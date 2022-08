Mutter und Tochter in Wien getötet

Wien - Zwei Frauen sind am Donnerstag Opfer eines Tötungsdeliktes geworden. Die 32-Jährige und ihre 15-jährige Tochter wurden tot in ihrer Wohnung in Wien-Mariahilf entdeckt. Eine Ärztin verständigte die Polizei, da die anderen Kinder der Frau - zwei Buben im Alter von sieben und neun Jahren - alleine in ihre Ordination gekommen waren. Zunächst hatte sie versucht, die Mutter zu erreichen, was nicht gelang. Die Polizisten holten daraufhin die Kinder ab und fuhren sie nach Hause.

Erdogan reist zu Treffen mit Putin nach Sotschi

Moskau/Istanbul/Kiew (Kyjiw) - Der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan wollen sich an diesem Freitag im russischen Badeort Sotschi treffen. Das Gespräch solle gegen 14.00 Uhr MESZ beginnen, hieß es am Donnerstag aus dem türkischen Präsidialpalast. Laut dem Kreml stehen auch mögliche Verkäufe von Kampfdrohnen des NATO-Mitglieds Türkei auf der Tagesordnung. Türkische Quellen bestätigten das vorerst nicht.

Sauerstoff explodierte - 56-Jährige in der Südsteiermark tot

Bad Radkersburg - Bei der Explosion von Sauerstoff ist Donnerstagnachmittag eine 56-jährige Pflegeheimbewohnerin in der Südsteiermark ums Leben gekommen. Die Frau, die über Schläuche in die Nase aus einem Sauerstoffgerät versorgt wurde, hatte sich im Gastgarten eines Cafes unweit des Wohnheimes neben ihrem Lebensgefährten eine Zigarette angekündet. Dabei kam es zur Entzündung, wobei sie so schwere Verletzungen erlitt, dass die Reanimationsbemühungen des gerufenen Notarztes erfolglos blieben.

Seltener Infektions-Rebound nach Paxlovid-Behandlung

Wien - Nach der Covid-Behandlung mit Paxlovid kann es selten kurz nach Ende der Symptome zu deren Wiederaufflammen kommen. "Ein Covid-Rebound tritt gewöhnlich zwei bis acht Tage nach dem Abklingen der Ersterkrankung auf. Mit Paxlovid behandelte Personen können also länger als üblich Covid-positiv und damit infektiös bleiben", informierte der Infektiologe Herwig Kollaritsch. Die Krisenkoordination GECKO kritisierte indes die niedrigen Medikamenten-Abrufzahlen in den Bundesländern.

Lawrow: Moskau bereit zu Diskussion über Gefangenenaustausch

Moskau - Russland ist nach Angaben von Außenminister Sergej Lawrow bereit, mit Washington über einen Gefangenenaustausch der am Donnerstag verurteilten US-Basketballspielerin Brittney Griner zu diskutieren. Moskau sei "bereit, über das Thema zu sprechen", sagte Lawrow auf einer Pressekonferenz bei einem Besuch in Kambodscha. Für die Gespräche müsse aber ein direkter Kommunikationskanal zwischen den Präsidenten Wladimir Putin und Joe Biden eingehalten werden.

Kevin Spacey muss 30 Millionen Dollar Entschädigung zahlen

Los Angeles - US-Schauspieler Kevin Spacey (63) muss nach Vorwürfen sexueller Übergriffe der Produktionsfirma der Netflix-Serie "House of Cards" eine hohe Entschädigung zahlen. Ein Gericht in Los Angeles ordnete die Zahlung von knapp 31 Millionen Dollar (30,45 Mio. Euro) an, wie US-Medien am Donnerstag unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichteten. Richter Mel Red Recana habe mit dem Urteil die frühere Entscheidung eines Schiedsgerichts von 2020 bestätigt, meldete "Variety".

13 Menschen starben bei Brand in thailändischem Nachtclub

Bangkok - Bei einem Brand in einem Nachtclub in Thailand sind am Freitag dreizehn Personen ums Leben gekommen. Etwa 40 weitere Menschen wurden teils schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Das Feuer brach gegen ein Uhr Früh im "Mountain B"-Club in der Provinz Chonburi südöstlich von der Hauptstadt Bangkok aus. Bei den Opfern dürfte es sich nach bisherigen Erkenntnissen allesamt um Thailänder handeln.

NEOS kritisieren Regierungspläne zur Lohnnebenkosten-Senkung

Wien - Die Rekordinflation und der massive Arbeitskräftemangel belasten die österreichische Wirtschaft schwer. Die NEOS fordern daher eine viel stärkere Senkung der Lohnnebenkosten als es die türkis-grüne Regierung vorgesehen hat. Österreich sei im internationalen IMD-Wettbewerbsfähigkeitsranking auf den 20. Platz abgestürzt. Eine Senkung der Arbeits- und Produktionskosten am Standort Österreich sowie eine Erhöhung der Netto-Einkommen der Arbeitnehmer sei notwendiger denn je.

