren Stellungen in den Vororten zu vertreiben, wie übereinstimmend aus den Militärberichten beider Länder hervorgeht. Die Stadt Donezk selbst wird bereits seit 2014 von prorussischen Separatisten kontrolliert, das gleichnamige Gebiet hält die ukrainische Armee aber weiter in großen Teilen.

Neue Wiener Atomgespräche mit Iran nach fünfmonatiger Pause

Wien - Die Atomgespräche mit dem Iran sollen am Donnerstag nach monatelanger Unterbrechung fortgesetzt werden. Zu dem Treffen in Wien wzrden EU-Verhandlungsführer Enrique Mora, der iranische Chefunterhändler Ali Bagheri, US-Verhandler Robert Malley sowie Diplomaten aus Russland, China, Frankreich, Großbritannien und Deutschland erwartet. Ziel ist es, zum Wiener Atomabkommen von 2015 zurückzukehren. Am Vormittag fanden zunächst eine Reihe bilateraler Treffen der Delegationen statt.

Diskussion um Kronzeugenstatus für Beinschab

Wien - Der Kronzeugenstatus für die Meinungsforscherin Sabine Beinschab in der ÖVP-Inseratenaffäre sorgt für Diskussionen. Umstritten ist etwa, ob die Voraussetzung der Freiwilligkeit ihres Beitrags zur Tataufklärung vorliegt. Außerdem wäre eine Gewährung des Status nicht im Einklang mit dem Gesetz, wenn die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Beinschab diesen von sich aus angeboten und nicht Beinschab selbst diesen beantragt hätte.

Ex-FPÖ-Abgeordneter Jenewein aus Partei ausgetreten

Wien - Der ehemalige FPÖ-Nationalratsabgeordnete Hans-Jörg Jenewein ist dem Vernehmen nach aus der FPÖ ausgetreten. Grund dafür dürfte ein Konflikt in der Partei sein, erfuhr die APA am Donnerstag aus informierten Kreisen. Jenewein war in der Vergangenheit auch wegen seiner Kontakte zum früheren BVT-Mitarbeiter Egisto Ott in Kritik gestanden, dem die Ermittler vorwerfen, Informationen nach außen getragen bzw. verkauft zu haben (was dieser aber vehement bestreitet).

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red