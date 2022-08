Erdogan reist zu Treffen mit Putin nach Sotschi

Moskau/Istanbul/Kiew (Kyjiw) - Der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan wollen sich an diesem Freitag im russischen Badeort Sotschi treffen. Das Gespräch solle gegen 14.00 Uhr MESZ beginnen, hieß es am Donnerstag aus dem türkischen Präsidialpalast. Laut dem Kreml stehen auch mögliche Verkäufe von Kampfdrohnen des NATO-Mitglieds Türkei auf der Tagesordnung. Türkische Quellen bestätigten das vorerst nicht.

Drei weitere Schiffe mit ukrainischem Getreide ausgelaufen

Odessa - Drei Getreidefrachter sind am Morgen aus den ukrainischen Schwarzmeerhäfen ausgelaufen. "Aus den Häfen von Groß-Odessa ist die erste Karawane mit ukrainischem Getreide aufgebrochen", teilte Infrastrukturminister Olexandr Kubrakow am Freitag auf dem Telegram-Kanal der Behörde mit. Insgesamt befinden sich an Bord der drei Schiffe rund 58.000 Tonnen Mais.

Mutter und Tochter in Wien getötet

Wien - Zwei Frauen sind am Donnerstag Opfer eines Tötungsdeliktes geworden. Die 32-Jährige und ihre 15-jährige Tochter wurden tot in ihrer Wohnung in Wien-Mariahilf entdeckt. Eine Ärztin verständigte die Polizei, da die anderen Kinder der Frau - zwei Buben im Alter von sieben und neun Jahren - alleine in ihre Ordination gekommen waren. Zunächst hatte sie versucht, die Mutter zu erreichen, was nicht gelang. Die Polizisten holten daraufhin die Kinder ab und fuhren sie nach Hause.

Staatsanwaltschaft Wels ermittelt wieder im Fall Kellermayr

Wels - Die Staatsanwaltschaft Wels hat am Donnerstag im Fall Lisa-Maria Kellermayr die Ermittlungen gegen die Verfasser der Morddrohungen in sozialen Medien wieder aufgenommen. Die "inländische Gerichtsbarkeit" sei wieder gegeben, bestätigte der Leitende Staatsanwalt Christian Hubmer einen Bericht in den "OÖN" am Freitag. Man arbeite nun mit den neuen deutschen Anklagebehörden zusammen.

Seltener Infektions-Rebound nach Paxlovid-Behandlung

Wien - Nach der Covid-Behandlung mit Paxlovid kann es selten kurz nach Ende der Symptome zu deren Wiederaufflammen kommen. "Ein Covid-Rebound tritt gewöhnlich zwei bis acht Tage nach dem Abklingen der Ersterkrankung auf. Mit Paxlovid behandelte Personen können also länger als üblich Covid-positiv und damit infektiös bleiben", informierte der Infektiologe Herwig Kollaritsch. Die Krisenkoordination GECKO kritisierte indes die niedrigen Medikamenten-Abrufzahlen in den Bundesländern.

Chinas Kriegsschiffe drangen in inoffizielle Seegrenze ein

Tokio/Taipeh/Peking - Das chinesische Militär hat nach Angaben des taiwanischen Militärs am zweiten Tag seiner Militärmanöver mehrfach die inoffizielle Seegrenze zwischen China und Taiwan überschritten. "Mehrere chinesische Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe" hätten bereits am Vormittag (Ortszeit) die Mittellinie in der Taiwanstraße überquert, erklärte das Verteidigungsministerium in Taipeh am Freitag.

Sauerstoff explodierte - 56-Jährige in der Südsteiermark tot

Bad Radkersburg - Bei der Explosion von Sauerstoff ist Donnerstagnachmittag eine 56-jährige Pflegeheimbewohnerin in der Südsteiermark ums Leben gekommen. Die Frau, die über Schläuche in die Nase aus einem Sauerstoffgerät versorgt wurde, hatte sich im Gastgarten eines Cafes unweit des Wohnheimes neben ihrem Lebensgefährten eine Zigarette angekündet. Dabei kam es zur Entzündung, wobei sie so schwere Verletzungen erlitt, dass die Reanimationsbemühungen des gerufenen Notarztes erfolglos blieben.

13 Menschen starben bei Brand in thailändischem Nachtclub

Bangkok - Bei einem verheerenden Brand in einem großen Pub an der Ostküste von Thailand sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 40 wurden bei dem Feuer in der Nacht auf Freitag (Ortszeit) in Sattahip verletzt, acht von ihnen schwer. Die meisten Opfer wurden in den Toilettenräumen und der Nähe des Eingangs gefunden. Was das Feuer auslöste, war zunächst unklar. Sattahip liegt etwa 30 Kilometer südlich von Pattaya.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red