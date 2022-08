China sanktioniert Pelosi - und stoppt Kooperationen mit USA

Peking/Taipeh - Mit Sanktionen gegen die US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi reagierte China auf ihre Reise nach Taiwan - und stoppte zudem den Dialog mit den Vereinigten Staaten über Klimaschutz und Militärfragen. Auch andere Kooperationen im Kampf gegen Verbrechen, Drogen und zur Rückführung illegal eingereister Menschen wurden unterbrochen. Wie Chinas Außenministerium am Freitag mitteilte, richten sich die nicht näher beschriebenen Sanktionen auch gegen Pelosis direkte Familienmitglieder.

Mutter und Tochter in Wien getötet

Wien - Zwei Frauen sind am Donnerstag Opfer eines Tötungsdeliktes geworden. Eine 32-Jährige und ihre 15-jährige Tochter wurden tot in ihrer Wohnung in Wien-Mariahilf entdeckt. Die Ermittlungen laufen auch Hochtouren, da laut Polizei die Auffindungssituation auf ein Verbrechen schließen ließ. Laut "krone.at" seien die Leichen im Schlafzimmer gelegen, das versperrt gewesen sei. Nun wird nach dem Lebensgefährten der Mutter gefahndet, bestätigte Polizeisprecher Markus Dittrich der APA.

Erdogan reist zu Treffen mit Putin nach Sotschi

Sotschi - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan ist zu seinem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin aufgebrochen. Die beiden Präsidenten wollen sich am Freitagnachmittag in der russischen Schwarzmeer-Stadt Sotschi zum persönlichen Gespräch treffen, hieß es aus dem türkischen Präsidialamt. Eine Pressekonferenz ist vorerst nicht geplant, wie es von beiden Seiten hieß.

2021 war in Italien bisher wärmstes Jahr aller Zeiten

Rom - 2022 wird in Italien wohl als wärmstes Jahr aller Zeit in Erinnerung bleiben. In den ersten sieben Monaten lagen die Temperaturen um 0,98 Grad über dem Durchschnitt seit 1800 (seit damals werden die Temperaturen aufgezeichnet), so die Angaben des Nationalen Forschungsrats CNR. Im Juli wurden 2,26 Grad über dem Durchschnitt gemeldet.

Bisher 160 Affenpocken-Fälle in Österreich, davon 45 genesen

Wien - In Österreich hat es bisher 160 gemeldete Affenpocken-Fälle gegeben. Davon sind 45 Erkrankte bereits als genesen im Epidemiologischen Melderegister (EMS) gemeldet. Das geht aus dem Update der Fallzahlen auf der Internetseite der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) vom Freitag hervor. Seit Montag kamen damit 28 Fälle hinzu. Indes ist die erwartete zweite Lieferung des Impfstoffs gegen Affenpocken in Österreich angekommen, hieß es im Gesundheitsministerium.

Staatsanwaltschaft Wels ermittelt wieder im Fall Kellermayr

Wels - Die Staatsanwaltschaft Wels hat am Donnerstag im Fall Lisa-Maria Kellermayr die Ermittlungen gegen die Verfasser der Morddrohungen in sozialen Medien wieder aufgenommen. Die "inländische Gerichtsbarkeit" sei wieder gegeben, bestätigte der Leitende Staatsanwalt Christian Hubmer einen Bericht in den "OÖN" am Freitag. Man arbeite nun mit den neuen deutschen Anklagebehörden zusammen.

1.461 Spitalspatienten und zwölf weitere Todesfälle

Wien - Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt werden, sinkt weiterhin. Am Freitag waren dies 1.461 Menschen, das sind 60 weniger als am Tag zuvor. Todesfälle wurden seit Donnerstag zwölf registriert. Gleichzeitig gab es 6.271 Neuinfektionen, 435 weniger als am Vortag und fast 1.300 weniger als vergangenen Freitag. Die Zahl der Intensivpatienten geht ebenso zurück, aktuell werden 73 Schwerstkranke betreut.

Rufe nach rascher Erhöhung der Sozialhilfe

Wien - Die Teuerung, insbesondere bei Strom und Gas, lässt neuerlich Rufe nach einer raschen Erhöhung von Sozialhilfe und Mindestpension laut werden. Caritas-Präsident Michael Landau verwies am Freitag auf die Ankündigung der Energieallianz Austria vom Mittwoch, ab 1. September (und nicht erst am 1. Jänner) die Preise für Strom und Gas in Wien und Niederösterreich zu erhöhen. Die Armutskonferenz forderte insbesondere eine Entlastungen bei den Wohnkosten.

Wiener Börse gab am Nachmittag nach

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitagnachmittag nach US-Arbeitsmarktdaten weiter schwach tendiert. Gegen 14.45 Uhr stand der heimische Leitindex ATX mit minus 0,29 Prozent bei 3.025,09 Zählern. Nach einen zunächst ruhigen Handel sind die Aktienmärkte nach 14.30 Uhr stark gefallen. US-Arbeitsmarktdaten waren zwar sehr positiv ausgefallen, was aber für ein beherzteres Eingreifen durch die US-Notenbank spricht - diese könnte die Leitzinsen also womöglich stärker anheben.

