Schwere Kämpfe bei Donezk in der Ostukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Vor der Großstadt Donezk im Osten der Ukraine liefern sich Ukrainer und Russen schwere Kämpfe. Moskautreue Truppen versuchen, das ukrainische Militär aus seinen Stellungen in den Vororten zu vertreiben, wie übereinstimmend aus den Militärberichten beider Länder hervorgeht. Die Stadt Donezk selbst wird bereits seit 2014 von prorussischen Separatisten kontrolliert, das gleichnamige Gebiet hält die ukrainische Armee aber weiter in großen Teilen.

Keine Polizei-Reaktion auf Kritik an Kellermayr-Ermittlungen

Linz/Wien - Nach der Kritik der Grünen Klubchefin Sigrid Maurer im Fall Lisa-Maria Kellermayr an der Arbeit der oö. Polizei hat man sich dort am Donnerstag weiter bedeckt gehalten. Landespolizeidirektor Andreas Pilsl verwies auf APA-Anfrage auf das Innenministerium, wo man wiederum auf eine drei Tage alte Aussendung verwies, in der sinngemäß beteuert wurde, es sei alles zum Schutz der Ärztin unternommen worden. In Deutschland führt indes die Generalstaatsanwaltschaft die Ermittlungen.

Corona-Ampel für Gesamtösterreich gelb

Wien - Die Corona-Ampel ist für ganz Österreich auf Gelb gestellt. Laut Beschluss der Corona-Kommission am Donnerstagnachmittag gibt es für ganz Österreich sowie die sechs Bundesländer Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark und Tirol ein mittleres Risiko. In Wien und im Burgenland ist das Risiko hoch, diese sind daher orange, Vorarlberg wurde als einziges Bundesland auf gelbgrün geschaltet. Somit herrscht im westlichsten Bundesland geringes Risiko.

Deutsche Regierung einigt sich auf Verordnung zur Gas-Umlage

Berlin - Die deutsche Bundesregierung hat sich auf eine Verordnung zur staatlichen Gas-Umlage geeinigt, die ab Herbst zu Preissteigerungen für die Gaskunden führt. Das Kabinett habe die Umlage im schriftlichen Umlaufverfahren verabschiedet, teilte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag in Berlin mit. Minister Robert Habeck (Grüne) sagte, die Entscheidung der Regierung für die befristete Umlage werde und müsse von weiteren Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger begleitet werden.

Brand im Berliner Grunewald breitet sich aus

Berlin - Detonationen sind im Morgengrauen im Südwesten der deutschen Hauptstadt Berlin zu hören gewesen. Auf dem Sprengplatz im beliebten Ausflugsgebiet Grunewald war ein Feuer ausgebrochen, die Feuerwehr wurde um 3.30 Uhr alarmiert. Die Flammen breiteten sich im trockenen Wald rasch aus. Dieser Einsatz könne lebensgefährlich sein, sagte ein Feuerwehrsprecher - nicht ohne Grund: Auf dem Sprengplatz der Berliner Polizei lagert Munition, die Experten dort unschädlich machen.

Neue Wiener Atomgespräche mit Iran nach fünfmonatiger Pause

Wien - Knapp vor dem sich abzeichnenden, kompletten Zusammenbruch des internationalen Atomabkommens mit dem Iran sind die Verhandlungen zur Rettung des Paktes in Wien wieder aufgenommen worden. Am Donnerstag begann die erste multilaterale Gesprächsrunde seit März unter Vermittlung des hochrangigen EU-Diplomaten Enrique Mora. Zur Wiederherstellung des Paktes, der den Bau von Atomwaffen im Iran verhindern soll, bleiben aus Sicht von westlichen Diplomaten nur noch wenige Wochen Zeit.

US-Basketballerin Griner bekam in Russland neun Jahre Haft

Moskau/Washington - Ein russisches Gericht hat die US-Basketballspielerin Brittney Griner wegen Drogenschmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt. Sie habe die Tat vorsätzlich begangen, hieß es am Donnerstag. Griner müsse zudem eine Strafe von einer Million Rubel (knapp 16.000 Euro) zahlen. Die Staatsanwaltschaft hatte neuneinhalb Jahre Haft gefordert, die Verteidigung einen Freispruch. US-Präsident Joe Biden erklärte in einer ersten Reaktion, das Urteil sei inakzeptabel.

Vulkan auf Island nahe Reykjavik ausgebrochen

Reykjavik - Nach einem Vulkanausbruch auf Island sprudeln und spritzen südwestlich von Reykjavik weiterhin Lavamassen aus einer Hunderte Meter langen Erdspalte. Live-Aufnahmen isländischer Medien zeigten am Donnerstag, wie glutrote Lava auf der Reykjanes-Halbinsel ununterbrochen aus dem Boden strömte. Davon stieg weißer Rauch auf, während das Gestein drumherum dann eine teils fließende, teils erstarrte gräuliche Masse bildete.

Wiener Börse schließt fester

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag klare Zuwächse verbucht. Der ATX legte um 0,95 Prozent auf 3.034 Einheiten zu. Auch an den europäischen Leitbörsen herrschte eine positive Anlegerstimmung vor. In Wien rückte auf Unternehmensebene voestalpine mit einer Zahlenvorlage in den Fokus. Die voest-Aktie schwächte sich um 4,1 Prozent ab. Als Stütze für den ATX erwiesen sich die Banken Erste Group und Raiffeisen Bank International mit Zuwächsen von 3,2 bzw. 2,7 Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red