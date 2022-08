China stoppt Dialog mit USA bei Klima und Verteidigung

Peking/Taipeh - Als Reaktion auf den Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan unterbricht Peking die Zusammenarbeit mit Washington bei mehreren Themen. China werde den Austausch mit den USA über den Klimawandel "aussetzen" und ein Gespräch zwischen Militärführern sowie zwei Sicherheitstreffen absagen, erklärte Chinas Außenministerium am Freitag. Peking begründete dies mit der "Missachtung", mit der Pelosi dem "starken Widerstand Chinas" gegen ihren Taiwan-Besuch begegnet sei.

Mutter und Tochter in Wien getötet

Wien - Zwei Frauen sind am Donnerstag Opfer eines Tötungsdeliktes geworden. Die 32-Jährige und ihre 15-jährige Tochter wurden tot in ihrer Wohnung in Wien-Mariahilf entdeckt. Eine Ärztin verständigte die Polizei, da die anderen Kinder der Frau - zwei Buben im Alter von sieben und neun Jahren - alleine in ihre Ordination gekommen waren. Zunächst hatte sie versucht, die Mutter zu erreichen, was nicht gelang. Die Polizisten holten daraufhin die Kinder ab und fuhren sie nach Hause.

Innerparteiliche FPÖ-Aufregung nach Jenewein-Rücktritt

Wien - Nach dem am Vortag bekannt gewordenen Rücktritt des ehemaligen FPÖ-Abgeordneten Hans-Jörg Jenewein herrscht in der FPÖ offenbar Unruhe. Bei einem Zufallsfund der Staatsanwaltschaft soll bei Jenewein ein Entwurf für eine Anzeige gegen die FPÖ Wien gefunden worden sein. Die "Krone" berichtete am Freitag, der Entwurf habe sich auf dem Handy des "ehemaligen Kickl-Vertrauten" Jenewein befunden. Die Ermittler gehen demnach davon aus, dass Jenewein der Verfasser ist.

1.461 Spitalspatienten und zwölf weitere Todesfälle

Wien - Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt werden, sinkt weiterhin. Am Freitag waren dies 1.461 Menschen, das sind 60 weniger als am Tag zuvor. Todesfälle wurden seit Donnerstag zwölf registriert. Gleichzeitig gab es 6.271 Neuinfektionen, 435 weniger als am Vortag und fast 1.300 weniger als vergangenen Freitag. Die Zahl der Intensivpatienten geht ebenso zurück, aktuell werden 73 Schwerstkranke betreut.

Tiroler Bergrettung verzeichnet steigende Einsätze

Innsbruck - Die Bergrettung Tirol hat im Zeitraum Mai bis Juli 2022 mit konstant ansteigenden Einsatzzahlen zu kämpfen gehabt. Im Juni mussten die großteils freiwillig tätigen Bergretter zu 327 Einsätzen ausrücken, im Juli waren es 419 Einsätze. Zum Vergleich: Im Juni und Juli 2021 war man 251 bzw. 380 Mal im Einsatz gewesen. "Der Berg wird offenbar als Sportgerät wahrgenommen und man ist nicht ausreichend vorbereitet", nannten die Bergrettungs-Akteure Gründe für diese Entwicklung.

Getreideernte dürfte das Vorjahresniveau übertreffen

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das Getreide auf den heimischen Feldern hat sich heuer trotz Trockenheit im Frühjahr als robust erwiesen und ist gut gewachsen. Die Agrarmarkt Austria (AMA) schätzt die Erntemenge für 2022 auf rund 2,9 Mio. Tonnen. Damit liegt der Getreideertrag im Schnitt der vergangenen fünf Jahre und übertrifft das Vorjahresniveau von 2,8 Mio. Tonnen. Als Gründe für das positive Ergebnis führte AMA-Vorstandschef Günter Griesmayr Flächenausweitungen und höhere Hektarerträge an.

Postbus streicht Busverbindungen wegen Personalmangels

Salzburg/Linz/St. Pölten - Akuter Personalmangel zwingt Postbus bereits einzelne Busverbindungen zu streichen. So musste bereits die "Nachtschwärmer"-Linie im oberösterreichischen Salzkammergut eingestellt werden. Jetzt müssen in Salzburg und Niederösterreich erste Tagesverbindungen gestrichen werden, sagt Robert Wurm, Vorsitzender des Postbus-Betriebsrates.

Polizei an der Grenze soll entlastet werden

Wien/Eisenstadt - Mit einem neuen Erlass soll die Polizei an der ungarischen Grenze entlastet werden. Erstaufnahmegespräche nach Flüchtlingsaufgriffen sollen künftig nicht nur an der Grenze durchgeführt werden, sondern auch in anderen Bundesländern, bestätigte man im Innenministerium einen Bericht der "Presse" (Freitag-Ausgabe). Dazu erhalten die aufgegriffenen Personen nach Identitätsfeststellung und erkennungsdienstlicher Behandlung ein Zugticket.

