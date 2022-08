Keine Polizei-Reaktion auf Kritik an Kellermayr-Ermittlungen

Linz/Wien - Nach der Kritik der Grünen Klubchefin Sigrid Maurer im Fall Lisa-Maria Kellermayr an der Arbeit der oö. Polizei hat man sich dort am Donnerstag weiter bedeckt gehalten. Landespolizeidirektor Andreas Pilsl verwies auf APA-Anfrage auf das Innenministerium, wo man wiederum auf eine drei Tage alte Aussendung verwies, in der sinngemäß beteuert wurde, es sei alles zum Schutz der Ärztin unternommen worden. In Deutschland führt indes die Generalstaatsanwaltschaft die Ermittlungen.

14 weitere Covid-Tote und 1.521 Spitalspatienten

Wien - Innerhalb eines Tages sind in Österreich 14 Corona-infizierte Menschen gestorben. In Spitälern lagen am Donnerstag 1.521 Personen. Das sind 57 mehr als am Vortag, tatsächlich gab es jedoch wie in den vergangenen Tagen einen Patientenrückgang. Wien meldete nämlich, wie angekündigt und in den meisten anderen Bundesländern ebenso üblich, erstmals auch Patienten mit der Nebendiagnose Covid in die Statistik ein - aktuell 83 Personen. Neuinfektionen wurden indes 6.706 gemeldet.

Lebensmittelhandel lässt auch Infizierte arbeiten

Wien - Etwa 19.000 Stellen sind im gesamten Handel derzeit unbesetzt. Das Quarantäne-Aus für Coronapositive seit Montag bringt für die Branche eine Erleichterung. Derzeit werde jede Hand gebraucht, um den laufenden Betrieb aufrecht zu erhalten, räumte die Supermarktkette Spar diese Woche laut einem "Ö1"-Journalbeitrag ein. Die meisten Lebensmittelhändler lassen Covid-Infizierte arbeiten, sofern sie nicht erkrankt sind. Die Gewerkschaft findet die neue Regel nicht praxistauglich.

Schwere Kämpfe bei Donezk in der Ostukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Vor der Großstadt Donezk im Osten der Ukraine liefern sich Ukrainer und Russen schwere Kämpfe. Moskautreue Truppen versuchen, das ukrainische Militär aus seinen Stellungen in den Vororten zu vertreiben, wie übereinstimmend aus den Militärberichten beider Länder hervorgeht. Die Stadt Donezk selbst wird bereits seit 2014 von prorussischen Separatisten kontrolliert, das gleichnamige Gebiet hält die ukrainische Armee aber weiter in großen Teilen.

China startete angekündigte Militärmanöver nahe Taiwan

Taipeh/Peking - China hat seine angekündigten Militärmanöver nahe Taiwan begonnen. Das chinesische Militär teilte am Donnerstag mit, es habe als Teil geplanter Übungen mehrere konventionelle Raketen auf Gewässer vor der Ostküste Taiwans abgefeuert. Vergleichbares gab es zuletzt 1996. Wie das taiwanesische Verteidigungsministerium meldete, habe China 11 Dongfeng-Mittelstreckenraketen nahe der Nord-, Süd- und Ostküste Taiwans in mehreren Wellen zwischen 13:56 und 16:00 Ortszeit abgefeuert.

Brand im Berliner Grunewald breitet sich aus

Berlin - Detonationen sind im Morgengrauen im Südwesten der deutschen Hauptstadt Berlin zu hören gewesen. Auf dem Sprengplatz im beliebten Ausflugsgebiet Grunewald war ein Feuer ausgebrochen, die Feuerwehr wurde um 3.30 Uhr alarmiert. Die Flammen breiteten sich im trockenen Wald rasch aus. Dieser Einsatz könne lebensgefährlich sein, sagte ein Feuerwehrsprecher - nicht ohne Grund: Auf dem Sprengplatz der Berliner Polizei lagert Munition, die Experten dort unschädlich machen.

Britische Notenbank steigert Leitzins auf 1,75 Prozent

London - Angesichts der aus dem Ruder laufenden Inflation treibt die britische Notenbank den Leitzins massiv nach oben. Sie hob ihn am Donnerstag um einen halben Prozentpunkt auf 1,75 Prozent an - und damit so stark wie noch nie seit der 1997 erlangten Unabhängigkeit der Bank of England (BoE) von der Politik. Die Finanzmärkte waren darauf eingestellt, dass die BoE dem Beispiel der Europäischen Zentralbank (EZB) folgen würde.

Auto in Tirol von Zug erfasst: Kind und Vater tot

St. Johann in Tirol - Ein Zugsunglück an einem beschrankten Bahnübergang in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) Mittwochnachmittag hat nun zwei Todesopfer gefordert: Nachdem ein Vierjähriger noch an der Unfallstelle verstorben war, verlor nun auch sein 35-jähriger Vater den Kampf um sein Leben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erlag er am Vorabend seinen schweren Verletzungen in der Innsbrucker Klinik. Die Mutter und zwei weitere Kinder überlebten das Unglück unverletzt.

Wiener Börse notiert im Plus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag klar im Plus gezeigt. Der ATX legte um 0,51 Prozent auf 3.021 Einheiten zu. Auch an den europäischen Leitbörsen herrscht eine positive Anlegerstimmung vor. In Wien rückte auf Unternehmensebene voestalpine mit einer Zahlenvorlage in den Fokus. Die voest-Aktie schwächte sich um 3,7 Prozent ab. Als Stütze für den ATX erwiesen sich die Banken Erste Group und Raiffeisen Bank International mit Zuwächsen von 1,9 bzw. 1,3 Prozent.

